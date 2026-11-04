REZZIME DANA (sreda): Liverpul razočarao

ZAOKRUŽENO

SLAVIJA PRAG – ARSENAL (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 1:2

Ko Enfild preživi, Fortuna Arena dođe mu poput luna parka. Pa iako se u Pragu nije baš nezaboravno proveo, Arsenal je protiv Slavije odradio posao i došao treće pobede u Ligi šampiona, usput odmorivši pojedince za nadolazeće obaveze u prvenstvu - 2:1 (2:0). Ali je svom treneru Mikelu Arteti dobro istrenirao živce...

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AEK ATINA – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 2:3

Roma je to osetila pre tri nedelje, a AEK večeras. Real Madrid je surov i ne prašta. Čak i kada ne zaslužuje, pobeđuje. Marko Nikolić je pokazao zube Žozeu Murinju, njegova ekipa muški parirala daleko jačem i skupljem rivalu iz Madrida, ali nisu izdržali do kraja… Malo im je falilo. Već je prošla polovina nadoknade vremena kada se Fede Valverde namestio i odapeo svoju karakterističnu bombu za pobedu Reala u vreloj Atini – 3:2. Surovo, možda i nezasluženo, ali tako je to sa igračima kao što su Valverde i ekipama kao što je Real. Ne smete ništa da im dozvolite. Ni taj šut sa 20 metara…

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DORTMUND – BETIS (tip 1, kvota 1,68) – rezultat 2:1

Na Vestfalenu je Borusija Dortmund nastavila odličan niz, pošto je savladala Betis sa 2:1 i stigla do trećeg trijumfa u četiri kola i tako nadovezala dobru formu na čijim krilima drži korak za Bajernom u Bundesligi.

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RB LAJPCIG – MAN. SITI (tip 2, kvota 1,55) – rezultat 2:3

Znao je Lajpcig da bude nekonkurentan ove godine u Ligi šampiona, kao protiv čudesnog Koma. Znao je da pokaže zube na Bernabeu, ali ove večeri je zaslužio više. Mnogo više. Dva puta je Mančester Siti vodio u Saksoniji, Bikovi su se vraćali... Napadali, nadirali, iskušavali tim Enca Marseke. Toliko da se činilo da imaju legitimno pravo da krenu po tri boda. Međutim, kako to obično biva – „ko želi veće, dobije iz vreće“. Hteo je Maritn Demikelis da osvoji tri boda, ali do tada uspavani Erling Haland je ispratio dobru akciju Sitija i na drugoj stativi, karakterističnim uklizavanjem, ispratio centaršut Eliota Andersona za konačnih 2:3.

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PORTO - NAPOLI (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 3:1

Osim odlične završnice prvog poluvremena, kada je Napoli stigao do izjednačujućeg gola posle velikog pritiska, nema se šta pohvalno reći za ekipu Masimilijana Alegrija. Ofanzivci su mu se brzo umorili, već na startu drugog poluvremena disali su na škrge, odbrana je bila izgubljena u vremenu i prostoru, ostavljala je Aleksa Mereta na milost i nemilost, a kulminacija svega bio je direktan crveni karton za Rafu Marina. Na 3:1 u 89. minutu vuče rukama Samua i pravi penal zbog kog će propustiti jednu ili dve naredne utakmice, pritom meč je već bio rešen. Ta situacija možda i sve govori šta je radila i našta je ličila odbrana Napolija.

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VIKING - SABAH (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 4:1

Vatromet je obasjao nebo nad Stavangerom još pre prvog sudijskog zvižduka, a nekoliko sati kasnije norveški grad imao je razlog za slavlje kakvo nikada ranije nije doživeo u Ligi šampiona. Viking je u četvrtom kolu elitnog takmičenja savladao azerbejdžanski Sabah sa 4:1 i ostvario prvu pobedu u svojoj istoriji u Ligi šampiona.

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LANS - KOMO (tip 2, kvota 1,92) - rezultat 1:9

Tim Seska Fabregasa je večeras odigrao magičan fudbal u Lansu, zgromio francuskog predstavnika sa 9:1 i na polovini trke u Ligi šampiona je najbolji italijanski predstavnik sa devet bodova. Tri pobede iz četiri meča, od kojih su sve tri protiv rivala iz različitih liga petice. Nakon dva puta po 4:1 protiv Lajpciga i Mančester Junajteda, večeras još uništen Lans koji uopšte nije naivan i lak rival… To je 17 gtolova u tri meča protiv klubova iz Nemačke, Engleske i Francuske?!

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PRECRTANO

FENERBAHČE – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,47) – rezultat 2:3

Za ovakve noći su godinama trošili stotine miliona evra. Za ovakve pobede dovodili su velika imena, plaćali basnoslovna obeštećenja, nudili astronomske plate i pokušavali da naprave tim kadar da se ravnopravno nosi sa najvećim evropskim klubovima. Godinama je Fenerbahče ulagao ogromno bogatstvo, a zauzvrat dobijao uglavnom razočaranja, bolne eliminacije u kvalifikacijama i još jednu sezonu bez Lige šampiona. Sada je konačno počeo da naplaćuje sve te silne investicije; Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1).

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PSV - KLUB BRIŽ (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:2

Klub Briž se gostovanja iz Ajndhovena vratio sa celim plenom. PSV je u sezonu ušao sa velikim ambicijama i mada u prvoj polovini ligaškog puta nije naišao na istinskog 'teškaša' osvojio je samo četiri boda, dok Klub Briž s druge strane ima devet i uz Komo predstavlja najprijatnije iznenađenje elitnog društva. Jednim delom i zbog toga što u timu ima drugog najboljeg strelca - Nikola Tresoldija, ali i najbržeg fudbalera takmičenja - Karlosa Forbsa. Osetio je to na svojoj koži večeras i holandski šampion.

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REKSAM - MIDLZBRO (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:0

Za razliku od prethodne, čini se da se Reksam ove sezone neće boriti za ulazak u Premijer ligu. Biće Rajan Rejnolds i Rob Mekelheni zadovoljni ako njihovo mezimče opstane u Čempionšipu, a pozitivan signal da će uspeti u toj nameri Reksam je dao u sredu uveče. U Velsu je nastradao Midlzbro, a domaćin je do golova vrednih tri boda stigao u 70. i 84. minutu.