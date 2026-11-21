Gol Bajernu u Minhenu za bod (2:2) Milionera bio mu je jedan od najvažnijih trenutaka u dosadašnjem toku sezone. U ovom šampionatu ima tri gola i dve asistencije. Vratio se u selekciju Portugalije ovog meseca, ali nije ga bilo na terenu u prethodnih dve utakmice sa Velsom i Danskom.

Uz Serua Girasija , prošle sezone prvog strelca tima, u ovom šampionatu Nemačke je u prvi plan iskočio Portugalac Fabio Silva . Odlazak na Ostrvo kao klinac iz Porta nije mu doneo veliku minutažu u Vulverhemptonu, a posle nekoliko pozajmica sreću je pronašao u Dortmundu.

U razgovoru za sajt Bundeslige, Silva je govorio o dosadašnjem toku sezone u žuto-crnom dresu.

“Mnogo uživam. Mislim da svi mogu da vide da sam srećan što igram za ovaj klub i radost u mojoj igri. Igraš za klub i navijače. Naravno, važno je imati i ljude koji me podržavaju i pomažu mi, kao što su trener, svi ljudi u klubu, moji saigrači i svi članovi osoblja koji mi pomažu da se poboljšam i pomognem timu. Ovde sam da pomognem ovom klubu da osvoji titule”, rekao je napadač Dortmunda.

15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX

Portugalac kaže da ga ne remeti i da počne meč s klupe.

“Naravno, ponekad je teško. Svaki igrač želi da igra svaku utakmicu i da bude starter. Ako drugi igrači kažu suprotno, lažu. Međutim, trener mnogo razgovara sa mnom i uvek pokušava da me motiviše. Ako ne budem starter, on uvek prilazi meni i kaže da mogu biti važan za tim. Svi to mogu da vide. U nekim utakmicama ove sezone, a i prošle, ulazio sam sa klupe i asistirao sam, postigao gol ili pomogao timu da osvoji bodove, tako da je moj mentalitet takav. Uvek pokušavam da se fokusiram na ono što mogu da kontrolišem. Ne mogu da kontrolišem kakva će biti postava. To zavisi od trenera. Ono što mogu da kontrolišem jeste da dam sve od sebe na treninzima i pokažem treneru da sam spreman. Kada dođe vreme, uvek ću biti spreman da pokušam da pomognem klubu i saigračima“, istakao je Silva.

Hrvatski stručnjak Niko Kovač ne može da računa na povređene Grka Konstantelijasa, Lermu, Inasija i Džana.

Domaćin je i dalje “fenjeraš” Bundeslige, ali daje znake života posle promene trenera, pobedio je prošlog meseca iznenađujuće Štutgart u gostima sa 3:2. Prošle sezone je Dortmund poražen u Menhengladbahu (0:1), a pre toga su Milioneri pobedili dvaput imenjaka na svom Vestfalenu sa 2:0 i 3:2.

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BUNDESLIGA – 10. KOLO

Petak

Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)

/Braun 37 - Mur 12/

Subota

15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX

15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX

15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX

15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX

18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama