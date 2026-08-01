Rezzime dana (subota): Pogodili ste sve iz srpskog fudbala, omanuli sa CSKA, Plzenjom...

ZAOKRUŽENO

SALCBURG – HARTBERG (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 1:0

Čedo Red Bula je osvojilo 10 uzastopnih titula u periodu od 2014. do 2023. godine, ali je u prethodne tri sezone ostajao bez šampionskog pehara. Šturm iz Graca je bio prvak 2024. i 2025, a onda LASK iz Linca 2026. Probaće Salzburg da vrati titulu posle četiri godine, a u prvom kolu nove sezone savladao je Hartberg uz mnogo muka, golom Karima Konatea tek u 89. minutu.

LEVSKI – SEPTEMVRI (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:0

Krenuo je Levski silovito u odbranu titule šampiona Bugarske. Jedini je tim u ligi sa maksimalnih devet bodova iz dosadašnja tri kola, a najnovija žrtva aktuelnog prvaka bila je ekipa Septemvrija iz Sofije. Levski sada mirno može da priprema prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kairata (utorak, 19.30).

START – VIKING (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:3

Viking je aktuelni šampion Norveške, neočekivano je prošle sezone uzeo titulu Bodeu koji je blistao u Ligi šampiona, a to bi mogao da učini i ove setone. Bode je trenutno prvi na tabeli sa jednim bodom više, ali je Viking taj koji je odigrao utakmicu manje. Danas je gost dao tri gola do 23. minuta, a onda je do kraja meča odigrao u laganom ritmu i sačuvao rezultat.

TSC BAČKA TOPOLA - OFK VRŠAC (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:0

Kako se bližila poslednja trećina utakmice, verovatno je mnogima u Bačkoj Topoli prolazila kroz glavu scena iz “Boja na Kosovu”, u kojoj Ljuba Tadić u ulozi sultana Murata izgovara kultnu rečenicu: “Ovo nije počelo kako treba”. Ali, ulogu heroja na ovoj premijeri sa srećnim krajem za Topolčane poneo je rezervista Mihajlo Milosavić, koji je posle duplog pasa sa Dragoljubom Savićem pogodio mrežu OFK Vršca i doneo minimalnu pobedu tamnoplavima u 1. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije – 1:0 (0:0).

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SPARTAK SUBOTICA - BOR (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:0

Prvi put u 21. veku subotički Spartak je prošle sezone ispao iz najjačeg ranga domaćeg fudbala, ali ako bude igrao kao u prvom kolu protiv Bora, brzo će Plavi golubovi nazad u Mozzart Bet Superligu. Gosti su posle osvajanja Srpske lige Istok dobili vrelu dobrodošlicu među drugoligaše i sa tri lope u mreži vraćaju se kući. Spartak je na krilima tinejdžera Anđelka Pavlovića i Alekse Trajkovića, uz prvenac kolumbijskog napadača Hosea Mulatova pobedio sa 3:0 (1:0).

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VOŽDOVAC - DUBOČICA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Sačuvala je Dubočica status prvoligaša odlukom Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, posle povlačenja Dinama Jug iz takmičenja, a ako je slutiti prema prvim utiscima, biće ovo potpuno drugačija sezona za Leskovčane. Ekipa koja je prošlu sezonu okončala sa svega sedam pobeda, do prve u novoj stigla je majstorskim golom Petra Đuričkovića u 49. minutu, srušivši favorizovani Voždovac na krovu tržnog centra Stadion – 1:0 (0:0).

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UNIVERZITATEA KRAJOVA - PETROLUL (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:0

Aktuelni šampion Rumunije pokazao je mentalnu stabilnost posle tesne eliminacije od Levskog u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Univerzitetea iz Krajove je preslišala Petrolul iz Ploeštija i tako napravila dobru uvertiru pred prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Kupsa (četvrtak, 17.00).

PRECRTANO

CSKA MOSKVA – KRILA SOVJETOV (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:1

Fenomenalno je ušao u novu sezonu nekadašnji fudbaler Partizana Matija Popović. Na premijeri prvenstva Rusije jedan je od junaka pobede CSKA Moskve nad Baltikom (2:1), dok je u 2. kolu ove subote zatresao mrežu Krilja Sovjetova. Na njegovu žalost, Armejci nisu zadržali prednost koju im je on doneo, susret u ruskoj prestonici završen je 1:1 (1:0), za šta je delom “kriv” i Srbin iz Krilja Sovjetova Mihajlo Banjac.

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REAL MADRID – FJORENTINA (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 2:2

Blankosi su odigrali svoju drugu pripremnu utakmicu za novu sezonu, a posle pobede protiv Leganesa 4:1, usledio je remi sa Fiorentinom 2:2. Vodio je Real 2:0 golovima Endrika i 18-godišnjeg Aleksisa Sirije, ali je Fjorentina uspela da izbegne poraz pogocima Roberta Pikolija i Mojza Kena.

VIKTORIJA PLZENJ - BRNO (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 1:1

Vrlo je tanko to zasad od Plzenja ove sezone. Jedan bod iz dva kola je vrlo malo od ekipe koja bi trebalo da se bori za titulu. Posle neuspeha protiv Slovana iz Libereca 1:3, Viktorija je remizirala protiv Brna 1:1. Poveo je domaćin golom Kristofa Kabonga, ali je Danijel Vasulin doneo bod gostima koji imaju čak četiri boda iz dva kola.