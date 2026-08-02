Zeleno svetlo iz Pariza: Kolo Muani u Juventusu po formuli 38+12
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Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 01:02
Francuz ponovo u Torinu, ovog puta dugoročno
Randal Kolo Muani u nedelju će obaviti medicinske preglede u Torinu, nakon što je Pari Sen Žermen odobrio njegov prelazak u Juvents. Prema navodima više izvora, klubovi su dogovorili transfer vredan 38.000.000 evra, uz dodatnih 12.000.000 kroz bonuse.
Italijanski klub je prvobitno oklevao da realizuje transfer odmah, nadajući se dogovoru o pozajmici, koja bi uključivala obavezu otkupa na kraju tekuće sezone. Ali, na kraju je dogovoren način na koji će biti isplaćeno obeštećenje.
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Ovaj transfer predstavlja epilog pregovora koji su trajali nedeljama, može se reći i mesecima, s obzirom na to da je Juventus pokušavao da ga otkupi još nakon njegove pozajmice u Torinu 2025. godine.
U međuvremenu, Kolo Muani je bio i na pozajmici u londonskom Totenhemu, koji takođe nije odlučio da trajno otkupi njegov ugovor, s obzirom na to da igrač više nije bio u planovima Pari Sen Žermena.
Francuz je u PSŽ stigao na leto 2023. godine iz Ajntrahta za obeštećenje od 95.000.000 evra. Prvi put dres Juventusa je zadužio na zimu 2025. godine i u toj polusezoni upisao 22 nastupa, dao 10 golova i zabeležio tri asistencije.