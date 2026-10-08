Arteta: I dalje imam ožiljak i otrov u venama! Rasturio sam kancelariju po dolasku i izašao...
Vreme čitanja: 5min | čet. 08.10.26. | 18:21
„Dao sam im dva minuta da sve dovedu u red, mogao je to da bude kraj trenerske karijere. Vratio sam se i sve je bilo besprekorno, pa sam im rekao da možemo da stvorimo čudovište“, prisetio se Bask prvog radnog dana u Arsenalu
Kada biste dobili posao u Arsenalu ili nekom drugom velikom klubu, malo verovatno da bi vam prioritet bio kupovina drveta. Tako nešto zvuči kao naučna fantastika. Ali, baš to je tražio Mikel Arteta. Kada promoli glavu kroz vrata kancelarije, prvo što vidi je maslina. Godinama raste u trenažnom kompoleksu Tobdžija i postoji valjan razlog.
Želeo je da pokaže da je moguće odgajiti i odnegovati nešto čudesno. Mediteranskoj maslini nije mesto na Ostrvu, a opet je uspela. Mikel Arteta ih ima u Španiji, a kada je trebalo jedna da se posadi na terenima engleskog kluba, upitao je baštovana za savet. Pronašli su odgovarajuću, staru 140 godina, izabrali mesto i svakodnevno o njoj vodili brigu. Tako se brinuo i o ekipi i od Arsenala je posle 22 godine napravio šampiona.
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Euforični navijači su istrčali iz kuća i otrčali su ka stadionu. Grlili su se, pevali, plakali, penjali na bandere, palili baklje i dimne bombe...
Načekali su se, konačno su bili srećni.
„Takvi trenuci vas nateraju da shvatite za šta smo zaista sposobni. Ljudi govore: 'Vi ste nam promenili život'. Šta znači promeniti nečiji život? To je nešto izuzetno važno, jer može biti nabolje, a može biti i nagore. Zato to nosi veliku odgovornost. Blagosloveni smo što imamo priliku da to radimo“, počeo je Mikel Arteta razgovor za Atletik.
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Da bi se razumeo njegov uticaj, potrebno je vratiti se na početak. Ono što je Mikel Arteta uradio prvog dana sve je zapanjilo. Metaforički je sve razbio u paramparčad. Otišao je u najveću prostoriju u trenažnom kompleksu, koja se obično koristi kao edukativni centar, i napravio haos.
„Jednostavno sam rasturio kancelariju i stavio sve na pod — računare, laptopove, kablove. Zatim sam pozvao sve da uđu. Rekao sam im: 'Slušajte, ovo je ono što sam čuo. Ne znam da li je istina. Ali, od mnogo različitih ljudi čuo sam da se ovako osećaju povodom rada u ovoj organizaciji. Ovde sam da vam pomognem da uživate u svojoj profesiji, svom životu i strasti koju svi delimo. Ako želite da vam pomognem u tome, imate dva minuta da ovo dovedete u red i da budemo bar spremni da radimo zajedno'. I izašao sam“.
Izašao je i zatvorio vrata za sobom...
„To je mogao da bude kraj trenerske karijere, jer da je sve ostalo tako, više ne bih imao posao“, poručio je Bask i nastavio:
„Vratio sam se dva minuta kasnije i sve je bilo besprekorno. Svi su ćutali, gledali me raširenih očiju i bili spremni da slušaju. Rekao sam: 'Ovo je samo početak. Ovo je nešto u čemu moramo biti svakodnevno. Šta god želimo da postignemo, moraćemo to da uradimo zajedno. Ne mogu sam. Problem koji imamo mnogo je dublji od ovoga, ali je prilika beskonačna'. Zatim sam im rekao: 'Ako uspemo da povežemo te stvari, možemo da stvorimo čudovište'. Tako je bilo...“
Od dolaska u klub, Mikel Arteta ima misiju da ujedini sve, te da Arsenal iskoči iz prosečnosti. Uspeo je u tome, jer je zračio 'ludačkom' energijom. Dopro je i do onih koji su smatrali da za neke stvari nisu sposobni.
„Ono što sam odlučio onog dana kada sam prihvatio ovu neverovatnu priliku bilo je da ću dati svoj život, svoju dušu, sve svoje znanje i svoje najbolje sposobnosti da ostvarim san — da povežem ovaj fudbalski klub od vrha do dna. Tada sam dao obećanje samom sebi: moram da uživam u ovom putovanju. Pošto nisam znao koliko će biti teško i pošto nisam imao iskustva, nikada to ranije nisam radio, morao sam da budem izuzetno oprezan i da idem dan po dan“.
Rekonstruisao je sportsku instituciju koja se urušavala. Ali, da bi digao Arsenal na nivo na kome je sada, bilo je potrebno da se uloži...
Dali su mu vreme, verovali su mu i dobio je finansijsku podršku. Zahvaljujući svemu tome je napravio znatne promene. I zbog toga što je konstantno tragao za inovacijama. Ubacivao je dodatne sastojke, poput drveta masline, nisu svi bili vezani striktno za fudbal.
Muzika je postala ključni deo kulture u svlačionici, dvodio je neočekivane ljude – među njima su bili i mađioničari. Kreirao je situacije u kojima se igrači možda neće ni naći, a nisu vezane za teren. Tu je i labrador, živi u trening centru i između njega i igrača razvila se velika ljubav.
„Ta kreativnost dolazi iz rada koji ulažemo, posebno kroz obraćanje pažnje: kakav je osećaj? Šta je igračima potrebno? Za čim tragaju? Zajedno smo već sedam godina i sviđa mi se što imaju osećaj kada uđu u zgradu i zapitaju se: 'U redu, a šta je na redu danas? Nikada ne smemo da zaboravimo da postoje dve strane, ljudska i profesionalna. To sam naučio kao otac. Mikel kao čovek će pokušati da brine o tim igračima kao da su njegova deca. Ali, Mikel kao trener ima odgovornost da pobeđuje u fudbalskim utakmicama. Na teren moram da izvedem igrače koji će nam pomoći da to ostvarimo“.
Nastoji da izgradi jedinstvo i zajedništvo u porodici, ali nekada mora da bude i nemilosrdan. Sve u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi.
Minule sezone bilo je i delikatnih. Ponuđeno je Basku tokom intervjua da proživi jednu utakmicu bez ulepšavanja, izbor je pao na dve: između pobede od 3:0 nad Real Madridom u Ligi šampiona i one traumatične utakmice, protiv Vest Hema u Premijer ligi i tesne pobede od 1:0.
„Utakmica protiv Vest Hema“, kazao je Mikel Arteta uz sjaj u očima, te dodao:
„To je fudbal podignut na svoju najbolju verziju, trenutak koji može da promeni živote toliko ljudi, ode na jednu ili drugu stranu. Samo se molite, jer znate da ako ode na pogrešnu stranu, verovatno je sve opet otišlo u nepovrat. Tog dana kada sam otišao kući, rekao sam: 'Bićemo šampioni. Ovo je naša godina. Ovo se dogodilo s razlogom i isteraćemo ovo do kraja'. Osvajanje Premijer lige nije bio samo trofej. Bio je to trenutak koji ćemo pamtiti do kraja života“.
Možda je Arsenal baš zahvaljujući toj pobedi nad Vest Hemom i krunisan. Najzad je ostavio iza Mančester Siti, klub u kome je bio neko vreme pomoćnik Pepu Gvardioli, te podigao pehar Premijer lige. Ali, sve se nije ponovilo u Ligi šampiona, tu je zastao na korak od cilja. Izgubio je u finalu od Pari Sen Žermena, što je Mikel Arteta opisao rečima Arsena Vengera.
„I dalje imam ožiljak, kako kaže Arsen. I dalje imam taj otrov u venama. Mora tamo i da ostane, jer tako učiš i to će verovatno biti ogroman pokretač za mene i za sve ostale“.
Artetina ideja transformacije još nije završena. Svi aspekti ga uzbuđuju. Ali, i vrednosti londonskog kluba.
„Ima tu elemenata klase, ponašanja, svetlosti, duše. Postoji nešto što je teško objasniti rečima, ali ovaj klub ima auru. Ima energiju koja vas privlači, ulazi u vas, zarobi vas i ostaje sa vama. Osećam kao da ima još mnogo toga da se uradi i da je ovo tek početak“, zaključio je Mikel Arteta.