Arteta ljut kao ris: Ne može da bude penal za Sanderlend, ovakve situacije menjaju tok prvenstva!
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 10:15
"Pogledao sam snimak deset puta kako bih bio siguran, ovo se ne sudi ni u kom slučaju, ni u jednoj utakmici, ni u jednoj ligi" rekao je trener Arsenala
Arsenal je i dalje prvi, zadržao je maksimalan učinak posle četiri kola pobedom protiv Sanderlenda (2:0), ali je Mikel Arteta bio ljut kao ris. Razlog - dosuđeni jedanaesterac za domaći tim posle duela Ezrija Konse i Dena Balarda. Na kraju je David Raja uspeo da odbrani šut Enca Le Fea, a samo dva minuta kasnije Bruno Gimarais je doneo vođstvo Tobdžijama i odveo utakmicu u potpuno drugom smeru.
Ipak, situacija oko jedanaesterca toliko je zaokupirala Artetu da je posle utakmice osuo paljbu po sudiji Džonu Bruksu zbog ove odluke. Trener Arsenala je zbog ove odluke oštro protestovao tokom utakmice i zbog toga je dobio žuti karton. Mišljenja su podeljena - jedni kažu da je penal čist kao suza, drugi da je na ivici. Arteta smatra da penal - nikako nije mogao biti dosuđen u onakvoj situaciji i da tako nešto ne bi smelo da se ponovi.
"Da, ovo je velika pobeda, ali je moglo biti nešto sasvim drugačije. Znate na koji način? Na način na koji možete promeniti igru. Toliko sam ljut. Ovo je neprihvatljivo na ovom nivou!", rekao je Arteta posle meča.
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Koliko puta ste videli momenat kao što je bio onaj koji je prethodio penalu za Sanderlend. Mnogo povlačenja, guranja, Arsenal je po tome postao prepoznatljiv prilikom prekida i neretko iz toga uspeva da profitira. Sad kad se slično dešava pred njihovim golom, reaguju drugačije.
"Ovo može promeniti tok sezone i prvenstva. Video sam snimak deset puta kako bih bio siguran, jer sam gledao uživo. Na ovom nivou, nije moguće da to bude penal za Sanderlend, bio je to džudo zahvat. To ne sme da se desi. Po mom mišljenu, po mišljenju bilo koga ko je igrao fudbal - to je nije penal. Ni u kom slučaju, ni u jednoj utakmicu, ni u kom kontekstu, ni u jednoj ligi".
Arteta je dodao da je posle utakmice dodatno razgovarao sa Bruksom oko sporne situacije i bio vrlo nezadovoljan. Ipak, posle svega se pišu bodovi, a Arsenal ih ima maksimalnih 12 uprkos tome što igra protiv Sanderlenda nije bila dobra.
"Imam neverovatne igrače. Poseduju neverovatan duh i hrabrost da iznova i iznova nastave da igraju isto. Veoma sam zadovoljan u jednom smislu, a veoma zabrinut u drugom".
Pomenuo je Bruna Gimaraisa, Davida Raju i na kraju - pohvalio rivala.
"Pogledajte kakva je Bruno ličnost, on je odlučio utakmicu, Raja je takođe sposoban da reči meč, kad nam je to potrebno. Velike pohvale Sanderlendu zbog načina na koji igra i kako je treniran. Ne želim da mu oduzmem nikakve zasluge", završio je trener Arsenala.