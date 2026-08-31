Barsi za preokret dovoljno 100 sekundi: Rafinja – čista petica; Jamal se ponovo smeje

Baš kao što su dva velikana usamljena na vrhu tabele posle tri odigrane runde, tako su i njihovi napadači Kilijan Embape i Rafinja otvorili neki lični rat za čelnu poziciju na listi strelaca. Kao u partiji pokera, jedan drugom konstantno podižu ulog. Francuz je Brazilca izazvao postigavši četvrti pogodak u sezoni dan ranije, Rafinja je sa dva protiv Raja stigao do brojke pet, kao dokaz nestvarno vrhunske forme na početku sezone.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE

Treba da se priča i o učinku Entonija Gordona, koji pakuje golove kao na mašinskoj traci. Dve asistencije imao je u prvom kolu, sada je upisao zvanično još jednu, a suštinski dve, pošto je posle njegovog centaršuta Ležen poslao loptu u sopstvenu mrežu.

Ipak, možda i vest dana su pogoci Lamina Jamala, prvi u španskom šampionatu od tog kobnog 22. aprila. Setićete se toga, dao je gol protiv Selte iz penala, uhvatio se za ložu, stropoštao se na zemlju i sezona je tog momenta za njega bila završena, a tek oporavljen jurio je formu čitavim tokom Mundijala i do današnjeg dana nije uspeo da je stigne. No, detalj iz 21. minuta, a onda i overa Barsine 'petarde' učinili su ga posle dužeg vremena nasmejanim i sigurno će mu mnogo doprineti na samopouzdanju pred teže izazove koji slede, ako se gostovanja Valensiji i Sevilji, na primer, kao najteži ispiti do reprezentativne pauze, tako mogu nazvati.

Silovito je domaćin počeo utakmicu, već imao šest udaraca upućenih ka golu rivala, kada ga je sasekla kontra Rajo Valjekana, Alvaro je protutnjao pored Kundea kao brzi voz, odigrao povratnu loptu, na koju je naleteo Serhio Kameljo.