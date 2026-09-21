Vuk Rašović predstavljen u novom klubu

Jedan Srbin otišao, drugi stigao da preuzme palicu. Desetak dana pošto se Žarko Lazetić (44) razdužio u Burajdi, u njegovu fotelju zaseo je Vuk Rašović (53). Iskusni srpski stručnjak imenovan je ua novog trenera Al Tavuna i primarni cilj biće mu da obezbedi opstanak. Ugovor je potpisan do kraja sezone.

Rašović je bez posla od februara ove godine, kada je napustio Kalbu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pre toga gotovo pune tri godine proveo je u Al Fajhi, gde je beležio dosta dobre rezultate. Saudijci mu to očito nisu zaboravili i omogućili su mu povratak u najjaču ligu Bliskog istoka.