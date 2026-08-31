Rezzime dana (ponedeljak): Vlahović i Samardžić su bombardovali - za vas

ZAOKRUŽENO

BEŠIKTAŠ - ČORUM (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 6:2

Bez ustezanja se može reći da su Vlahovićeva motivacija i efikasnost probudili kompletan tim Bešiktaša. Od početka utakmice je srpski fudbaler bio rešen da se upiše u strelce. Propustio je veliku šansu u 13. minutu i imao još nekoliko dobrih prilika u prvih pola sata, ali je konačno pogodio u 42. minutu.

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ASTON VILA - ARSENAL (tip 2, kvota 1,52) – rezultat 0:1

Šampion je to iskoristio, pokazao karakteristično strpljenje i slavio 1:0 (0:0), zahvaljujući taktičkoj drskosti čoveka koji ruši sve tradicionalne odbrambene šablone - Rikarda Kalafjorija. Igrao se 59. minut kada je Arsenalov defanzivac izveo ključni potez utakmice protiv Aston Vile, kada se probio u kazneni prostor, klizećim startom stigao do lopte pre Viktora Lindelefa i asistirao Bukaju Saki za jedini gol na utakmici.

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LEČE - ROMA (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 0:4

Na Olimpiku je prošlog januara sinula ideja da Donjel Malen dođe na plaćenu pozajmicu iz Aston Vile, ugovoren je otkup i vrlo brzo nije bilo nikakve dileme: on je taj, Olimpiko će biti njegov novi dom. Apsolutno se nije postavljalo pitanje oko toga hoće li biti otkupljen. Jednostavno mora, jer na prvih pet utakmica u Seriji A bio je bezmalo jednako produktivan kao veliki Gabrijel Bastituta.

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KOPENHAGEN - SONDERJISKE (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:1

U prvih pola sata susreta u danskoj prestonici činilo se da će domaćin imati ozbiljnih problema, pošto je gost vodio od 7. minuta. No uspeo je Kopenhagen da potpuno preokrene do kraja prvog poluvremena, dok je u drugom potvrdio ipak ubedljivu pobedu.

ZAMALEK - PETRODŽET (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 2:1

Igra se i nova sezona egipatskog šampionata čije se utakmice često nađu na teketima u MOZZARTU, pa je tako bilo i ovog ponedeljka. Iako deluje da je bilo gusto, domaćin je vodio praktično celu utakmicu, i tek u dodatanim minutima je više-manje dozvolio protivniku da i ona zatrese mrežu.

PARTIZAN - OFK BEOGRAD (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 3:1

Trijumf nad Hetafeom nije bio dovoljan za Ligu konferencije, ali je podigao moral ekipi koja se, posebno u drugom poluvremenu, razletela terenom tokom okršaja sa OFK Beograd Mozzart Betom, razoružala tim Jovana Damjanovića koji je u prethodne dve posete Humskoj skupio četiri boda.

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ATALANTA - BOLONJA (tip 1, kvota 1,92) – rezultat 1:0

U poslednjem susretu 2. kola Italijanskog prvenstva, Atalanta je u Bergamu pobedila Bolonju golom u šestom minutu sudijske nadoknade. Pogodak odluke delo je Lazara Samardžića udarcem iz velike udaljenosti.

BENFIKA - ESTORIL (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 2:1

Delovalo je da bi ovo trebalo da bude lagan posao za Orlove iz Lisabona, ali je na kraju ipak malo bilo i napeto. Istina, domaćin je vodio sa 2:0 već od početka drugog poluvremena, ali je dozvolio slabašnom gostu da smanji tu prednost u 82. minutu. i tako uneo nepotreban nemir među navijače i kladioce.

PRECRTANO

AMED - TRABZON (tip 2, kvota 2,10) – rezultat 2:1

Muhamed Salah je zatresao mrežu domaćeg tima već u 11. minutu, međutim, to je bilo sve i od njega i od Trabzona do kraja susreta 3. kola Superliga. Jer Amed ne samo da se nije predao, već je i preokrenuo rezultat, a usput i promašio penal.RAGA - GIMARAIS (tip 1, kvota 1,85) – rezultat