Bez trzavica kod šampiona: Alkaras trijumfalno započeo odbranu trona na US Openu
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 23:30
Španac u tri seta rešio Safijulina – 6:4, 6:4, 6:4
Dosta muka za Karlosa Alkarasa ove sezone, morila ga je povreda zgloba, nikako nije uspevao da je sanira. Zbog nje je propustio Rolan Garos, pa Vimbldon. Nije ga bilo na dva grend slema, u međuvremenu ni na mastersima, ali se šampion pojavio na US Openu.
Oprečne informacije su dolazile, nisu mu davane velike šanse da se pojavi u Njujorku, međutim, stisnuo je zube, uspeo da se spremi i pre desetak dana objavio – dolazim! Nije tu da bi bio statista, čisto da bi se pojavio, tu je da se nadmeće i pokuša, iako i dalje pomalo rovit, da osvoji novi grend slem trofej. Prvi korak bio je siguran, na startu je dobio Romana Safijulina – 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).
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Karlos Alkaras trijumfalno je započeo odbranu trona na US Openu. Momak iz Mursije je pre četiri godine prvi put ušao u finale četvrtog grend slema sezone i – podigao je pehar. Tukao je Kaspera Ruda tada u finalu, a pre godinu dana Janika Sinera. Nadigrao je velikog rivala, koga zbog povrede ove godine nema u Njujorku. Ispao je u prvom kolu Novak Đoković, još jedan njegov ljuti rival, ali je šampion bio siguran.
Nije bilo trzavica, nekih zaista ozbiljni i velikih problema. Manjih jeste, ali njih je uspevao da prebrodi Karlos Alkaras i za nešto manje od dva i po sata igre došao je do narednog kola, a u njemu će igrati protiv portugalskog tenisera Haimea Farije.
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Što se tiče duela sa Romanom Safijulinom, zadao mu je najviše poteškoća u drugom setu, jer u njemu mu je oduzeo servis, međutim, Karlos Alkaras je ekspresno vratio brejk. Setovi su, kada se pogleda krajnji rezultat, ličili jedan na drugi. Španac je vrebao greške, čekao je rivala i držao lopticu u igri. Rus nije mogao koliko i on da bude skoncentrisan, popuštao bi i izbacivao bi je napolje…
Roman Safijulin napravio je devet neiznuđenih grešaka više od Karlosa Alkarasa, igrao je slabije na mreži i popuštao je pod pritiskom kada bi došao u poziciju da spasava brejk lopte. Tri jeste, četiri nije. Bezmalo sve vreme branilac krune na US Openu diktirao je tempo i očekivano, uprkos tome što i dalje nije tip-top spreman, prošao je dalje.