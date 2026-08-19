Artetina poslastica - i štoper i bek: Stiže Konsa da pokrije sve
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 13:33
Arsenal blizu dogovora sa Aston Vilom, defanzivac na putu ka Londonu
Znalo se da će Arsenal izaći na tržište kako bi potražio pouzdanog defanzivca, koji može da pokrije i poziciju štopera i poziciju beka, što je ono što najviše voli Mikel Arteta. U njegovom sistemu su samo Gabrijel i Vilijam Saliba pravi centralni defanzivci, dok ostale štopere rado voli da stavi na bekovske pozicije. Pjero Inakpje i Kristijan Moskera proveli su više vremena na beku nego na štoperu prošle sezone, Rikarda Kalafiorija i Jurijana Timbera više niko ni ne pominje kao igrače na centralnim pozicijama u odbrani, dok je Bena Vajta još davnih dana pretvorio u desnog beka. Zato nemojte da vas čudi kada Ezri Konsa bude bio bliži aut liniji nego srcu šesnaesterca, pošto će uskoro zadužiti dres Arsenala.
Pominjalo se i ranije da će defanzivac iz Aston Vile preći u Arsenal i sada prema informacijama "Atletika", taj posao se privodi kraju. Završavaju se finalni detalji oko transfera Ezrija Konse u redove šampiona Premijer lige jer su se klub i igrač već dogovorili, samo da se još Arsenal i Aston Vila dogovore oko visine obeštećenja. Tražila je Aston Vila oko 70.000.000 evra ranije ovog leta za reprezentativca Engleske, ali prema najnovijim izveštavanjima sa Ostrva - konkretno Bena Džejkobsa, Arsenal je prvo ponudio 35.000.000 evra i trebalo bi da se nađu negde na pola puta, kako navodi Britanac. Treba uzeti i tu informaciju sa dozom sumnje jer niko drugi nije pisao o tim detaljima.
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Morao je Mikel Arteta da potraži još jednog dobrog defanzivca na tržištu jer su povređeni Vilijam Saliba i Jurijan Timber i u novu sezonu ulazi bez jako bitne dvojice fudbalera - pogotovo francuskog štopera koji je bio jedan od lidera ekipe u šampionskoj sezoni - zbog čega su kontaktirali Aston Vilu za Ezrija Konsu i Bajer Leverkuzen za Džerela Kvansu. Na kraju je odluka pala da se dovede igrač iz Premijer lige, koji je imao još dve godine ugovora sa ekipom iz Birmingema. Odmarao je posle Svetskog prvenstva i u ponedeljak se pridružio ekipi, ali će kako stvari stoje morati opet da se pakuje i da krene putem severnog Londona na lekarske preglede i potpis ugovora sa Arsenalom.
Od kada je pre sedam godina stigao iz Brentforda za 13.300.000 evra, bio je jedan od najbitnijih igrača Aston Vile, posebno pod trenerskom palicom Unaja Emerija. Odigrao je 90 odsto mogućih minuta prošle sezone, upisao je 48 nastupa u svim takmičenjima i bio stub odbrane kod španskog stručnjaka. Izuzetno ga ceni bivši trener Arsenala, ali očigledno da poziv iz Londona nije mogao nikako da se odbije.
Emeri tako ostaje bez još jednog jako bitnog igrača, jednog od stubova ekipe. Ovog leta već su otišli Morgan Rodžers, Juri Tilemans i Lukas Dinj, trebalo bi da i Emilijano Martinez napusti Birmingem, dok će možda na vrata izaći i Oli Votkins jer ima ponudu iz Saudijske Arabije. Ove sezone, biće to neka nova Aston Vila, koja će igrati i Ligu šampiona.
Što se Arsenala tiče, potrošli su ovog leta 167.500.000 evra i to na trojicu igrača, tačnije na dvojicu novih fudbalera uz jedan otkup. Stigao je Bruno Gimarais iz Njukasla (87.500.000), Kristos Colis iz Klub Briža (40.000.000) i otkupljen je Pjero Inakpje za 40.000.000 evra, koji je prošle sezone igrao na pozajmici.