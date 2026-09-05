Asturijski alhemičar nastavlja da gradi carevinu: PSŽ završio operaciju "Luis Enrike 2030"

Ovo što je Luis Enrike uspeo da napravi od Pari Sen Žermena za tri godine spada u istinsku fudbalsku alhemiju. Čovek je od ultimativnih gubitnika, napravio najveću silu evropskg fudbala koja je u stanju da jednom Interu spakuje pet komada u finalu Lige šampiona. Kad imate takvo blago u klubu, onda ne pitate koliko košta da ga zadržite. Čak ni činjenica da PSŽ na početku ove sezone nema nijednu pobedu u prva tri kola Lige 1 nije mogla da pokvari ono na čemu je uprava kluba radila već neko vreme. Luis Enrike je produžio ugovor sa Pari Sen Žermenom do 2030. godine.

Klub i trener su već neko vreme bili u pregovorima, ali se dugo u javnosti nije pojavljivala nova informacija, svi su ostajali zakopčani do grla uz ono čuveno "obavestićemo vas kad sve bude gotovo" i sinoć je neposredno pre utakmice protiv Monaka sve postalo kristalno jasno. Kružila je priča da će novi ugovor sadržati otkupnu klauzulu koja se aktivira onog trenutka kad bivši trener Barselone poželi da promeni sredinu, nije poznato da li je ostala. S obzirom na to da se Luis u Parizu oseća kao kod kuće -produžetak saradnje je bila maltene formalna stvar.