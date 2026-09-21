Ljubitelji klupskog fudbala, ne očajavajte - počinje nova era reprezentativnog

Vreme čitanja: 6min | pon. 21.09.26. | 16:47
Šest od osam, odnosno sedam od deset vodećih evropskih selekcija na FIFA rang listi promenilo selektora uoči starta Lige nacija koju ćemo pratiti u naredne dve sedmice
Ima onaj stari, hiljadu puta ispričani vic: „Neki ćete da poginete, a neki ćemo da preživimo.“
U ovom slučaju: Neki ćete žešće da se smorite, a neki ćemo da uživamo. Jer, nije tajna da su ljubitelji fudbala većinski nastrojeni klupskom delu sezone i da im nije lako da, nakon vikenda u kojem su se pratile takve poslastice kao što su mečevi Roma-Inter, Atletiko-Real, Seltik-Rendžers, Marselj-PSŽ, Porto-Benfika, prihvate da ničeg sličnog neće biti u narednih – čak 20 dana!
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Čupaju kosu i treneri po klubovima, posebno onim najboljim, jer neće im biti potrebni svi prsti na rukama da prebroje prvotimce koje će imati na oku u ovom periodu. Grickaju nokte na tim istim prstima i strepe ko će im se zdrav vratiti. Nije svejedno ni medijskim poslenicima, jer treba izmišljati rupu na saksiji i pronalaziti teme da čitanost ne opadne dok traje oseka fudbalskih dešavanja. Ali, ne očajavajte, nije baš sve tako crno.
Nedavno je jedan popularni fudbalski nalog na mreži „X“, negdašnjem tviteru, napisao kako je „A“ divizija Lige nacija postala najkompetitivnije reprezentativno takmičenje na planeti. Jer, piše tamo, nigde drugde kvalitet nije koncentrisan u samo 16 timova (Evropsko prvenstvo odavno broji 24, Mundijal sada duplo više). Deset od tih 16 je u Top 20 na FIFA rang-listi. I, kao u dobra stara vremena, iz svake grupe dalje prolaze samo prve dve selekcije, nema onih komplikacija - „toliko i toliko najboljih trećeplasiranih“...
Pod hitno bi u UEFA trebalo da razmisle da autore ovih tvitova uposle u svom propagadnom timu, jer ovo je zaista krajnje isfrizirana slika najmlađeg nadmetanja nacionalnih timova Evrope.
Liga nacija je, objektivno, i dalje u shvatanju najvećeg dela javnosti – nešto više od prijateljskih utakmica, a dosta manje od kvalifikacionih za evropska i svetska prvenstva, ali ono što bi ovom „prozoru“ trebalo da donese posebnu čar, jeste činjenica da je u pitanju svojevrsni početak nove ere reprezentativnog fudbala u Evropi. Jer, čak šest od osam, ili sedam od deset najbolje plasiranih evropskih selekcija na FIFA rang-listi u ovaj ciklus ulazi sa novim selektorom.
Naposletku, nije čest slučaj da je fudbalska reprezentacija Srbije deo tako uske elitne konkurencije na našem kontinentu (što je – nije to popularno reći, ali krivo sedi, a pravo govori – možda i najveća rezultatska selektorska zaostavština Dragana Stojkovića), pa zato uživajmo makar u tome što ćemo imati priliku da se, opet na jednom novom početku, odmerimo sa najjačima. Nije da smo bez takmičarskog imperativa, naprotiv! Poslednje mesto u grupi moramo da izbegnemo, zbog pozicije na žrebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Elem, zajedinički imenitelj za sve ove selektorske promene jeste reč – povratak. Zinedin Zidan vraća se trenerskom poslu nakon pet godina, Jirgen Klop posle pauze od dve sezone. Roberto Mančini vraća se na mesto uspeha, Slaven Bilić tamo gde nije radio rezultatski ni približno uspešno kao čovek koga sada nasleđuje, ali bio je to tada pravi fudbalski rokenrol. Žorž Žezus vraća se u domovinu posle godina u Turskoj i Saudijskoj Arabiji, Mark Van Bomel u državu u kojoj je kao trener već osvajao klupsku duplu krunu.
Zizuov dolazak među Trikolore se čekao godinama. Nasleđuje jednog od najdugovečnijih evropskih selektora ikada, ali složićemo se da je Francuska sa ovako moćnim sastavom trebalo da ima koji pehar više od jednog Mundijala i jedne Lige nacija u prethodnoj deceniji. Hoće li Zidan pronaći ’žicu’ Kilijanu Embapeu, kako je to nesumnjivo umeo Dešan, može li da stane na rep Španiji, od koje su Francuzi gubili u polufinalima poslednja tri velika takmičenja? Može li da postane najtrofejniji igrač/selektor u istoriji fudbala? Kao fudbaler je osvojio i SP i EP i Ligu šampiona, jedini je trener sa tri uzastopna ušata pehara. Sve što je dotakao, pretvarao je u zlato, a sad u ruke dobija sve same dijamante.
Za razliku od Roberta Mančinija, koji će sa verovatno nikad slabijim igračkim potencijalom u istoriji Azura (jutros ostao i bez povređenog Dimarka) pokušati da se iskupi za svojevrsnu „izdaju“ kada je prošli put napuštao kormilo nacionalnog tima i pohrlio u zagrljaj saudijskim milionima. Ali, čini se da bi na Apeninima, da im neko sad ponudi da sa Mančinijem ponove rezultat iz njegovog prethodnog mandata, kada su bili evropski prvaci, menjali čak i to za jedan plasman na Svetsko prvenstvo, posle tri uzastopna koja su propustili.
Turci će imati silan motiv da poprave utisak sa Mundijala na kojem su bili možda i najveće rezultatsko razočaranje i jedina su reprezentacija u Grupi 1 koja ne kreće u Ligu nacija sa novim selektorom – biće zanimljivo videti Montelu protiv njegove Italije već idućeg ponedeljka – dok Belgijanci izgleda još nisu iscedili suvu drenovinu iz generacije koja nikada do kraja nije potvrdila svoj potencijal. Kurtoa se odjavio za Ligu nacija, ali i dalje su tu De Brujne i Lukaku.
U Grupi 3 gledaćemo već u subotu istinski spektakl, reprizu finala poslednjeg Eura, na Vembli stiže aktuelni svetski i evropski šampion u gotovo nepromenjenom sastavu u odnosu na Mundijal i sa sveže ’zacementiranim’ selektorom do 2032. godine, dok je Tuhel malo više promešao karte, vratio Trenta i Palmera (pitanje da li će se on odazvati), izostavio Hendersona, Spensa, Džejmsa, Stounsa, Maduekea... Luka Modrić će, i nakon što je pre neki dan proslavio 41. rođendan, nastaviti da diriguje reprezentacijom Hrvatske, što raduje svakog iskrenog ljubitelja fudbala, a čini se da će Češka biti apsolutni autsajder u ovoj grupi. Oni su osma reprezentacija u „A“ diviziji koja u novi ciklus kreće sa novim selektorom, a izabrali su veoma zanimljivo rešenje – Santija Deniju, koji je sa mlađim reprezentativnim kategorijama Španije osvajao U-17 i U-19 EP, kao i zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.
Baš kao i Modrić, ni Kristijano Ronaldo ne planira da odustane i to će ponovo podeliti javnost, na one koji su fudbal i zavoleli zbog njega i one što smatraju da je odavno trebalo da shvati da je vreme da kaže: dosta je bilo. Portugalci brane pehar u Ligi nacija, koju su osvajali dva puta u dosadašnja četiri izdanja, a iskustvo ih neće krastiti samo na terenu, jer u novi ciklus ulaze sa 72-godišnjim Žezusom na klupi. U Grupi 4 glavni takmaci biće im Skandinavci. Danska je tu da proba da stane na noge nakon što je ozbiljno posrnula u prethodnom ciklusu, ali će sav fokus biti na Norvežanima. Reprezentacija u najvećem usponu, posle četvrtfinala na Mundijalu može li iko da ih ne uvrsti među kandidate da se nađu čak i na završnom turniru Lige nacija? Velšani su tu tek da takmičenje u „A“ diviziji ne protekne bez veličanstvenog ostrvskog reprezentativnog kolorita sa tribina.
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Najzad, posle pola veka Beograd će uživo videti fudbalske reprezentacije Nemačke i Holandije. I Jirgen Klop će ponovo videti Marakanu, koju ne pamti po dobrom, i to opet u novembru. Prethodno će Orlovi biti deo njegovog eksperimenta sa dva spiska, koji se jako dopao našem selektoru Veljku Paunoviću. Posle jedne od najvećih zabluda savremenog evropskog fudbala oličene u Julijanu Nagelsmanu, videćemo da li jedan od najharizmatičnijih trenera Evrope može da povrati Pancerima stari sjaj. U selektorskom poslu debitovaće i Ćavi, na klupi ’premijerligaške’ Holandije, koja je na inicijalnom spisku imala svega trojicu igrača iz domaćeg prvenstva, pa su nakon povreda dodata još dvojica, naspram njih čak 13 iz engleskog šampionata.
Njih ćemo na delu na našem najvećem stadionu videti za šest dana, ali pre toga – četvrtak, 20.45, Ivan Jovanović i igrački verovatno talentovanija Grčka od one koja je bila prvak Evrope. A, gde smo tu mi?
LIGA NACIJA, „A“ DIVIZIJA
Četvrtak
20.45 (2.70) Srbija (3.20) Grčka (2.75)
20.45 (2.35) Holandija (3.50) Nemačka (2.90)
20.45 (1.75) Norveška (3.60) Danska (4.90)
20.45 (1.25) Portugalija (6.25) Vels (12.0)
Petak
20.45 (2.20) Italija (3.45) Belgija (3.25)
20.45 (6.50) Turska (4.40) Francuska (1.50)
Subota
20.45 (2.85) Engleska (3.40) Španija (2.45)
20.45 (3.10) Češka (3.40) Hrvatska (2.30)
Nedelja
18.00 (5.30) Srbija (3.60) Holandija (1.70)
18.00 (1.75) Danska (3.50) Vels (5.00)
20.45 (1.40) Nemačka (4.80) Grčka (7.75)
20.45 (2.85) Norveška (3.65) Portugalija (2.35)
Ponedeljak
20.45 (3.40) Turska (3.40) Italija (2.15)
20.45 (3.30) Belgija (3.60) Francuska (2.15)
Utorak
20.45 (1.35) Španija (5.00) Hrvatska (9.00)
20.45 (6.50) Češka (4.30) Engleska (1.50)
***Kvote su podložne promenama