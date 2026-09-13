Saša Zdjelar ide u Jermeniju

Do zaokreta je došlo usled saznanja da Soči ima zabranu dovođenja igrača i da nije u stanju da licencira nove fudbalere, dok je Fakel potrošio sva mesta u kadru planirana za strance, što je razlog što je Saša morao da se okrene drugim rešenjima. Na horizontu se pojavila Noa i sad se samo čeka realizacija posla. Zdjelar bi potpisao kao slobodan igrač, jer mu je završetkom prethodne sezone istekao ugovor sa beogradskim crno-belima.

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Zdjelar bi tako mogao da se pridruži Marku Lazetiću, koji je tokom letnjeg prelaznog roka stigao u Jerevan iz Aberdina, a od Srba su ranije dres tamošnjeg kluba nosili Ognjen Čančarević, Dobrivoje Velimir, Aleksandar Glišić i Aleksandar Miljković.

Noa je prošle sezone izgubila primat u Jermeniji, jer je šampionat okončala na drugoj poziciji iza Ararata, ali je godinu ranije osvojila titulu i uspon ovog kluba je očigledan u poslednjih nekoliko godina, o čemu svedoči podatak da je od 2020. osvojila tri tamošnja kupa i dva Superkupa Jermenije.

Dres Noe nosio je i sadašnji golman IMT-a Ognjen Čančarević, koji je branio i za reprezentaciju Jermenije, kao i aktuelni špic Vojvodine Nardin Mulahusejnović.