“Svi znamo šta nam znači svaka naredna utakmica, pa tako i ova. Sve osim pobede je neuspeh, tako se i pripremamo. Naravno da respektujemo IMT koji je četvrti na tabeli, ali mi moramo da uhvatimo taj ritam pobeda. Ne možemo da računamo na neke igrače zbog žutih kartona (Vukotić i Milić, prim.aut), Demba Sek je trenirao juče sa ekipom vuidećemo i danas, pa ćemo odlučiti na koji način ćemo ga korostiti. Imamo problem sa Simićem koga je mučila neka sitna povreda već duži period, tako da neće biti u konkurenciji. Odlučili smo da se zaleči i da naš reprezentativac bude što pre potpuno spreman”, izneo je Aleksandar Stanojević trenutnu kadrovsku situaciju.

O Novobeograđanima sve u superlativu, ali cilj je jasan:

“Dosta su porasli kao klub, potvrdili se kroz rad sa mlađim kategorijama, izbacuju mlade igrače, sigurno da kvaliteto rade. Imaju dobrog i iskusnog trenera koga dugo poznajem, ali mi smo Partizan koji svaku utakmicu treba da razmišlja da mora da pobedi, sve ispod toga ne prihvatam. Imamo u ovom ciklusu četiri utakmice, računajući i Kup, idemo korak po korak, a onda ćemo, kad prođe taj period, pričati, analizirati, šta smo uradili, kakva su viđenja s moje strane...”

I posle prijateljske utakmice u Solunu protiv PAOK-a, Stanojević je istakao da ekipi fali takmičarska crta. Neke stvari on naprosto ne može da prihvati:

“Moramo više da se takmičimo, to sam rekao igračima, pokazujem im na koje detalje mislim. Ne možete da dođete u neke situacije, a da ne date nešto iznad svog maksimuma. Ne mislim samo o igri, nego i o fokusu. Ne volim osećaj da bude normalno kad ne pobediš utakmicu, u Partizanu to nije normalno! Ne sviđa mi se to da se preko toga pređe, ako ne pobedite, primite gol, kao da se pomirite s nekim stvarima. Meni to nije normalno da uđete u neku letargiju, meni je neverovatno da odigrate čak i nerešeno i da to ne bude smak sveta, tako sam vaspitavan, tako sam odrastao ovbde i to želim da prenesem na igrače. Mora zemlja da gori ako se ne pobedi utakmica.”

Temperamentni stručnjak ističe da ekipa postepeno usvaja neke njegove zahteve:

“Hvataju u fazi odbrane neke stvari koje ja tražim, fazu napada smo ipak manje dotakli, jer želimo pre svega da se stabilizujemo. Ako želiš da budeš na određenom mestu, moraš da budeš do krajnjih granica na tom mestu, fali nam doza agresivnosti u odbrani, ali takođe i u napadu. Nije dovoljno samo da ispunite zahtev, morate da dodate još malo na to što je potrebno. To nam fali u ovom trenutku”, zaključio je Aleksandar Stanojević u najavi nedeljne utakmice.

MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO

***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA

Subota

13.00: (1,80) Radnički Niš (3,60) Zemun (4,20)

14.00: (1,15) Crvena zvezda (7,25) Radnik Surdulica (15,0)

15.00: (4,40) Mladost Lučani (3,50) Železničar (1,78)

17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)

Nedelja

13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)

15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)

17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)

***Kvote su podložne promenama