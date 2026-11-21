Stanojević: Nije normalno da Partizan odigra makar i nerešeno, a da to ne bude smak sveta
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 11:37
“Protiv IMT-a bez Nikole Simića; Demba sek trenirao sa ekipom, videćemo kako ćemo ga koristiti”, poručio trener crno-belih uoči nedeljnog duela u Loznici
Taman su se kao malo stabilizovali, fudbaleri Partizana na minulu dvonedeljnu pauzu otišli su pognutih glava, posle poraza od Mačve. Šapčani su tako postali peti tim koji je ove sezone u Mozzart Bet Superligi slavio u Humskoj, a prvi u tom nizu bio je IMT, još drugog dana avgusta. Otud će nedeljna (15.00) utakmica sa Traktoristima u Loznici, u sklopu 16. kola, biti crno-belima prilika za revanš.
IMT je četvrti na tabeli, ima šest bodova više od Partizana, koji je prvi iznad crte koja deli zonu ispadanja od bezbedne zone, ali to je trenutna realnost Parnog valjka.
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“Svi znamo šta nam znači svaka naredna utakmica, pa tako i ova. Sve osim pobede je neuspeh, tako se i pripremamo. Naravno da respektujemo IMT koji je četvrti na tabeli, ali mi moramo da uhvatimo taj ritam pobeda. Ne možemo da računamo na neke igrače zbog žutih kartona (Vukotić i Milić, prim.aut), Demba Sek je trenirao juče sa ekipom vuidećemo i danas, pa ćemo odlučiti na koji način ćemo ga korostiti. Imamo problem sa Simićem koga je mučila neka sitna povreda već duži period, tako da neće biti u konkurenciji. Odlučili smo da se zaleči i da naš reprezentativac bude što pre potpuno spreman”, izneo je Aleksandar Stanojević trenutnu kadrovsku situaciju.
O Novobeograđanima sve u superlativu, ali cilj je jasan:
“Dosta su porasli kao klub, potvrdili se kroz rad sa mlađim kategorijama, izbacuju mlade igrače, sigurno da kvaliteto rade. Imaju dobrog i iskusnog trenera koga dugo poznajem, ali mi smo Partizan koji svaku utakmicu treba da razmišlja da mora da pobedi, sve ispod toga ne prihvatam. Imamo u ovom ciklusu četiri utakmice, računajući i Kup, idemo korak po korak, a onda ćemo, kad prođe taj period, pričati, analizirati, šta smo uradili, kakva su viđenja s moje strane...”
I posle prijateljske utakmice u Solunu protiv PAOK-a, Stanojević je istakao da ekipi fali takmičarska crta. Neke stvari on naprosto ne može da prihvati:
“Moramo više da se takmičimo, to sam rekao igračima, pokazujem im na koje detalje mislim. Ne možete da dođete u neke situacije, a da ne date nešto iznad svog maksimuma. Ne mislim samo o igri, nego i o fokusu. Ne volim osećaj da bude normalno kad ne pobediš utakmicu, u Partizanu to nije normalno! Ne sviđa mi se to da se preko toga pređe, ako ne pobedite, primite gol, kao da se pomirite s nekim stvarima. Meni to nije normalno da uđete u neku letargiju, meni je neverovatno da odigrate čak i nerešeno i da to ne bude smak sveta, tako sam vaspitavan, tako sam odrastao ovbde i to želim da prenesem na igrače. Mora zemlja da gori ako se ne pobedi utakmica.”
Temperamentni stručnjak ističe da ekipa postepeno usvaja neke njegove zahteve:
“Hvataju u fazi odbrane neke stvari koje ja tražim, fazu napada smo ipak manje dotakli, jer želimo pre svega da se stabilizujemo. Ako želiš da budeš na određenom mestu, moraš da budeš do krajnjih granica na tom mestu, fali nam doza agresivnosti u odbrani, ali takođe i u napadu. Nije dovoljno samo da ispunite zahtev, morate da dodate još malo na to što je potrebno. To nam fali u ovom trenutku”, zaključio je Aleksandar Stanojević u najavi nedeljne utakmice.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA
Subota
13.00: (1,80) Radnički Niš (3,60) Zemun (4,20)
14.00: (1,15) Crvena zvezda (7,25) Radnik Surdulica (15,0)
15.00: (4,40) Mladost Lučani (3,50) Železničar (1,78)
17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)
***Kvote su podložne promenama