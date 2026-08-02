Porto prestigao Benfiku i postao klub sa najviše trofeja u Portugaliji
Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 00:00
Ekipa Frančeska Fariolija savladala Torense u Superkupu – 1:0
Trijumfom u Superkupu nad Torenseom od 1:0, Porto je stigao do 88. trofeja u svojoj istoriji, ostavivši iza sebe velikog rivala Benfiku na 87.
Nakon što se izjednačila sa lisabonskim klubom osvajanjem šampionske titule iz prošle sezone, ekipa Frančeska Fariolijaa osvojila je Superkup. Utakmica koja je otvorila fudbalsku sezonu odigrana je u Koimbri, a rešena u 38. minutu. Danski fudbaler Viktor Froholdt postigao je jedini pogodak na meču udarcem glavom, nakon preciznog centaršuta Pepea sa leve strane.
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Fudbaleri Torensea reklamirali su ofsajd poziciju, ali je provera pokazala da se danski vezista nalazio u dozvoljenoj poziciji. Ovim trijumfom, aktuelni šampion Portugala dodatno je učvrstio lidersku poziciju kada je reč o osvojenim trofejima u samom Superkupu. Ovo mu je 25 trofej, dok je Benfika na drugom mestu sa 10, a Sporting ih ima devet.
Drugoligaš Torense, koji je prošle sezone napravio senzaciju osvajanjem Kupa Portugalije i obezbedio učešće u Ligi Evrope ove sezone, večeras je takođe ostavio odličan utisak. Vrlo dobro se nosio sa snažnim protivnikom, ali je na kraju preovladao kvalitet i iskustvo Fariolijevog tima.