Gaštarov se pridružio reprezentaciji: Spreman sam da zaigram na bilo kojoj pozicii

Čelnici Fubalskog saveza Srbije pokušali su da privole mladog fudbalera u svoje redove, ali je momak iz Skoplja očigledno bio rešen da zaigra za Makedoniju, što se može zaključiti I na osnovu njegovih izjava za tamošnje medije.

„Ovaj trenutak sam sanjao još kao dete, veoma sam srećan i svakako očekujem i da zaigram. Odlično sam prihvaćen, kao što sam i očekivao. Radio sam mnogo na sebi, stigao sam i do prvog tima Crvene zvezde, a sada i do seniorske reprezentacije. Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, da ispunim svaki zadatak trenera. Verovao sam u sebe, možda nisam očekivao da ću u jednom mesecu debitovati i za prvi tim Crvene zvezde i za reprezentaciju, ali spreman sam za izazove“, izjavio je Gaštarov, a prenosi Sloboden pečat.

Makedoniju u subotu očekuje duel sa Švajcarskom na Areni Toše Proeski, a Gaštarov ambiciozno najavljuje.

„U subotu očekujem pobedu. Da odigramo maksimalno, da ostavimo srce na terenu za ovaj dres. Uvek idemo na pobedu, bez obzira na to ko nam je protivnik. Poštujemo sve protivnike, ali mi imamo svoje kvalitete i svakako da idemo na pobedu“, kaže Gaštarov.

Nakon duela sa Švajcarskom, Makedonija će gostovati Sloveniji u Ljubljani 29. septembra, a potom sledi utakmica sa Škotskom 3. oktobra u Skoplju i gostovanje Švajcarskoj u Lucernu 6. oktobra.