Arteta: I dalje imam ožiljak i otrov u venama! Rasturio sam kancelariju po dolasku i izašao...

Euforični navijači su istrčali iz kuća i otrčali su ka stadionu. Grlili su se, pevali, plakali, penjali na bandere, palili baklje i dimne bombe...

Načekali su se, konačno su bili srećni.

„Takvi trenuci vas nateraju da shvatite za šta smo zaista sposobni. Ljudi govore: 'Vi ste nam promenili život'. Šta znači promeniti nečiji život? To je nešto izuzetno važno, jer može biti nabolje, a može biti i nagore. Zato to nosi veliku odgovornost. Blagosloveni smo što imamo priliku da to radimo“, počeo je Mikel Arteta razgovor za Atletik.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Da bi se razumeo njegov uticaj, potrebno je vratiti se na početak. Ono što je Mikel Arteta uradio prvog dana sve je zapanjilo. Metaforički je sve razbio u paramparčad. Otišao je u najveću prostoriju u trenažnom kompleksu, koja se obično koristi kao edukativni centar, i napravio haos.

„Jednostavno sam rasturio kancelariju i stavio sve na pod — računare, laptopove, kablove. Zatim sam pozvao sve da uđu. Rekao sam im: 'Slušajte, ovo je ono što sam čuo. Ne znam da li je istina. Ali, od mnogo različitih ljudi čuo sam da se ovako osećaju povodom rada u ovoj organizaciji. Ovde sam da vam pomognem da uživate u svojoj profesiji, svom životu i strasti koju svi delimo. Ako želite da vam pomognem u tome, imate dva minuta da ovo dovedete u red i da budemo bar spremni da radimo zajedno'. I izašao sam“.

Izašao je i zatvorio vrata za sobom...

„To je mogao da bude kraj trenerske karijere, jer da je sve ostalo tako, više ne bih imao posao“, poručio je Bask i nastavio:

„Vratio sam se dva minuta kasnije i sve je bilo besprekorno. Svi su ćutali, gledali me raširenih očiju i bili spremni da slušaju. Rekao sam: 'Ovo je samo početak. Ovo je nešto u čemu moramo biti svakodnevno. Šta god želimo da postignemo, moraćemo to da uradimo zajedno. Ne mogu sam. Problem koji imamo mnogo je dublji od ovoga, ali je prilika beskonačna'. Zatim sam im rekao: 'Ako uspemo da povežemo te stvari, možemo da stvorimo čudovište'. Tako je bilo...“

(©Reuters)

Od dolaska u klub, Mikel Arteta ima misiju da ujedini sve, te da Arsenal iskoči iz prosečnosti. Uspeo je u tome, jer je zračio 'ludačkom' energijom. Dopro je i do onih koji su smatrali da za neke stvari nisu sposobni.

„Ono što sam odlučio onog dana kada sam prihvatio ovu neverovatnu priliku bilo je da ću dati svoj život, svoju dušu, sve svoje znanje i svoje najbolje sposobnosti da ostvarim san — da povežem ovaj fudbalski klub od vrha do dna. Tada sam dao obećanje samom sebi: moram da uživam u ovom putovanju. Pošto nisam znao koliko će biti teško i pošto nisam imao iskustva, nikada to ranije nisam radio, morao sam da budem izuzetno oprezan i da idem dan po dan“.

Rekonstruisao je sportsku instituciju koja se urušavala. Ali, da bi digao Arsenal na nivo na kome je sada, bilo je potrebno da se uloži...

Dali su mu vreme, verovali su mu i dobio je finansijsku podršku. Zahvaljujući svemu tome je napravio znatne promene. I zbog toga što je konstantno tragao za inovacijama. Ubacivao je dodatne sastojke, poput drveta masline, nisu svi bili vezani striktno za fudbal.