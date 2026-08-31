Bajčetić se vratio kući da oživi karijeru: Što više bude igrao, više će zarađivati

Njegov fudbalski početak bio je kao iz bajke pošto je nedugo nakon što je napunio 16 godina iz Selte prešao u Liverpul. I već sa 17 leta debitovao za prvi tim kod Jirgena Klopa , u onoj ubedljivoj pobedi nad Bornmutom avgusta 2022. godine (9:0). Nije mu mnogo vremena bilo potrebno da se nametne, postao je vremenom i miljenik navijača pokazavši fudbalsku zrelost atipičnu za fudbalera njegovih godina. Međutim, baš kada je izgledalo da je pred njim zvezdana budućnost i da bi mogao da postane važan član engleskog velikana, usledila je serija povreda zbog koje je fudbalski biser "nestao" sa velike scene, a koja je surovo presekla njegov razvoj.

Noćna mora sa povredama počela je u martu 2023. godine kada je doživeo tešku povredu primicača. Pokušaj da oživi karijeru kroz pozajmice u Salcburgu i Las Palmasu u sezoni 2024/25 davao je nadu, ali je nakon dobrih partija na Kanarskim ostrvima španski vezista srpskog porekla morao na operaciju zadnje lože u maju 2025. godine. Zbog raznih komplikacija usledila je iscrpljujuća, petnaestomesečna pauza bez fudbala, a dozvolu lekara za povratak na teren dobio je tek nedavno.

U Seltu je stigao sa jasnim planom, da pokuša da se vrati na staro. Liverpul mu je izašao u susret i pristao na prevremeni raskid preostale godine ugovora kako bi mu olakšao povratak kući, s tim da je, kako piše lokalni Faro de Vigo, zadržao procente od naredne prodaje.

Bajčetić je sa španskim timom potpisao trogodišnji ugovor koji je ekonomski vezan za sportske ciljeve. Preciznije, što više bude igrao, više će novca zarađivati. Isprva će se priključiti rezervnoj ekipi Selte, ali će biti na relaciji između prvog i drugog tima, sa ciljem da pomogne ekipi Klaudija Hiraldesa u doglednoj budućnosti.

Ipak, prvo će kod Fredija Alvaresa morati da dokaže da je spreman za najveće izazove.

"Potreban nam je centralni vezni igrač i znamo da Stefan može savršeno da pokrije tu poziciju. Da je igrao redovno, sigurno ne bismo imali priliku da ga dovedemo jer bi imao ambicioznije ciljeve. Stefan je igrač koji poznaje klub, a mi poznajemo njega, tako da se nadam da će se sve ovo ostvariti", rekao je trener drugog tima Selte.