Nismo više tako mladi

Partizan daje bar dva gola Vojvodini, kvota 1,80

Zato pred još jedan okršaj Parnog valjka i Lala, koji može da ponudi odgovor na pitanje da li je tim Saše Ilića spreman da se pomeri iz donjeg doma tabele (podsećamo da meč čeka treći otpozadi, sa čak 11 koraka zaostatka za Novosađanima), valja sagledati stvarnost onakvu kakva zaista jeste, bez zavaravanja. Na primer, tokom aprilskog gostovanja na stadionu „Karađorđe”, Parni valjak je u početnih 11 imao fudbalere prosečne starosti 25,4 godine, a u osmom kolu Mozzart Bet Superlige prošle sedmice ta granica se spustila na 24,7.

Ali... Postoji jedno veliko „ali“, koje nudi suštinu.

U prethodnom derbiju sa Vojvodinom na raspolaganju stručnom štabu nije bio Vanja Dragojević, standardan kod svih trenera (pauzirao zbog kartona), a počeli su Stefan Mitrović i Saša Zdjelar — od kojih prvi polako gubi status prvotimca, a drugi više nije u klubu, što jasno ukazuje na promenu i konfiguracije i koncepcije.

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Osim toga, Humsku su tokom leta napustili: Ognjen Ugrešić (20), Vanja Dragojević (20), Milan Roganović (20) i Andrej Kostić (19), uz napomenu da su ugovori istekli Bibarsu Nathu (38), Sebastijanu Polteru (35), Gajasu Zahidu (32) i Saši Zdjelaru (31), ali poslednja četvorica nisu imala veliku minutažu prošle sezone. Prvi kvartet jeste i tu je cela kvaka.

Jer, u međuvremenu su na Topčidersko brdo stigli: Aleks Zeković (19), Erik Kojzek (20), Šaka Traore (21), Milan Aleksić (21), Igor Miladinović (23), Že (26), Nikola Čumić (27), Sidni Lima (29) i Idrisu Baba (30). U proseku, kad se stavi na vagu, ispalo bi da je tim uravnotežen, ali Zeković, Kojzek, Traore i Aleksić su u dosadašnjem toku sezone uglavnom počinjali na klupi, pa je jasno da je ekipa zapravo ostarila.

Štaviše, u njoj više nema toliko beba kojima se Partizan dičio prošle godine u ovo vreme. Čak četvorica su napustila klub u milionskim transferima, još jedan je u inostranstvu, mada nije ni bio vlasništvo Partizana (Jovan Milošević), i kad se pogleda aktuelni kadar, od momaka koji su zaista mladi i igraju redovno, jedino Nikola Simić u ulozi kapitena može da se smatra Partizanovom bebom. Tačno je da crno-beli imaju još mladih igrača u kadru, poput Bogdana Kostića, Nemanje Trifunovića ili Zorana Alilovića, ali pošteno gledajući, oni su trenutno rezervisti.

Zato, sa novajlijama Žeom, Limom, Babom i Čumićem, pa starosedeocima Krunićem, Milićem, Sekom, pa i Vukotićem, ovaj tim ne bi trebalo više posmatrati kao toliko mlad. Druga je stvar što je pomalo čudno sklopljen, tek pred kraj prelaznog roka, kad su se šanse da ostane na evropskoj sceni maltene merile promilima. I sad kad mu je ostalo da se bori isključivo na domaćoj, nema opravdanja — ili ne bi smelo da ga bude — u mladosti. Ovo su igrači u zrelim fudbalskim godinama, pa se od njih očekuje da usmere Parni valjak na pobedničku stazu.

Počev od derbija sa Vojvodinom (17 časova, TV Arena Premium 1). U suprotnom bi pogled na tabelu mogao da bude još neprijatniji od sadašnjeg.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama