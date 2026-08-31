I štoper može da zapuca! Jedan od golova karijere Klemona Lenglea
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 23:34
Francuz pogodio projektilom sa 25 metara - 2:1
Štoperi ne postižu često golove, ali i one koji daju uglavnom su postignuti iz prekida. Klemon Lengle je većinu svojih golova postigao glavom, ali je večeras protiv Estorila pokazao da ima i izuzetan udarac levom nogom. Razoran udarac demonstrirao je u 51. minutu, kada je sa udaljenosti od oko 25 metara pogodio gornji desni ugao nemoćnog Đoeala Roblesa - 2:1 (1:0).
Da nije bilo tog gola, zadovoljna publika na Lužu bi pričala samo o rutinskom slavlju svojih miljenika, ali je večeras prisustvovala jednom od najlepših golova u profesinalnoj karijeri francuskog defanzivca. Ispostavilo da je taj pogodak bio preloman na meču, jer je duplirao vođstvo Benfike, koja je na kraju slavila sa 2:1, pošto je u 82. minutu utešni gol za goste postigao Janis Begrauji. Da nije bilo Lengleovog gola, možda bi Benfika pojurila i postigla drugi gol, ali je ovako malo spustila nogu sa gasa u završnici, ali to su stvari koje ne možemo da saznamo.
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Sastav Marka Silve mogao i morao da bude efikasniji večeras, s obzirom na to da je utakmicu okončao sa 25 udaraca ka gostujućem golu, od kojih je osam išlo u okvir. Pored Lenglea, u strelce se upisao još Vangelis Pavlidis, koji se odlično snašao u protivničkom kaznenom prostoru u 40. minutu.
Benfika je nanizala je 52 uzastopne utakmice bez poraza u prvenstvu (37 pobeda i 15 remija), još od poraza od 2:1 protiv Kaza Pije u januaru 2025. godine, u okviru 19. kola Prve lige za sezonu 2024/25. Ekipa Marka Silve, koja ima utakmicu manje, skočila je na peto mesto sa sedam bodova, pet manje od lidera Porta i tri manje od Sportinga, dok je Estoril Praja ostala na jednom bodu i nalazi se na 17, pretposlednjem mestu na tabeli.
Subota
Alverka – Santa Klara 1:1 (0:0)
/Semedo 69 – Brener 87/
Aruka – Maritimo 2:1 (1:1)
/Van E 44, Barbero 55 – Tedžon 27/
Akademiko – Porto 0:3 (0:3)
/Silva 5, Veiga 20, Gomeš 38/
Nedelja
Nasional - Estrela Amadora 2:3 (1:1)
/Gasolina 3, Ruan 66 - Stojka 45+1pen, Markus 62, Antoneti 83/
Kasa Pija - Moreirense 0:1 (0:1)
/Kiko 24/
Famalikao - Žil Viente 0:0
Ponedeljak
Benfika - Estoril 2:1 (1:0)
/Pavlidis 40, Lengle 51 - Begraui 82/
Braga - Gimarais 1:0 (0:0)
/Rodriges 79