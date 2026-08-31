Island gledao moćnu Tursku koja ledi sve pred sobom

Kako je utakmica odmicala, dominacija turskog tima postajala je sve uočljivija. Već do odlaska na veliki odmor gosti su imali ogromnih 60:37, čime su praktično rešili sve dileme oko konačnog ishoda. Fenomenalni procenti šuta iz igre, potpuna kontrola skoka i velika nadmoć u reketu omogućili su selektoru Atamanu da u nastavku meča znatno rotira sastav i podeli minutažu svim igračima sa klupe, a da se ritam igre uopšte ne promeni.

U drugom poluvremenu viđena je ista slika na parketu. Island je pokušavao šutem sa distance da ublaži poraz, ali je raspoložena Turska u četvrtoj deonici prešla i granicu od 35 poena razlike, rutinski privodeći meč kraju za više nego ubedljivih "+37" na semaforu.

Najzaslužniji za pobedu Turaka bili su Džedi Osman i Onuralp Bitim sa po 17 poena, Kenan Sipahi je dao 15...

U Islandu niko nije bio u stanju da pripreti moćnom protivniku koji je dobio sve utakmice u dosadašnjim kvalifikacijama i jasno je da ćemo ih gledati naredne godine na prvenstvu Sveta.