Barsi za preokret dovoljno 100 sekundi: Rafinja – čista petica; Jamal se ponovo smeje
Vreme čitanja: 13min | pon. 31.08.26. | 23:31
Odbrana Katalonaca pokazala prve znake ranjivosti ove sezone, ali napad nije dozvolio kiks protiv Rajo Valjekana (5:2)
Tri utakmice, tri različite pobede Barselone. U prvom kolu protiv Elčea videli smo pragmatične Katalonce, koji su igrali direktan fudbal, prepustili rivalu posed, lovili mu greške i do vrha mu napunili mrežu (5:0). Onda je protiv Atletika iz Bilbaa odigrala u svom stilu za siguran trijumf, još jedan bez primljenog gola (2:0), a sada je, protiv Rajo Valjekana, došao trenutak da prvi put vidimo četu Hansija Flika kakva je kad se nađe u rezultatskom minusu.
Može, ali svega sedam, odnosno devet minuta. Toliko je Barsi trebalo vremena da izjednači, a onda i potpuno preokrene protiv prošlosezonskog finaliste Lige konferencije. Bila je ovo utakmica u kojoj je Barsina odbrana pokazala prve znake slabosti ove sezone – pričaće se o reakcijama oba njena beka kod primljenih golova, ali razlika u kvalitetu je tolika da kada god je trebalo Katalonci bi dodali gas i na kraju su slavili sa komfornih 5:2, nastavivši trku sa Real Madridom.
Izabrane vesti
Baš kao što su dva velikana usamljena na vrhu tabele posle tri odigrane runde, tako su i njihovi napadači Kilijan Embape i Rafinja otvorili neki lični rat za čelnu poziciju na listi strelaca. Kao u partiji pokera, jedan drugom konstantno podižu ulog. Francuz je Brazilca izazvao postigavši četvrti pogodak u sezoni dan ranije, Rafinja je sa dva protiv Raja stigao do brojke pet, kao dokaz nestvarno vrhunske forme na početku sezone.
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE
Treba da se priča i o učinku Entonija Gordona, koji pakuje golove kao na mašinskoj traci. Dve asistencije imao je u prvom kolu, sada je upisao zvanično još jednu, a suštinski dve, pošto je posle njegovog centaršuta Ležen poslao loptu u sopstvenu mrežu.
Ipak, možda i vest dana su pogoci Lamina Jamala, prvi u španskom šampionatu od tog kobnog 22. aprila. Setićete se toga, dao je gol protiv Selte iz penala, uhvatio se za ložu, stropoštao se na zemlju i sezona je tog momenta za njega bila završena, a tek oporavljen jurio je formu čitavim tokom Mundijala i do današnjeg dana nije uspeo da je stigne. No, detalj iz 21. minuta, a onda i overa Barsine 'petarde' učinili su ga posle dužeg vremena nasmejanim i sigurno će mu mnogo doprineti na samopouzdanju pred teže izazove koji slede, ako se gostovanja Valensiji i Sevilji, na primer, kao najteži ispiti do reprezentativne pauze, tako mogu nazvati.
Silovito je domaćin počeo utakmicu, već imao šest udaraca upućenih ka golu rivala, kada ga je sasekla kontra Rajo Valjekana, Alvaro je protutnjao pored Kundea kao brzi voz, odigrao povratnu loptu, na koju je naleteo Serhio Kameljo.
A onda je između golova Rafinje i Jamala prošlo okruglo 100 sekundi. Brazilac je kao na futsalu, na petoparcu driblingom izbacio Patea Sisa, dok je španski tinejdžer pocepao mrežu Kardenasa udarcem u bliži gornji ugao i postao najmlađi fudbaler (19 godina i 49 dana) u istoriji španskog elitnog fudbala koji je stigao do 50 golova u dresu jednog kluba.
Nije Barsina igra bila spektakularna, ali je bilo samo pitanje momenta kada će podebljati prednost. Kunde je to učinio u finišu prvog poluvremena, ali se aktivirao iz ofsajda kada je pokupio otpadak, pa se rezultat na semaforu promenio tek nakon autogola Ležena u 51. minutu.
Naredni minuti biće možda i najslabiji Barselonini od početka sezone. Ne samo što je Kameljo pogodio posle kornera, lagano nadskočivši Esparta, već je isti fudbaler, koji je inače najbolji strelac La Lige račuanjući period od kraja aprila do danas, mogao i do het-trika.
Morao je Flik da reaguje, ubacio je Rodrija i Fermina Lopesa, koga je ostavio na klupi i pored sjajnog učinak u prva tri kola, a da utakmica ne uđe u dramatičnu završnicu potrudili su se Gordon i Rafinja. Prvi asistencijom petom, drugi rutinskom realizacijom. Gol koji je Barsu odvojio od Reala posle tri odigrana kola. A, onda je Jamal stavio šlag na tortu. Trka je tek počela...
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elće 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boje 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Brui 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenećea 4, Oskarson 61 - Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukman 26/
Nedelja
Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)
/Belingem 19, Erero 26, Embape 30, Guler 90+1/
Deportivo – Valensija 3:1 (2:1)
/Tarega 13ag, Obamejan 17, Dijakabi 59ag – Sadik 26/
Selta - Atletik Bilbao 0:2 (0:2)
/Berenger 20, Navaro 22/
Ponedeljak
Osasuna - Hetafe 1:0 (1:0)
/Budimir 45+2 pen/
Barselona - Rajo Valjekano 5:2 (2:1)
/Rafinja 19, 71, Jamal 21, 90, Ležen 51 ag - Kameljo 12, 59/