TRANSFERI (subota, 1. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Brentford ozvaničio Sangarea za 48.000.000. Opširnije OVDE.

- Čelsi potpisao 35-godišnjeg Velbeka. Opširnije OVDE.

- Roma predstavila Kulijerakisa. Opširnije OVDE.

- Trabzon ponudio Salahu 34.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Lajpcig iskulirao Realovu ponudu za Diomandea. Opširnije OVDE.

- Partizan dobio zvaničnu ponudu Sasuola za Ugrešića. Opširnije OVDE.

- PSŽ krenuo po Ajaksovog Miku Godtsa. Opširnije OVDE.

- Antonio Silva predstavljen u Bornmutu. Opširnije OVDE.

- Galata se rukovala sa ruskom dabl-dabl mašinom. Opširnije OVDE.

- Inter se ponovo aktivirao oko Džonsa. Opširnije OVDE.

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