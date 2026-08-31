TRANSFERI (ponedeljak, 31. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Bredli Barkola u Liverpulu za 125.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Liverpul kupuje Brugmansa za 35.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Alan u Man. Sitiju za 40.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Arsenal se raspituje za Malika Fofanu. Opširnije OVDE.

- Man. Siti izvisio za Gakpa, stiže Endijaje. Opširnije OVDE.

- Bolonja šalje Enema kod Zvezdinog rivala iz LK. Opširnije OVDE.

- Juventus dovodi nemačkog gorostasa od 75.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Milan predstavio Hačinsona i pustio Himeneza. Opširnije OVDE.

- Gela Due stiže u Bajer za 37.500.000. Opširnije OVDE.

- Totenhemov paket iz Čelsija za kraj: Mudrik + Adarabiojo. Opširnije OVDE.

- Makar dva potpisa se čekaju u Juventusu. Opširnije OVDE.

- Beto stiže u Fiorentinu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Danijel Munjoz u Notingemu. Opširnije OVDE.

- Njukasl kupuje Fernandez Parda za 60.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Stefan Bajčetić se vratio u Seltu. Opširnije OVDE.

- Lazar Jovanović stigao u Udine. Opširnije OVDE.

- Mirza Ćatović ide u Barselonu. Opširnije OVDE.

- Jusufa Mukoko u Čorumu. Opširnije OVDE.

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