Atletiko opet bez Hulijana

U San Sebastijanu neće biti Hulijana Alvaresa. Nije u pitanju nova bura i nezadovoljstvo Gaučosa, nego je sjajni napadač istegao mišić. Taman se vratio u startnih 11 na Enfildu, a sad će morati da pauzira. Nije saopšteno period oporavka.

“Hulijan ne putuje u San Sebastijan zbog istegnuća mišića na poslednjem treningu. Posle testova, medicinsko osoblje je isključilo njegovo učešće u meču u San Sebastijanu”, saopštio je tim s Metropolitana.

21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR

I dalje su van stroja Barios i Norvežanin Aleksandar Serlot. Očekuju se u napadu Baena i novo pojačanje iz PSŽ-a Kang-In Li, dok će Đulijano Simeone i Ademolo Lukman da prete s krila.

Probleme sa sastavom ima i američki stručnjak na klupi plavo-belih Pelegrino Materaco. Van stroja su Zubeldija i Odriozola zbog povreda, dok je Đon Martin suspendovan zbog crvenog kartona prošle nedelje u Elčeu. Islandanin Oskarson i ikona kluba Ojarzabal biće zaduženi za golove, kao i Hrvat Sučić.

16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR

Ovi timovi su igrali u finalu Kupa kralja na Kartuhi u Sevilji sredinom aprila, kada je Sosijedad osvojio trofej posle 2:2 posle 120 minuta. U penal seriji su bili bolji Baskijci, koji su spasili lepu sezonu trofejom.