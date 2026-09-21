Ljubitelji klupskog fudbala, ne očajavajte - počinje nova era reprezentativnog

U ovom slučaju: Neki ćete žešće da se smorite, a neki ćemo da uživamo. Jer, nije tajna da su ljubitelji fudbala većinski nastrojeni klupskom delu sezone i da im nije lako da, nakon vikenda u kojem su se pratile takve poslastice kao što su mečevi Roma-Inter, Atletiko-Real, Seltik-Rendžers, Marselj-PSŽ, Porto-Benfika, prihvate da ničeg sličnog neće biti u narednih – čak 20 dana!

Čupaju kosu i treneri po klubovima, posebno onim najboljim, jer neće im biti potrebni svi prsti na rukama da prebroje prvotimce koje će imati na oku u ovom periodu. Grickaju nokte na tim istim prstima i strepe ko će im se zdrav vratiti. Nije svejedno ni medijskim poslenicima, jer treba izmišljati rupu na saksiji i pronalaziti teme da čitanost ne opadne dok traje oseka fudbalskih dešavanja. Ali, ne očajavajte, nije baš sve tako crno. Nedavno je jedan popularni fudbalski nalog na mreži „X“, negdašnjem tviteru, napisao kako je „A“ divizija Lige nacija postala najkompetitivnije reprezentativno takmičenje na planeti. Jer, piše tamo, nigde drugde kvalitet nije koncentrisan u samo 16 timova (Evropsko prvenstvo odavno broji 24, Mundijal sada duplo više). Deset od tih 16 je u Top 20 na FIFA rang-listi. I, kao u dobra stara vremena, iz svake grupe dalje prolaze samo prve dve selekcije, nema onih komplikacija - „toliko i toliko najboljih trećeplasiranih“... Pod hitno bi u UEFA trebalo da razmisle da autore ovih tvitova uposle u svom propagadnom timu, jer ovo je zaista krajnje isfrizirana slika najmlađeg nadmetanja nacionalnih timova Evrope. Liga nacija je, objektivno, i dalje u shvatanju najvećeg dela javnosti – nešto više od prijateljskih utakmica, a dosta manje od kvalifikacionih za evropska i svetska prvenstva, ali ono što bi ovom „prozoru“ trebalo da donese posebnu čar, jeste činjenica da je u pitanju svojevrsni početak nove ere reprezentativnog fudbala u Evropi. Jer, čak šest od osam, ili sedam od deset najbolje plasiranih evropskih selekcija na FIFA rang-listi u ovaj ciklus ulazi sa novim selektorom. Naposletku, nije čest slučaj da je fudbalska reprezentacija Srbije deo tako uske elitne konkurencije na našem kontinentu (što je – nije to popularno reći, ali krivo sedi, a pravo govori – možda i najveća rezultatska selektorska zaostavština Dragana Stojkovića), pa zato uživajmo makar u tome što ćemo imati priliku da se, opet na jednom novom početku, odmerimo sa najjačima. Nije da smo bez takmičarskog imperativa, naprotiv! Poslednje mesto u grupi moramo da izbegnemo, zbog pozicije na žrebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.