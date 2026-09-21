Podkast „2x45“: Da li je Srbija slabija nego ikad? O Zvezdi, Partizanu i krvavoj borbi za opstanak
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 16:05
Novinari Mozzart Sporta Vujadin Tomković, Aleksandar Joksić i Darjan Nedeljković u najnovijoj epizodi pročešljali najvažnije teme u srpskom fudbalu
Prošla su dva burna meseca u srpskom fudbalu obeležena posrtanjem naših klubova na evrosceni, očekivanom dominacija Crvene zvezde u prvenstvu, ali i ogromnim zaostatkom Partizana za večitim rivalom. Došao je trenutak da se rezimira ono što je učinjeno, ali i da se okrenemo onome što bi trebalo da bude polazna tačka u svakom sportu, a to je reprezentacija.
U najnovijoj epizodi podkasta „2x45“ saznajte šta novinari Mozzart Sporta Vujadin Tomković, Aleksandar Joksić i Darjan Nedeljković kažu na temu: da li je spisak koji je objavio Veljko Paunović jedan od najslabijih u istoriji reprezentacije Srbije? Baš u trenutku kada su Grci najtalentovaniji u istoriji. I kakav će efekat imati povratak Dušana Tadića u državni tim?
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Nakon svega što smo videli u uvodnih 10 kola Mozzart Bet Superlige, deluje da ćemo imati „krvavu“ borbu za ulazak u plej-of, ali i za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala. Biće zanimljivo videti kakav će odnos snaga biti nakon reprezentativne pauze, koja bi mogla da odgovara ekipama kojima je falilo prostora za uigravanje, ali i da škodi onima sa velikim brojem reprezentativaca, poput lidera na tabeli.
Pred vama je 67. epizoda podkasta posvećenom dešavanjima u srpskom fudbalu. Uživajte!