Obračun imenjaka u Menhengladbahu: Fabio Silva ove sezone osveženje Milionera
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 11:25
Dortmund može da se vrati na čelo Bundeslige u slučaju pobede (15.30). Portugalac uz Serua Girasija udarna igla Nike Kovača
Posle novog kiksa Bajerna u Bundesligi, remija (1:1) u Minhenu protiv Kelna u petak uveče, teže povrede Zlatne lopte Harija Kejna, prilika da se vrati na čelo ima Borusija Dortmund. Tim Nike Kovača je uz Bavarce jedini neporažen tim u šampionatu Nemačke, ima najbolju odbranu sa samo sedam primljenih pogodaka.
Tinjaju šampionski snovi u pokrajini Severna Rajn-Vestfalija. U slučaju pobede nad imenjakom danas (15.30) u Menhengladbahu, žuto-crni mogu da se vrate na čelo gde su bili do pre nekoliko kola kada ih je stigao šampion.
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Uz Serua Girasija, prošle sezone prvog strelca tima, u ovom šampionatu Nemačke je u prvi plan iskočio Portugalac Fabio Silva. Odlazak na Ostrvo kao klinac iz Porta nije mu doneo veliku minutažu u Vulverhemptonu, a posle nekoliko pozajmica sreću je pronašao u Dortmundu.
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
Gol Bajernu u Minhenu za bod (2:2) Milionera bio mu je jedan od najvažnijih trenutaka u dosadašnjem toku sezone. U ovom šampionatu ima tri gola i dve asistencije. Vratio se u selekciju Portugalije ovog meseca, ali nije ga bilo na terenu u prethodnih dve utakmice sa Velsom i Danskom.
U razgovoru za sajt Bundeslige, Silva je govorio o dosadašnjem toku sezone u žuto-crnom dresu.
“Mnogo uživam. Mislim da svi mogu da vide da sam srećan što igram za ovaj klub i radost u mojoj igri. Igraš za klub i navijače. Naravno, važno je imati i ljude koji me podržavaju i pomažu mi, kao što su trener, svi ljudi u klubu, moji saigrači i svi članovi osoblja koji mi pomažu da se poboljšam i pomognem timu. Ovde sam da pomognem ovom klubu da osvoji titule”, rekao je napadač Dortmunda.
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
Portugalac kaže da ga ne remeti i da počne meč s klupe.
“Naravno, ponekad je teško. Svaki igrač želi da igra svaku utakmicu i da bude starter. Ako drugi igrači kažu suprotno, lažu. Međutim, trener mnogo razgovara sa mnom i uvek pokušava da me motiviše. Ako ne budem starter, on uvek prilazi meni i kaže da mogu biti važan za tim. Svi to mogu da vide. U nekim utakmicama ove sezone, a i prošle, ulazio sam sa klupe i asistirao sam, postigao gol ili pomogao timu da osvoji bodove, tako da je moj mentalitet takav. Uvek pokušavam da se fokusiram na ono što mogu da kontrolišem. Ne mogu da kontrolišem kakva će biti postava. To zavisi od trenera. Ono što mogu da kontrolišem jeste da dam sve od sebe na treninzima i pokažem treneru da sam spreman. Kada dođe vreme, uvek ću biti spreman da pokušam da pomognem klubu i saigračima“, istakao je Silva.
Hrvatski stručnjak Niko Kovač ne može da računa na povređene Grka Konstantelijasa, Lermu, Inasija i Džana.
Domaćin je i dalje “fenjeraš” Bundeslige, ali daje znake života posle promene trenera, pobedio je prošlog meseca iznenađujuće Štutgart u gostima sa 3:2. Prošle sezone je Dortmund poražen u Menhengladbahu (0:1), a pre toga su Milioneri pobedili dvaput imenjaka na svom Vestfalenu sa 2:0 i 3:2.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX
15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX
15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX
18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama