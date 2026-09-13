Rasplamsale se strasti: Od "bučnih komšija" do “kralja Mančestera”
Vreme čitanja: 5min | ned. 13.09.26. | 10:23
Vezista Građana Eliot Anderson podigao temperaturu do tačke ključanja pred veliki obračun gradskih rivala na Old Trafordu (17.30) u četvrtom kolu Premijer lige
Legendarni Ser Aleks Ferguson gradskog rivala Sitija nazvao je “bučne komšije”, a pred ljuti gradski derbi na Old Trafordu (17.30) u četvrtom kolu Premijer lige novajlija u taboru Građana iz Notingem Foresta, Eliot Anderson, nazvao je svoj novi klub “kraljevima Mančestera”.
Skupoceni novajlija plaćen ovog leta neverovatnih 116.000.000 funti (136.000.000 evra) rasplamsao je strasti u gradu podeljenom na dva tabora, crveni i plavi. Doduše, nije to neki veliki rivalitet i mržnja kao recimo u komšiluku, u Škotskoj, kada igraju Rendžers i Seltik. Nema sumnje da je Junajted veći, trofejniji klub, ali u ovom milenijumu slava pripada Sitiju. Posle penzionisanja Fergusona, Đavoli nikako da se vrate na staze stare slave, dok su novi arapski vlasnici Sitija učinili Građane velikim i gigantom evrpopskog fudbala.
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Fali današnjem svetu sporta ovakvih izjava, da se malo “zapali”, a ne one klasične izjave da je rival odličan, da će biti težak meč i svakodnevne fraze iz usta igrača i trenera.
17.30: (3,05) Mančester Junajted (3,60) Mančester Siti (2,25) MR
Eliot je podgrejao vatru pred današnji dvoboj na Teatru snova u pretposlednjem meču četvrtog kola Premijer lige.
“To je jedan od najvećih derbija na svetu i otkako poznajem Mančester, Siti je ‘kralj Mančestera’”, (ne)sporna je izjava veziste Građana, koji je bio na meti i Junajteda ovog leta, ali je na kraju izabrao plavi deo grada.
Enco Mareska je ovog leta nasledio velikog Pepa Gvardiolu, koji je utkao sebe u istoriju tima sa Etihada, osvojio sve moguće trofeje, i Ligu šampiona koja je dugo izmicala timu iz Mančestera.
Odličan početak sezone za Siti, tri pobede u šampionatu, trijumf u Portu pre četiri dana u Ligi šampiona. Izjavu Eliota je prokomentarisao i italijanski strateg.
“Verovatno je to razlog zašto je Eliot to rekao, jer je odrastao u poslednjih 15 godina, a Mančester Siti je bio neverovatan u tom periodu. Normalno je što je Eliot to izjavio. Ako biste se vratili unazad, onda je to drugačija slika, ali dok je on odrastao, Siti je bio dominantan”, istakao je nekadašnji strateg Lestera i Čelsija, koji je bio pomoćnik Pepa Gvardiole.
Mareska zna šta znači navijačima pobeda u gradskom derbiju.
“Posebna utakmica je jer su to dva tima u istom gradu. Posebno je za navijače, klub, za sve. Veoma sam uzbuđen. Ovo su utakmice koje volim. Ovo su utakmice koje želimo. Znamo da će biti teška utakmica. Otkako je Majkl Kerik preuzeo vođstvo, rade fantastičan posao. Možemo pokazati poštovanje u derbiju tako što ćemo pokušati da budemo ono što jesmo i da idemo tamo da pokušamo da pobedimo”, spustio je loptu Mareska za Skaj Sports.
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Originalni naziv “bučne komšije” za Građane dobro je poznat menadžeru Mančester Junajteda Majklu Keriku, koji je igrao u zlatno doba Đavola, kada je Ferguson dominirao kako na Ostrvu, tako i u Evropi sa timom sa Teatra snova. Kerik smatra da je gol Vensana Kompanija za titulu Sitija 2012. definitivno ključni trenutak za prevlast u Mančesteru. Đavoli su loše startovali u Premijer ligi. Iako je dobar raspored, mršava četiri boda na startu sezone. Prvo iznenađujući poraz u Halu (0:2) na premijeri, laka pobeda protiv Ipsviča na Old Trafordu, a onda remi u obližnjem Liverpulu protiv Evertona (2:2), kada su Karamele postigle gol za bod u sudijskoj nadoknadi meča.
Barselona nije htela da otkupi Markusa Rašforda, pa se engleski reprezentativac nevoljno vratio na Old Traford. Na početku sezone ima važnu rolu kod Kerika.
“Zaista sam zadovoljan sa Markusom. Mnogo je radio, očajnički je želeo da se brzo vrati u normalu”, rekao je Kerik.
Pod znakom pitanja za domaći tim je Luk Šou, koji je propustio duel Lige šampiona sa Sabahom.
“Nije bio 100 odsto spreman, tako da nismo hteli da rizikujemo s njim”, istakao je šef struke Đavola.
Za Junajted su i dalje van stroja Karlos Baleba, Matijs de Liht, Amad Dialo, Tom Haton i Manuel Ugarte, dok Mareska ne može da računa samo na Belgijanca Žeremija Dokua. Očekuje se da će Kerik da igra sa Mateusom Kunjom kao najisturenijim, dok će po krilima da prete Brajan Embeumo i Markus Rašford, uz Bruna Fernandesa iza trojice napadača. Mareska ima slatke muke, pa neće mnogo menjati tim koji dobro igra. Erling Haland je neprikosnoven u špicu, uz Antoana Semenja i Fila Fodena u napadu, dok je Francuz Rajan Šerki na poziciji “desetke”.
Iako Siti dominira u trofejima u odnosu na komšije poslednjih desetak godina, u međusobnim mečevima Junajted je, i kada je bio gori nego danas, umeo da iznenadi gradskog rivala. Sredinom januara, Siti je pao na Old Trafordu. Domaćin je slavio sa 2:0, dok je na Etihadu u petom kolu bilo ubedljivih 3:1 za Građane. Siti nije dobio gradskog rivala na Teatru snova na poslednje dve utakmice.
Navijačka grupa Mančester Junajteda "Crvena armija" saopštila je da neće biti zastava na nedeljnom derbiju zbog protesta posle istrage kluba o preprodaji karata. Naime, klub je saopštio da je zabranio prodaju 685 sponzorskih ulaznica. To se nije dopalo fanovima slavnog kluba. Iznad tunela danas će pisati: ”Način na koji se prema nama ophodite je sramota”.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)
/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
Liverpul - Fulam 0:0
Totenhem - Everton 0:0
Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)
/Gimarais 58, Saka 90+7/
Nedelja
15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR
17.30: (3,05) Mančester Junajted (3,60) Mančester Siti (2,25) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama