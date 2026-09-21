Podkast „2x45“: Da li je Srbija slabija nego ikad? O Zvezdi, Partizanu i krvavoj borbi za opstanak

Kakav je utisak ostavio Albert Rijera u prvih pet nedelja na klupi Crvene zvezde i da li će Saša Ilić uspeti da pronađe način da izvuče ekipu iz krize i konačno je izvede izvan opasne zone. Pričalo se i o "aferi" Srđan Jovanović u Surdulici.

Feđa Dudić je ponovo zasvirao „šumadijski rokenrol“ na Čika Dači i vratio Radnički u vrh srpskog fudbala, uz prepoznatljiv - dinamičan fudbal. Vojvodina je pokvarila utisak protiv IMT-a i prekinula niz pobeda, pa je reprezentativnu pauzu dočekala sa šest bodova zaostatka za vodećom Crvenom zvezdom.

Nakon svega što smo videli u uvodnih 10 kola Mozzart Bet Superlige, deluje da ćemo imati „krvavu“ borbu za ulazak u plej-of, ali i za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala. Biće zanimljivo videti kakav će odnos snaga biti nakon reprezentativne pauze, koja bi mogla da odgovara ekipama kojima je falilo prostora za uigravanje, ali i da škodi onima sa velikim brojem reprezentativaca, poput lidera na tabeli.

Pred vama je 67. epizoda podkasta posvećenom dešavanjima u srpskom fudbalu. Uživajte!



