Zeleno svetlo iz Pariza: Kolo Muani u Juventusu po formuli 38+12

Ovaj transfer predstavlja epilog pregovora koji su trajali nedeljama, može se reći i mesecima, s obzirom na to da je Juventus pokušavao da ga otkupi još nakon njegove pozajmice u Torinu 2025. godine.

U međuvremenu, Kolo Muani je bio i na pozajmici u londonskom Totenhemu, koji takođe nije odlučio da trajno otkupi njegov ugovor, s obzirom na to da igrač više nije bio u planovima Pari Sen Žermena.

Francuz je u PSŽ stigao na leto 2023. godine iz Ajntrahta za obeštećenje od 95.000.000 evra. Prvi put dres Juventusa je zadužio na zimu 2025. godine i u toj polusezoni upisao 22 nastupa, dao 10 golova i zabeležio tri asistencije.