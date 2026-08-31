I štoper može da zapuca! Jedan od golova karijere Klemona Lenglea

Štoperi ne postižu često golove, ali i one koji daju uglavnom su postignuti iz prekida. Klemon Lengle je većinu svojih golova postigao glavom, ali je večeras protiv Estorila pokazao da ima i izuzetan udarac levom nogom. Razoran udarac demonstrirao je u 51. minutu, kada je sa udaljenosti od oko 25 metara pogodio gornji desni ugao nemoćnog Đoeala Roblesa - 2:1 (1:0).

Da nije bilo tog gola, zadovoljna publika na Lužu bi pričala samo o rutinskom slavlju svojih miljenika, ali je večeras prisustvovala jednom od najlepših golova u profesinalnoj karijeri francuskog defanzivca. Ispostavilo da je taj pogodak bio preloman na meču, jer je duplirao vođstvo Benfike, koja je na kraju slavila sa 2:1, pošto je u 82. minutu utešni gol za goste postigao Janis Begrauji. Da nije bilo Lengleovog gola, možda bi Benfika pojurila i postigla drugi gol, ali je ovako malo spustila nogu sa gasa u završnici, ali to su stvari koje ne možemo da saznamo.