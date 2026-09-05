Zvanično: Samsun doveo Erakovića za 500.000 evra, model sličan Zvezdinom
Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 11:47
Zenit pozajmio srpskog štopera u Tursku do kraja sezone
Fudbalska pijaca u Turskoj završena je sinoć u 23.00, a iako Strahinja Eraković nije sinoć predstavljen kao novo pojačanje Samsuna, transfer je ipak prošao. Turski klub je na vreme razmenio i proknjižio dokumentaciju sa Zenitom, a dolazak srpskog štopera ozvaničen je danas.
Eraković je u Samsunu završio po sličnom modelu kojim se zimus vratio u Crvenu zvezdu. Crveno-beli su tada platili ruskom velikanu 1.000.000 evra za pozajmicu, dok je klub sa Obale crnog mora za zajam izdvojio 500.000 evra.
Izabrane vesti
Srpski šampion je avgustu odlučio da ipak neće iskoristiti opciju da otkupi 50% ugovora svog svog deta za 3.500.000 evra, pozajmica je prekinuta, a svoju šansu iskoristio je Samsun počeo sa po jednom pobedom, remijem i porazom, uz gol razliku 5:5. Dakle, veliki broj priljenih golova na startu šampionata ogolio je potrebu za učvršćivanjem odbrane.
Odlazak u Tursku predstavlja drugi inostrani angažman defanzivca iz Batajnice, koji je prethodno odigrao 85 utakmica za Zenit uz učinak od šest asistencija. Ruski velikan ga je pre nešto više od tri godine platio Zvezdi 8.000.000 evra, a Strahinja je bio Zvezdin rekorder među štoperima godinu dana, do prodaje Nasera Đige u Vulverhempton vredne 12.000.000 evra.
Eraković je postao peti Srbin koji će igrati fudbal u Turskoj u sezoni 2026/27. Tu su još starosedelac Marko Jevtović (Konja), Aleksandar Jovanović (Kodžaeli), povratnik Ognjen Mimović (Fenerbahče), odnosno Dušan Vlahović (Bešiktaš).