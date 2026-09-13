Atletiko opet bez Hulijana
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 10:56
Argentinac nije otputovao u San Sebastijan na megdan Sosijedadu (21.00) u Primeri, ali nije u pitanju nezadovoljstvo nego povreda
Muke Tantalove na Metropolitanu. Tenzije željom najboljeg igrača Hulijana Alvaresa da napusti Atletiko i ode u Barselonu, na kraju stav kluba da ne može da ide, pa zvižduci navijača…
Bura u klubu, na terenu i tribinama, morala je da se odrazi i na rezultate. Tim Dijega Simeonea je ponižen prošle nedelje u Bilbau, izgubivši sa 0:3, pa je Liverpul slavio na Enfildu na startu Lige šampiona sa 2:1, a crveno-bele čeka i treća paklena utakmica, gostovanje opet u Baskiji, ovog puta Sosijedadu (21.00) u poslednjem meču današnjeg programa u petom kolu Primere.
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U San Sebastijanu neće biti Hulijana Alvaresa. Nije u pitanju nova bura i nezadovoljstvo Gaučosa, nego je sjajni napadač istegao mišić. Taman se vratio u startnih 11 na Enfildu, a sad će morati da pauzira. Nije saopšteno period oporavka.
“Hulijan ne putuje u San Sebastijan zbog istegnuća mišića na poslednjem treningu. Posle testova, medicinsko osoblje je isključilo njegovo učešće u meču u San Sebastijanu”, saopštio je tim s Metropolitana.
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
I dalje su van stroja Barios i Norvežanin Aleksandar Serlot. Očekuju se u napadu Baena i novo pojačanje iz PSŽ-a Kang-In Li, dok će Đulijano Simeone i Ademolo Lukman da prete s krila.
Probleme sa sastavom ima i američki stručnjak na klupi plavo-belih Pelegrino Materaco. Van stroja su Zubeldija i Odriozola zbog povreda, dok je Đon Martin suspendovan zbog crvenog kartona prošle nedelje u Elčeu. Islandanin Oskarson i ikona kluba Ojarzabal biće zaduženi za golove, kao i Hrvat Sučić.
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
Ovi timovi su igrali u finalu Kupa kralja na Kartuhi u Sevilji sredinom aprila, kada je Sosijedad osvojio trofej posle 2:2 posle 120 minuta. U penal seriji su bili bolji Baskijci, koji su spasili lepu sezonu trofejom.
Sosijedad nije dobio šest poslednjih prvenstvenih okršaja protiv Madriđana na svom terenu. Atletiko je slavio tri puta u tom periodu na Anoeti, uz tri remija. Poslednji put Sosijedad pobedio pred svojim navijačima današnjeg rivala 14. septembra 2019.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama