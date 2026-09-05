Zvanično: Samsun doveo Erakovića za 500.000 evra, model sličan Zvezdinom

Srpski šampion je avgustu odlučio da ipak neće iskoristiti opciju da otkupi 50% ugovora svog svog deta za 3.500.000 evra, pozajmica je prekinuta, a svoju šansu iskoristio je Samsun počeo sa po jednom pobedom, remijem i porazom, uz gol razliku 5:5. Dakle, veliki broj priljenih golova na startu šampionata ogolio je potrebu za učvršćivanjem odbrane.

Odlazak u Tursku predstavlja drugi inostrani angažman defanzivca iz Batajnice, koji je prethodno odigrao 85 utakmica za Zenit uz učinak od šest asistencija. Ruski velikan ga je pre nešto više od tri godine platio Zvezdi 8.000.000 evra, a Strahinja je bio Zvezdin rekorder među štoperima godinu dana, do prodaje Nasera Đige u Vulverhempton vredne 12.000.000 evra.

Eraković je postao peti Srbin koji će igrati fudbal u Turskoj u sezoni 2026/27. Tu su još starosedelac Marko Jevtović (Konja), Aleksandar Jovanović (Kodžaeli), povratnik Ognjen Mimović (Fenerbahče), odnosno Dušan Vlahović (Bešiktaš).