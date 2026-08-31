Bez trzavica kod šampiona: Alkaras trijumfalno započeo odbranu trona na US Openu

Karlos Alkaras trijumfalno je započeo odbranu trona na US Openu. Momak iz Mursije je pre četiri godine prvi put ušao u finale četvrtog grend slema sezone i – podigao je pehar. Tukao je Kaspera Ruda tada u finalu, a pre godinu dana Janika Sinera. Nadigrao je velikog rivala, koga zbog povrede ove godine nema u Njujorku. Ispao je u prvom kolu Novak Đoković, još jedan njegov ljuti rival, ali je šampion bio siguran.

Nije bilo trzavica, nekih zaista ozbiljni i velikih problema. Manjih jeste, ali njih je uspevao da prebrodi Karlos Alkaras i za nešto manje od dva i po sata igre došao je do narednog kola, a u njemu će igrati protiv portugalskog tenisera Haimea Farije.

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Što se tiče duela sa Romanom Safijulinom, zadao mu je najviše poteškoća u drugom setu, jer u njemu mu je oduzeo servis, međutim, Karlos Alkaras je ekspresno vratio brejk. Setovi su, kada se pogleda krajnji rezultat, ličili jedan na drugi. Španac je vrebao greške, čekao je rivala i držao lopticu u igri. Rus nije mogao koliko i on da bude skoncentrisan, popuštao bi i izbacivao bi je napolje…

Roman Safijulin napravio je devet neiznuđenih grešaka više od Karlosa Alkarasa, igrao je slabije na mreži i popuštao je pod pritiskom kada bi došao u poziciju da spasava brejk lopte. Tri jeste, četiri nije. Bezmalo sve vreme branilac krune na US Openu diktirao je tempo i očekivano, uprkos tome što i dalje nije tip-top spreman, prošao je dalje.