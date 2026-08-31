Arsenal slavi napadački instinkt Kalafjorija: Debitant Suzuki odolevao, Saka ostavio Vilu na nuli

Uzdrmani domaćin je bez obzira na velike promene u sastavu i očajnog prvog kola (poraz od Brajtona 0:4) mogao do vođstva već u 11. minutu. Nakon oštrog duela Bubakara Kamare i Hristosa Colisa na desnoj strani, lopta se odbila do Emilijana Buendije . Argentinac je raspalio iz prve sa velike udaljenosti i uzdrmao gornji deo prečke već savladanog Davida Raje . Arsenal bi sigurno bio besan da je ta lopta ušla u mrežu jer je Kamarin duel bio na ivici faula, ali sudija i VAR su signalizirali da se igra nastavi. To je suštinski bila jedina velika šansa u prvom poluvremenu na obe strane terena.

Ova utakmica ostaće upamćena i po zvaničnom debiju japanskog golmana Zajona Suzukija, koji je uskočio među stative Aston Vile nakon odlaska Martinesa. Nesuđeni golman Pari Sen Žermena pokazao je izuzetnu smirenost, par sjajnih dugih lopti i rutinskih intervencija kojima je dugo odolevao naletima Tobdžija. Ipak, u situaciji koja je rešila meč, čak ni kvalitetni japanski golman jednostavno nije mogao ništa.

Drugo poluvreme donelo je vrhunac tenzije u 54. minutu. Ijan Matsen je nespretno faulirao Bukaja Saku sa leđa u trenutku kada je ovaj ulazio u šesnaesterac. Arbitar je prvobitno pokazao na belu tačku, ali je nakon dvominutne VAR provere utvrđeno da je kontakt počeo tik izvan kaznenog prostora, pa je penal opravdano preinačen u slobodan udarac. Slavlje domaćih navijača trajalo je svega tri minuta, a onda je usledio mat u tri poteza u 59. minutu. Gabrijel Magaljaes je uposlio Ezea na levoj strani, a ovaj poslao pas u prostor za Rikarda Kalafjorija. Ono što je Italijan tada uradio pokazuje zašto ga smatraju jednim od najmodernijih defanzivaca sveta.

Sa pozicije na kojoj niko ne očekuje klasičnog odbrambenog igrača, Kalafjori je pokazao nestvarnu napadačku drskost. Uleteo je iz drugog plana, telom i čistom snagom potpuno izbacio iz igre iskusnog Viktora Lindelofa, izdržao duel, a onda u punom trku uputio savršen, oštar i nizak centaršut kroz peterac. Na drugoj stativi je spreman čekao Bukajo Saka, koji je ponovo pobegao Matsenu i iz neposredne blizine zakucao loptu u mrežu za konačnih 0:1.

Posle dve pobede nad Koventrijem i Aston Vilom, Arsenal u narednoj rundi čeka ozbiljan zadatak protiv Čelsija na Emirejtsu (nedelja, 17.30), dok će Aston Vila prve bodove u sezoni tražiti na gostovanju Halu, jedinom timu uz velikane Arsenal, Čelsi i Mančester Siti koji je osvojio maksimalnih šest bodova iz prva dva kola.

PREMIJER LIGA – 2. KOLO

Petak

Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)

/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/

Subota

Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)

/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/

Bornmut - Everton 1:1 (1:0)

/Skot 41 - Tarkovski 90+1/

Koventri - Hal 0:1 (0:0)

/Milar 82/

Totenhem - Njukasl 0:2 (0:0)

/Elanga 62, Visa 72/

Nedelja

Čelsi - Brajton 4:3 (3:0)

/Lavija 4, Neto 14, Pedro 32, Palmer - Jalkue 35, Pedro 63ag, Gros 90+5/

Lids - Brentford 1:1 (0:1)

/Kalvert Luin 79 - Šade 41/

Sanderlend - Fulam 1:0 (0:0)

/Isidor 75/

Mančester Junajted - Ipsvič 5:2 (1:1)

/Fernandeš 40, 61pen, Grivs 57ag - Dejvis 29/

Ponedeljak

Aston Vila - Arsenal 0:1 (0:1)

/Saka 59/