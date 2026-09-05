Asturijski alhemičar nastavlja da gradi carevinu: PSŽ završio operaciju "Luis Enrike 2030"
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 11:30
Pored španskog trenera, ugovore produžili Fabijan Ruiz, Vilijan Pačo, Lukas Beraldo, Žoao Neveš i Seni Majulu
Ovo što je Luis Enrike uspeo da napravi od Pari Sen Žermena za tri godine spada u istinsku fudbalsku alhemiju. Čovek je od ultimativnih gubitnika, napravio najveću silu evropskg fudbala koja je u stanju da jednom Interu spakuje pet komada u finalu Lige šampiona. Kad imate takvo blago u klubu, onda ne pitate koliko košta da ga zadržite. Čak ni činjenica da PSŽ na početku ove sezone nema nijednu pobedu u prva tri kola Lige 1 nije mogla da pokvari ono na čemu je uprava kluba radila već neko vreme. Luis Enrike je produžio ugovor sa Pari Sen Žermenom do 2030. godine.
Klub i trener su već neko vreme bili u pregovorima, ali se dugo u javnosti nije pojavljivala nova informacija, svi su ostajali zakopčani do grla uz ono čuveno "obavestićemo vas kad sve bude gotovo" i sinoć je neposredno pre utakmice protiv Monaka sve postalo kristalno jasno. Kružila je priča da će novi ugovor sadržati otkupnu klauzulu koja se aktivira onog trenutka kad bivši trener Barselone poželi da promeni sredinu, nije poznato da li je ostala. S obzirom na to da se Luis u Parizu oseća kao kod kuće -produžetak saradnje je bila maltene formalna stvar.
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Opet, zanimljivo je i zbog čega je stručnjak rodom iz Asturije pristao da produži ugovor baš do 2030. Španac ima fenomenalan odnos sa sportskim direktorom Luisom Kamposom, toliko da se obojica slažu oko klupske filozofije i projekta koji obuhvata jačanje mlađih kategorija. Ugovor Kamposa važi baš do 2030, a Portugalac želi da bude u klubu dokle god je tu Enrike.
"Ovo će biti moja četvrta godina u klubu. Nikad ovoliko dugo nisam radio u jednoj sredini. Imam poverenje kluba i navijača. Nadam se da će trajati veoma dugo", rekao je Enrike.
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O tome koliko poverenje Pari Sen Žermen ima u Enrikea, govori glasina da je uprava kluba u jednom trenutku razmišljala da mu ponudi ugovor bez ograničenja trajanja, ali teško da neko može da bude nezadovoljan što je saradnja oročena do 2030. godine. Nijednog momenta nije bilo bojazni da bi Španac mogao da promeni stav, iako mu je stari ugovor isticao na kraju ove sezone.
Pored šefa stručnog štaba, PSŽ je objavio produžetak ugovora sa još petoricom igrača. Fabijan Ruiz oročio saradnju do 2028. godine, a Vilijan Pačo, Žoao Neveš, Lukas Beraldo i Seni Majulu do 2031. Asturijski alhemičar imaće sav alat na raspolaganju da nastavi da gradi carevinu. Neće ga poremetiti ni nešto sporiji start sezone.