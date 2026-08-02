Porto prestigao Benfiku i postao klub sa najviše trofeja u Portugaliji

Trijumfom u Superkupu nad Torenseom od 1:0, Porto je stigao do 88. trofeja u svojoj istoriji, ostavivši iza sebe velikog rivala Benfiku na 87.

Nakon što se izjednačila sa lisabonskim klubom osvajanjem šampionske titule iz prošle sezone, ekipa Frančeska Fariolijaa osvojila je Superkup. Utakmica koja je otvorila fudbalsku sezonu odigrana je u Koimbri, a rešena u 38. minutu. Danski fudbaler Viktor Froholdt postigao je jedini pogodak na meču udarcem glavom, nakon preciznog centaršuta Pepea sa leve strane.