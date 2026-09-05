Nova šansa za pokajnika Hulijana

Nekadašnji as Mančester Sitija i River Plejta je u konkurenciji za tim, ali počeće s klupe kao i prvi meč u sezoni.

“Hulijan trenira veoma dobro i nadam se najboljem od njega. Uvek gledam napred, pred nama je sjajna sezona puna izazova“, rekao je Simeone pred duel sa Baskima u Bilbau.

16.15: (3,10) Atletiko Bilbao (3,40) Atletiko Madrid (2,30)

Tim koji pobeđuje se ne menja, pa bi Čolo Simeone trebalo na San Mamesu danas (16.15) da izvede isti tim kao pre sedam dana u Andaluziji. U napadu se očekuju Ademola Lukman i Korejac Kang In, novajlija iz Pari Sen Žermena, uz Baenu i Đulijana Simeonea po krilnim pozicijama.

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U konkurenciji za Atletiko je i najnovije pojačanje, Kanađanin Džonatan Dejvid koji je bio sjajan u Lilu, ali se nije proslavio za godinu dana u Juventusu. Van stroja zbog povrede je još jedan napadač, Norvežanin Aleksander Serlot.

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Čolo ne odustaje od borbe za titulu, iako su opet u prvom planu Barselona i Real.

“To se ne menja već 15 godina. Svi pokušavamo da stignemo Real i Barselonu“, istakao je argentinski stručnjak.

Edin Terzić nije imao dobar start na klupi Bilbaa, dva poraza od Sevilje na San Mamesu (1:3) i Barselone na Nou Kampu (0:2), ali je treća bila sreća za nekadašnjeg trenera Borusije Dortmund. Pala je prošle nedelje Selta u Vigu (2:0). Kanales je jedino van stroja zbog povrede, dok se najviše očekuje od Nika Vilijamsa i Guruzete.

21.00: (1,48) Viljareal (4,30) Deportivo La Korunja (7,00)

Terzić je bio uspešniji od Simeonea pre dve godine u četvrtfinalu Lige šampiona kada je bio na klupi Borusije iz Dortmunda. Atletiko je slavio sa 2:1 na Metropolitanu, ali na Vestfalenu su Milioneri slavili sa 4:2.

PRIMERA – 4. KOLO

Petak

Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)

/Perot 81/

Subota

16.15: (3,10) Atletiko Bilbao (3,40) Atletiko Madrid (2,30)

18.30: (2,30) Rajo Valjekano (3,45) Rasing Santander (3,10)

21.00: (1,48) Viljareal (4,30) Deportivo La Korunja (7,00)

Nedelja

16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)

18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)

18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)

21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)

Ponedeljak

19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)

21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)

***kvote su podložne promenama