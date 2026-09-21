Vuk Rašović predstavljen u novom klubu
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Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 16:51
Došao umesto Žarka Lazetića...
Jedan Srbin otišao, drugi stigao da preuzme palicu. Desetak dana pošto se Žarko Lazetić (44) razdužio u Burajdi, u njegovu fotelju zaseo je Vuk Rašović (53). Iskusni srpski stručnjak imenovan je ua novog trenera Al Tavuna i primarni cilj biće mu da obezbedi opstanak. Ugovor je potpisan do kraja sezone.
Rašović je bez posla od februara ove godine, kada je napustio Kalbu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pre toga gotovo pune tri godine proveo je u Al Fajhi, gde je beležio dosta dobre rezultate. Saudijci mu to očito nisu zaboravili i omogućili su mu povratak u najjaču ligu Bliskog istoka.
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Al Tavun je u prvih sedam kola osvojio samo tri boda, postigao isto toliko golova i nalazi se na pretposlednjoj poziciji. U poslednjem ligaškom meču deklasitao ga je Al Hilal sa 6:0. Nema sumnje da Rašovića očekuje prilično težak zadatak, za početak da podgne moral ekipi, a potom i da počne da pobeđuje. Ono što je pozitivna okolnost za srpskog stručnjaka jeste što sledi reprezentativna pauza, te će naredne tri nedelje imati za upoznavanje i za rad sa ekipom.
Prvi izazov sledi mu tek 11. oktobra, kada Al Tavun gostuje Al Šababu.