Na pola puta do Vengera: Artetin potpis za Arsenalovu dinastiju
Vreme čitanja: 4min | sre. 07.10.26. | 13:32
Španski stručnjak produžio ugovor sa londonskim klubom do 2030. godine
Sedam godina je prošlo otkako je baksijski majstermajnd došao u ruševine Emirata da zasuče rukave, izbaci šut koji se godinu dana nagomilavao od odlaska Arsena Vengera - mada nije bilo bajno ni u njegovim poslednjim sezonama baš - uzme mistriju u ruke i ostale alate, pa da krene od samog početka da gradi. Retko je u današnjem fudbalu da neko ima toliko strpljenja za jednog menadžera, posebno u Premijer ligi i pogotovo tamo gde se troši i daje novac na transfere šakom i kapom, ali su u Arsenalu verovali. Od prvog trenutka su verovali da je Mikel Arteta pravi čovek da vrati londonskog velikana na staze stare slave, godinama su imali strpljenje i na kraju im se isplatilo. I te kako.
Zato nije bilo dileme oko novog ugovora za arhitektu sada moćnog Arsenala i bilo je samo pitanje vremena kada će pasti potpis zlata vredan. Najavili su engleski mediji da je sve završeno, da se samo čeka ozvaničenje kluba iz severnog Londona, što se sada i desilo. Mikel Arteta potpisao je novi ugovor do 2030. godine, čime se obavezao da dođe do staža u voljenom klubu od preko jedne decenije. Ako nastavi sa ovako dobrim radom, možda bude baš i kao njegov mentor iz igračkih dana Arsen Venger, mada će mu za to biti potrebno još toliko da ostane na klupi sa sve ovim novim ugovorom, kada se sve sabere.
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Naravno, da se ne preteruje sada već o pričama oko sustizanja čuvenog Francuza koji je sedeo 22 godine na klupi Arsenala, ali može da se kaže o nekim drugim trenerima. Ako ostane do kraja ugovora kako se planira i oko čega teško da ima dileme, prestigao bi mnoge velikane poput Toma Vitakera, Džordža Grejema i Herberta Čepmena koji su bili na klupi po devet godina, zatim i Bertija Mija sa desetogodišnjim stažom. Između Vengera i Artete ostao bi samo legendarni Džordž Alison sa 13 godina provedenih u severnom Londonu kao šef stručnog štaba.
Nema još dovoljno trofeja da stane rame uz rame baš sa pomenutim velikanima kada su titule u pitanju, pošto je u prvoj sezoni osvojio FA kup i od tada do ove godine - sem tri Komjuniti šilda, što baš statističari retko i računaju kada se svode računi - ništa nije imao drugo u vitrini. Međutim, proces je završen na kraju prošle sezone, kada je doneo prvu titulu u Premijer ligi posle dve decenije, umalo i prvi trofej Lige šampiona u istoriji, gde su penali presudili da ipak Pari Sen Žermen drugi put zaredom postane šampion Evrope i sada kreće nova era.
Više nema procesa, čekanja, milovanja i izgovora, koji više nisu ni potrebni Mikelu Arteti. Preporodio je čitav klub, napravio silu u Engleskoj, moćnu evropsku ekipu koja je pretendent na svaki trofej i verovatno favorit u gotovo svakom takmičenju, pa je i ovaj novi ugovor nešto najlogičnije što su čelnici londonskog kluba mogli da mu udele.
Lepo kažu i Sten i Džoš Krenke u saopštenju.
"Bio je neverovatan put do sada i uzbuđeni smo zbog svega što nas očekuje u ovom posebnom odnosu. Prošla sezona bila je neverovatan trenutak u istoriji Arsenala, trenutak u kojem smo stvorili uspomene koje će trajati čitavog života. Odlučni smo da u godinama koje dolaze stvorimo još mnogo takvih trenutaka. Sa Mikelom imamo posebnu vezu. Veoma smo ponosni na sve što smo ostvarili otkako se 2019. godine vratio u klub. On duboko razume vrednosti Arsenala i nosi ih u srcu. Zna šta ovaj klub znači svima koji su povezani s njim i posvećen je tome da zajedno nastavimo da gradimo na svemu što smo ostvarili".
Lepe reči imao je i španski stručnjak.
"Privilegija je obavezati se na budućnost u ovom klubu i nastaviti rad sa izuzetnim ljudima koji žele najbolje za Arsenal. Ovaj klub je jedinstven, njegov karakter i način na koji vas čini da se osećate je neverovatan, i osećam ogromnu privilegiju što će se naše zajedničko putovanje nastaviti. Već smo izgradili posebnu vezu i stvorili uspomene koje će trajati čitavog života, a ono što posebno uzbuđuje jeste činjenica da je ovo tek početak onoga što možemo da ostvarimo zajedno. Izuzetno sam zahvalan Stenu i Džošu na poverenju i podršci i počastvovan sam što predvodim ovaj klub kroz tako poseban period njegove 140 godina duge istorije. Ovo je veoma ponosan trenutak za mene i moju porodicu. Osećam ljubav i poštovanje naših sjajnih navijača, a oni uvek imaju i moje poštovanje koje gajim prema njima", kaže Arteta.
Treba uzeti u obzir i jedan sjajan statistički podatak – Arteta je do sada vodio ekipu na 361 utakmici u svim takmičenjima, a procenat pobeda od 62,05 odsto najbolji je u istoriji kluba kada su u pitanju treneri koji su obavljali funkciju sa punim mandatom, ako se ne računaju privremeni treneri.
Takođe, čitav stručni štab Mikela Artete je produžio ugovore kad i njegov šef, tako da svi zajedno nastavljaju istim putem.