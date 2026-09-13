Jutro u Madridu miriše na kurcšlus

"Sa stoprocentnom sigurnošću mogu da tvrdim: da Diomande nije počeo, prvo biste me pitali 'a zašto Diomande ne igra'. Imamo širok roster, jaku klupu. Rotacije su neophodne i vršićemo ih iz utakmice u utakmicu. Arda je vrlo važan za našu igru, ima ogroman uticaj. Videli ste to i ovoga puta. Čim je ušao napravio je razliku. Imamo ogroman kvalitet na klupi i to me mnogo raduje", kazao je 'u svoju odbranu' iskusni portugalski stručnjak pre nego što krenuo na analizu samog meča.

"Igrali smo 45 minuta i to je bilo to. Znao sam da nemamo ni fizičku ni mentalnu snagu da u istom ritmu odigramo svih 90. Slika koja sve to sažima predstavlja Belingemovih 10 minuta na kraju i kako ih je odigrao. Ali svi su pravili greške u igradnji napada, mučili se sa presingom, delili loše pasove... Znao sam da će tako biti".

Murinju su indirektno zamerene defanzivne izmene pri rezultatu 3:1... Podsetimo, prvo je uveo Oreljana Čuamenija umesto Bernarda Silve, da bi u samom finišu Mark Kukurelja zamenio Vinisijusa Žuniora.

"Bile su to zaista lake odluke. Uvek želim da pobedim. Kada vodiš 3:1 i ostalo je još pet minuta, a Rajo ima veoma opasnog beka, sposobnog da stvori opasnost, moraš da zatvaraš utakmicu. Što se mene tiče, vreme za atraktivne poteze bilo je isteklo. Uostalom, posle toga smo postigli četvrti gol, zar ne?"

Jan Diomande sinoć je prvi put bio starter. Kroz dosadašnjih šest nastupa sakupio je 166 minuta na terenu. Premalo za konkretnije ocene, ali baš kao što razmažena madridska publika ima zamerke za Žozea Murinja posle 4:1, tako su i mediji po prvi put 'čačnuli' u najveće letošnje pojačanje. Ni to nije neočekivano uzimajući u obzir auru koja okružuje Kraljevski klub. Prosto, to je manir i standard kada je najveći klub na svetu u pitanju. Strpljenje je reč koja ne ide uz Realovo ime.

Pod naslovom "Hajde da pričamo Diomandeu", Marka se osvrnula na sinoćnih sedamdesetak minuta momka iz Obale Slonovače:

"Još ne znamo da li je Jan Diomande zaista superzvezda ili ne. Kada ste plaćeni 140.000.000 evra, to definitivno može da predstavlja problem, čak i ako nije vaša krivica. Ipak, jasno je već sada da će ga ta cena dugo pratiti. Protiv Raja Murinjo ga je prvi put uvrstio u startnu postavu, međutim on ostavio značajniji trag. Jer ipak, od najskupljeg pojačanja pojačanja u istoriji Reala očekuje se više od dva dobra prodora po desnom boku. Možda problem leži i u tome? Diomande je igrajući za Lajpcig najbolje partije pružao na levoj strani. Za sada, publika na Bernabeuu veruje u njega i razume ga; on je u najmanju ruku veliki radnik. Ali uklapanje u startnih 11 neće biti lako. S obzirom da je BMV trio nedodirljiv, Diomande će morati da istisne Ardu Gulera, a on je u ovom času najbolji igrač Real Madrida".