TRANSFERI (subota, 1. avgust)

ned. 02.08.26. | 00:04

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Brentford ozvaničio Sangarea za 48.000.000. Opširnije OVDE.
- Čelsi potpisao 35-godišnjeg Velbeka. Opširnije OVDE.
- Roma predstavila Kulijerakisa. Opširnije OVDE.
- Trabzon ponudio Salahu 34.000.000 evra. Opširnije OVDE.
- Lajpcig iskulirao Realovu ponudu za Diomandea. Opširnije OVDE.
- Partizan dobio zvaničnu ponudu Sasuola za Ugrešića. Opširnije OVDE.
- PSŽ krenuo po Ajaksovog Miku Godtsa. Opširnije OVDE.
- Antonio Silva predstavljen u Bornmutu. Opširnije OVDE.
- Galata se rukovala sa ruskom dabl-dabl mašinom. Opširnije OVDE.
- Inter se ponovo aktivirao oko Džonsa. Opširnije OVDE.

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