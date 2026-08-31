Island gledao moćnu Tursku koja ledi sve pred sobom
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 23:35
Turci i dalje bez poraza, pregazili Island rezultatom 110:97
Košarkaška reprezentacija Turske nastavlja svoj nepobedivi pohod ka Svetskom prvenstvu 2027. godine. Izabranici Ergina Atamana protutnjali su kroz dvoranu "Laugardalshöll" u Rejkjaviku i očitali pravu lekciju selekciji Islanda pobedivši rezultatom 110:73.
Pitanje pobednika na ovom meču praktično se nije postavljalo nijednog trenutka. Gostujući sastav je od samog podbacivanja lopte nametnuo žestok ritam, odigrao izuzetno agresivno u odbrani i već u uvodnim minutima prve deonice šuterskim rafalom van linije 6,75 metara napravio osetnu razliku. Domaći tim naravno nije imao rešenja za brz protok lopte i tranzicionu igru protivnika, pa je Turska već posle prvih deset minuta borbe imala osetnu dvocifrenu razliku, jer je na semaforu stajalo 14:33.
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Kako je utakmica odmicala, dominacija turskog tima postajala je sve uočljivija. Već do odlaska na veliki odmor gosti su imali ogromnih 60:37, čime su praktično rešili sve dileme oko konačnog ishoda. Fenomenalni procenti šuta iz igre, potpuna kontrola skoka i velika nadmoć u reketu omogućili su selektoru Atamanu da u nastavku meča znatno rotira sastav i podeli minutažu svim igračima sa klupe, a da se ritam igre uopšte ne promeni.
U drugom poluvremenu viđena je ista slika na parketu. Island je pokušavao šutem sa distance da ublaži poraz, ali je raspoložena Turska u četvrtoj deonici prešla i granicu od 35 poena razlike, rutinski privodeći meč kraju za više nego ubedljivih "+37" na semaforu.
Najzaslužniji za pobedu Turaka bili su Džedi Osman i Onuralp Bitim sa po 17 poena, Kenan Sipahi je dao 15...
U Islandu niko nije bio u stanju da pripreti moćnom protivniku koji je dobio sve utakmice u dosadašnjim kvalifikacijama i jasno je da ćemo ih gledati naredne godine na prvenstvu Sveta.