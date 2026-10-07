Na pola puta do Vengera: Artetin potpis za Arsenalovu dinastiju

Više nema procesa, čekanja, milovanja i izgovora, koji više nisu ni potrebni Mikelu Arteti . Preporodio je čitav klub, napravio silu u Engleskoj, moćnu evropsku ekipu koja je pretendent na svaki trofej i verovatno favorit u gotovo svakom takmičenju, pa je i ovaj novi ugovor nešto najlogičnije što su čelnici londonskog kluba mogli da mu udele.

Nema još dovoljno trofeja da stane rame uz rame baš sa pomenutim velikanima kada su titule u pitanju, pošto je u prvoj sezoni osvojio FA kup i od tada do ove godine - sem tri Komjuniti šilda, što baš statističari retko i računaju kada se svode računi - ništa nije imao drugo u vitrini. Međutim, proces je završen na kraju prošle sezone, kada je doneo prvu titulu u Premijer ligi posle dve decenije, umalo i prvi trofej Lige šampiona u istoriji, gde su penali presudili da ipak Pari Sen Žermen drugi put zaredom postane šampion Evrope i sada kreće nova era.

Naravno, da se ne preteruje sada već o pričama oko sustizanja čuvenog Francuza koji je sedeo 22 godine na klupi Arsenala, ali može da se kaže o nekim drugim trenerima. Ako ostane do kraja ugovora kako se planira i oko čega teško da ima dileme, prestigao bi mnoge velikane poput Toma Vitakera, Džordža Grejema i Herberta Čepmena koji su bili na klupi po devet godina, zatim i Bertija Mija sa desetogodišnjim stažom. Između Vengera i Artete ostao bi samo legendarni Džordž Alison sa 13 godina provedenih u severnom Londonu kao šef stručnog štaba.

Lepo kažu i Sten i Džoš Krenke u saopštenju.

"Bio je neverovatan put do sada i uzbuđeni smo zbog svega što nas očekuje u ovom posebnom odnosu. Prošla sezona bila je neverovatan trenutak u istoriji Arsenala, trenutak u kojem smo stvorili uspomene koje će trajati čitavog života. Odlučni smo da u godinama koje dolaze stvorimo još mnogo takvih trenutaka. Sa Mikelom imamo posebnu vezu. Veoma smo ponosni na sve što smo ostvarili otkako se 2019. godine vratio u klub. On duboko razume vrednosti Arsenala i nosi ih u srcu. Zna šta ovaj klub znači svima koji su povezani s njim i posvećen je tome da zajedno nastavimo da gradimo na svemu što smo ostvarili".

Lepe reči imao je i španski stručnjak.

"Privilegija je obavezati se na budućnost u ovom klubu i nastaviti rad sa izuzetnim ljudima koji žele najbolje za Arsenal. Ovaj klub je jedinstven, njegov karakter i način na koji vas čini da se osećate je neverovatan, i osećam ogromnu privilegiju što će se naše zajedničko putovanje nastaviti. Već smo izgradili posebnu vezu i stvorili uspomene koje će trajati čitavog života, a ono što posebno uzbuđuje jeste činjenica da je ovo tek početak onoga što možemo da ostvarimo zajedno. Izuzetno sam zahvalan Stenu i Džošu na poverenju i podršci i počastvovan sam što predvodim ovaj klub kroz tako poseban period njegove 140 godina duge istorije. Ovo je veoma ponosan trenutak za mene i moju porodicu. Osećam ljubav i poštovanje naših sjajnih navijača, a oni uvek imaju i moje poštovanje koje gajim prema njima", kaže Arteta.

Treba uzeti u obzir i jedan sjajan statistički podatak – Arteta je do sada vodio ekipu na 361 utakmici u svim takmičenjima, a procenat pobeda od 62,05 odsto najbolji je u istoriji kluba kada su u pitanju treneri koji su obavljali funkciju sa punim mandatom, ako se ne računaju privremeni treneri.

Takođe, čitav stručni štab Mikela Artete je produžio ugovore kad i njegov šef, tako da svi zajedno nastavljaju istim putem.