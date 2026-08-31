Totenhemova ludnica za kraj: Stiže paket iz Čelsija, Mudrik na pozajmici i štoper u otkupu
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 23:29
Sve je to posledica odluke Enca Mareske da otkupi Ilimana Endijaja od Evertona
Ako ste pročitali šta smo konstatovali u vesti da je Arsenal krenuo po Malika Fofanu, sada istu formulaciju možemo da upotrebimo i za ono što je spremio Totenhem svojim navijačima za kraj prelaznog roka. Od ambicija da se dovedu Kodi Gakpo ili Iliman Endijaje, Roberto de Zerbi morao je da pristane da na levom krilu dobije Mihajla Mudrika i sa njim Tosin Adarabiojo u paketu iz komšijskog Čelsija.
Totalna ludnica Spursa pred sam kraj letnje pijace... Totenhem je želeo Gakpa i Endijaja, međutim ofanzivac Liverpula je postao nedostupan dok je napadač Evertona izabrao Mančester Siti kada je dobio poziv Enca Mareske u poslu vrednom preko 75.000.000 evra, zbog toga će u Severnom Londonu morati da se oslone na Ukrajinca koji se tek nedavno vratio fudbalu posle godinu i po dana pauze nakon što je bio pozitivan na doping testu.
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Subota, 16.00: (2,50) Notingem Forest (3,30) Totenhem (2,85)
Prema tvrdnjama ostrvskih medija, oba posla su dogovorena i samo se čeka njihova realizacija u poslednjem danu merkata. Postoji samo jedna začkoljica, a to je da će Tosin biti otkupljen, dok će Mudrik doći na pozajmicu. Sve to zbog strogog pravila Premijer lige da klub može da pozajmi samo jednog igrača iz istog kluba. Izbor je pao na Mudrika, čak iako su Totenhem i pre svega De Zerbi želeli odmah da ga kupe, ali Čelsi navodno nije pristao ni na to da se ubaci opcija otkupa narednog leta. Iz tog razloga biće uplaćeno četiri miliona evra na ime pozajmice.
Što se tiče Tosina, obeštećenje bi trebalo da bude oko 8.200.000 evra, plus bonusi. Njemu je Čelsi već dao zeleno svetlo da završi transfer, da prođe lekarske preglede i potpiše ugovor.
On stiže umesto Kevina Dansa koji se seli u Sanderlend u pozajmici vrednoj 2.500.000 evra, uz opciju za kupovinu od 22.500.000 evra koja će postati obavezna ako se Crne mačke budu plasirale među deset najboljih timova Premijer lige.
Ćabi Alonso se ratosiljao još jednog štopera. Otišao je Trevo Čaloba u Komo, Benoa Badijašil je u Napoliju na pozajmici uz opciju kupovine, dok su Mamadu Sar i Aksal Disasi u Real Sosijedadu, odnosno Kristal Palasu. Takođe na pozajmicama.
Tosin je prošle sezone počeo osam premijerligaških mečeva za Čelsi, od čega četiri u prvom mesecu sezone. Posle toga je imao problema sa povredama i izgubio je mesto startera. Sa Čelsijem je potpisao četvorogodišnji ugovor u leto 2024, kada je stigao iz Fulama kao slobodan igrač. Želeli su ga Njukasl i Vest Hem, ali je on izabrao Totenhem.