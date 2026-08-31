Totenhemova ludnica za kraj: Stiže paket iz Čelsija, Mudrik na pozajmici i štoper u otkupu

Ako ste pročitali šta smo konstatovali u vesti da je Arsenal krenuo po Malika Fofanu, sada istu formulaciju možemo da upotrebimo i za ono što je spremio Totenhem svojim navijačima za kraj prelaznog roka. Od ambicija da se dovedu Kodi Gakpo ili Iliman Endijaje, Roberto de Zerbi morao je da pristane da na levom krilu dobije Mihajla Mudrika i sa njim Tosin Adarabiojo u paketu iz komšijskog Čelsija.

Totalna ludnica Spursa pred sam kraj letnje pijace... Totenhem je želeo Gakpa i Endijaja, međutim ofanzivac Liverpula je postao nedostupan dok je napadač Evertona izabrao Mančester Siti kada je dobio poziv Enca Mareske u poslu vrednom preko 75.000.000 evra, zbog toga će u Severnom Londonu morati da se oslone na Ukrajinca koji se tek nedavno vratio fudbalu posle godinu i po dana pauze nakon što je bio pozitivan na doping testu.