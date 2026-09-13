Rasplamsale se strasti: Od "bučnih komšija" do “kralja Mančestera”

Fali današnjem svetu sporta ovakvih izjava, da se malo “zapali”, a ne one klasične izjave da je rival odličan, da će biti težak meč i svakodnevne fraze iz usta igrača i trenera.

17.30: (3,05) Mančester Junajted (3,60) Mančester Siti (2,25) MR

Eliot je podgrejao vatru pred današnji dvoboj na Teatru snova u pretposlednjem meču četvrtog kola Premijer lige.

“To je jedan od najvećih derbija na svetu i otkako poznajem Mančester, Siti je ‘kralj Mančestera’”, (ne)sporna je izjava veziste Građana, koji je bio na meti i Junajteda ovog leta, ali je na kraju izabrao plavi deo grada.

Enco Mareska je ovog leta nasledio velikog Pepa Gvardiolu, koji je utkao sebe u istoriju tima sa Etihada, osvojio sve moguće trofeje, i Ligu šampiona koja je dugo izmicala timu iz Mančestera.

Odličan početak sezone za Siti, tri pobede u šampionatu, trijumf u Portu pre četiri dana u Ligi šampiona. Izjavu Eliota je prokomentarisao i italijanski strateg.

“Verovatno je to razlog zašto je Eliot to rekao, jer je odrastao u poslednjih 15 godina, a Mančester Siti je bio neverovatan u tom periodu. Normalno je što je Eliot to izjavio. Ako biste se vratili unazad, onda je to drugačija slika, ali dok je on odrastao, Siti je bio dominantan”, istakao je nekadašnji strateg Lestera i Čelsija, koji je bio pomoćnik Pepa Gvardiole.

Enco Mareska (©Reuters)

Mareska zna šta znači navijačima pobeda u gradskom derbiju.

“Posebna utakmica je jer su to dva tima u istom gradu. Posebno je za navijače, klub, za sve. Veoma sam uzbuđen. Ovo su utakmice koje volim. Ovo su utakmice koje želimo. Znamo da će biti teška utakmica. Otkako je Majkl Kerik preuzeo vođstvo, rade fantastičan posao. Možemo pokazati poštovanje u derbiju tako što ćemo pokušati da budemo ono što jesmo i da idemo tamo da pokušamo da pobedimo”, spustio je loptu Mareska za Skaj Sports.

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Originalni naziv “bučne komšije” za Građane dobro je poznat menadžeru Mančester Junajteda Majklu Keriku, koji je igrao u zlatno doba Đavola, kada je Ferguson dominirao kako na Ostrvu, tako i u Evropi sa timom sa Teatra snova. Kerik smatra da je gol Vensana Kompanija za titulu Sitija 2012. definitivno ključni trenutak za prevlast u Mančesteru. Đavoli su loše startovali u Premijer ligi. Iako je dobar raspored, mršava četiri boda na startu sezone. Prvo iznenađujući poraz u Halu (0:2) na premijeri, laka pobeda protiv Ipsviča na Old Trafordu, a onda remi u obližnjem Liverpulu protiv Evertona (2:2), kada su Karamele postigle gol za bod u sudijskoj nadoknadi meča.

Barselona nije htela da otkupi Markusa Rašforda, pa se engleski reprezentativac nevoljno vratio na Old Traford. Na početku sezone ima važnu rolu kod Kerika.

“Zaista sam zadovoljan sa Markusom. Mnogo je radio, očajnički je želeo da se brzo vrati u normalu”, rekao je Kerik.

Pod znakom pitanja za domaći tim je Luk Šou, koji je propustio duel Lige šampiona sa Sabahom.

“Nije bio 100 odsto spreman, tako da nismo hteli da rizikujemo s njim”, istakao je šef struke Đavola.