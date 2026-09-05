Najbolja stvar koja se Liverpulu dogodila – ostanak Gakpa! Sa Barkolom potrebno oprezno rukovati

S obzirom na to kako igra proteklih sedmica, ništa bolje Liverpulu nije moglo da se desi od njegovog ostanka. Svesni su toga i Virdžil van Dajk i Andoni Iraola . „Ogromna je stvar (što je Kodi Gakpo ostao prim. aut). Rekao sam i pre no što se prelazni rok završio da je on veoma važan za nas. I biće i ove sezone, a to je već pokazao – kako prošle nedelje, tako i tokom proteklih godina“ , rekao je Virdžil van Dajk , a sa kapitenom je saglasan i trener Andoni Iraola : „Nisam imao nikakvu sumnju kada je Kodi u pitanju. Bio je izuzetno dobar tokom celih priprema. Odlično je započeo sezonu, donosi konkretne stvari, ima učinak. Mislim da Kodi zna koliko ga cenimo. Nem nikakve sumnje, izuzetno ga cenim“.

Kodi Gakpo namestio je oba gola Aleksandera Isaka u pobedi nad Ipsvičom, a drugi pas bio je posebno lep – izveo je trivelu. Pocepao je odbranu domaćina i potvrdio da nije jedan od onih ucveljenih kojima teško pada da daju sebe kada im se ne ispune želje.

Koliko znači Liverpulu se vidi od početka tekuće sezone…

Daje konkretan doprinos. Na svakoj utakmici u Premijer ligi nešto je uradio: gol Njukaslu, pa asistencija protiv Notingem Foresta, a onda još dve u duelu sa Ipsvičom.

„Velika je stvar imati ga u timu na početku sezone. Nakon dve asistencije je utakmicu završio na poziciji „devetke“ kako bi nam pomogao da utakmicu privedemo kraju. Kodi može da pokrije sve tri pozicije u napadu i to je odlično za nas“.

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Raduje Andonija Iraolu to što ima nekoliko igrača koji će se „kidati“ za minute na krilnim pozicijama. Sasvim dobro krenuo je Viktor Munjoz, tu je i Rio Engumoa uz Kodija Gakpa, a došao je i Bredli Barkola za ogroman novac.

„Ima jaku konkurenciju, imamo dobre igrače na tim pozicijama i treba međusobno da se guraju. Tu su Bredli, Rio, Viktor… Nekada će počinjeti utakmice, nekada ulaziti sa klupe, a nekada neće igrati. Ali, mislim da je za nas dobro da imamo takvu konkurenciju unutar tima“.

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„Mislim da Bredli nije igrao ni minut od Svetskog prvenstva, tako da moramo da budemo oprezni“, poručio je Andoni Iraola i za kraj dodao da će Bredliju Barkoli biti potrebno samo malo vremena da pokaže šta zna:

„Bio je veoma dobar u kontranapadu koji je Kodi završio, ali nismo postigli gol. Moramo da budemo strpljivi, ali ne mislim da će mu biti potrebna posebna priprema, samo treba da budemo svesni da nije igrao neko vreme“.