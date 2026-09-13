Ovaj put nema čekanja, Real zaključava Kurtou

Za razliku od nekih ranijih slučajeva kada su veterani dobijali novi ugovor, ovaj put u Madridu neće čekati kraj sezone. Jasno je i zbog čega: 34-godišnji Kurtoa i dalje je među najboljima u tima. Često i najbolji.

Primera radi, Belgijanac je protiv Intera u nedavnom meču Lige šampiona imao sedam odbrana i značajno doprineo pobedi svog tima (2:1).

Ima u Realu talentovanih čuvara mreže, posebna pažnja usmerena je ka 19-godišnjem Haviju Navaru koji je činio čuda prošle sezone u Ligi šampiona za mlade i smatra se najvećim potencijalmom među španskim golomanima. Svojim odbranama u velikoj meri uticao je da Realovi dečaci osvoje prestižno takmičenje u svom uzrastu.

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Pomenuti list iz Madrida navodi i da na Kurtoinu sigurnost bitno utiče odlična saradnja sa Andrijem Luninom, koji je istovremeno, 2018. godine, stigao u klub i nikada nije - makar ne javno - izražavao nezadovoljstvo time što je u senci Belgijanca.

Od dolaska iz Čelsija za 35.000.000 evra, Tibo Kurtoa je čuvao gol Real Madrida u čak 339 utakmica. Savladan je 330 puta, a u 130 mečeva njegova mreža je ostala nedirnuta.

S obzirom na to da je i ove godine u konkurenciji za najboljeg na svetu (prethodno je Lav Jašin trofej dobio 2022), jasno je zašto Real ne planira da traži novog golmana u skorije vreme. I zašto Kurtou plaća skoro 8.000.000 evra neto po sezoni.