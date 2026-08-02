TRANSFERI (subota, 1. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Brentford ozvaničio Sangarea za 48.000.000. Opširnije OVDE.
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- Lajpcig iskulirao Realovu ponudu za Diomandea. Opširnije OVDE.
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