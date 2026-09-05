Vreme je za Topper: PSV dominira Eredivizijom, ali mu je Ajaks “mina” poslednjih godina

Ajaks je ostao u smiraj prelaznog roka bez najboljeg igrača, Belgijanca Mika Godtsa koji je pojačao dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Pari Sen Žermen. Španac Mićel je radio sjajan posao u Đironi, vodio maleni katalonski klub do Lige šampiona, a sada će da pokuša svoju filozofiju da primeni u Amsterdamu, u taboru velikana evropskog fudbala. Prošle godine Ajaks je imao trojicu trenera i ne zna se ko je bio gori.

Najveći derbi u zemlji je sudar Kopljanika i Fajenorda, ali drugo po tradiciji i snazi je odmeravanje snaga Ajaks i PSV-a, popularni Topper koji se igra večeras ( 20.00 ) na Johan Krojf areni u petom kolu Eredivizije.

Lider je AZ koji je sjajno krenuo, ali teško je očekivati da tim iz Alkmara može da se bori baš za titulu. Realnije je borba za Ligu šampiona, kao što je NEC bio prijatno iznenađenje prošle sezone. Filipsovci su krenuli traljavo novu sezonu, porazom od Alkmara u Suprkupupu, dok su na premijeri šampionata protiv Fortuna Sitarda osvojili samo bod (2:2), primili gol u sudijskoj nadoknadi. Posle toga tri pobede, od kojih dve poslednje ubedljive sa čak 11 golova na kontu. Nesrećnom Utrehtu je prošle nedelje šampion Holandije dao čak šest na njegovom terenu (6:1).

Đordi Krojf je doveo Mićela za trenera, a na papiru odlična pojačanja ovog leta. Kao lider se već nametnuo Nemac Julijan Brant, koji je kao slobodan agent stigao iz Borusije Dortmund, dok su novajlije i pomalo zaboravljeni Nemac na golu Andre ter Štegen i brazilski napadač Markos Leonardo, koji je zablistao u Santosu, ali se nije snašao u Benfiki i Al Hilalu, pa je ovog leta stigao na Johan Krojf arenu.

Ajaks je na poslednje tri utakmice dao čak 13 golova protiv Telstara u Erediviziji i u dvomeču plej-ofa za Ligu konferencije protiv švajcarskog Siona. Na startu sezone efikasan je novajlija iz Vulverhemptona Tolu Arokodare, koji je blistao pre nekoliko sezona u Genku, ali se nije naigrao u taboru Vukova.

On je dao četiri gola na poslednja tri meča i ima prednost u odnosu na Leonarda, koji zasad ima ulogu džokera. Brazilac je postigao dva pogotka od dolaska iz Rijada u tabor Kopljanika. Iskusni Brant i Davi Klasen su zaduženi za kreaciju na sredini terena u taboru Ajaksa.

16.30: (3,05) NEC Najmehen (3,60) Fajenord (2,25)

PSV je i ove sezone gol-mašina. Pepi, Til, Van Bomel, Ivan Perišić i kompanija su i dalje strah i trepet u Erediviziji. Srpski reprezentativac Filip Kostić i dalje traži mesto pod suncem u novom klubu. Odigrao je samo 15 minuta ove sezone i to pre dve nedelje u pobedi protiv Groningena sa 5:1. Nije igrao u Utrehtu pre sedam dana, presedeo je na klupi, a teško će dobiti minute u derbiju u najvećem holandskom gradu.

Oba tima nisu kompletna. Ajaksu fale Adingra, Blind i Buendija, dok su gosti oslabljeni za odsustvo Plee, Schoutena, Oudijasa i Lamersa.

18.45: (2,10) Utreht (3,50) Go Ahed Igls (3,40)

U holandskim derbijima obično se igra na gol više, sa mnogo pogodaka. Protekle sezone oba Toppera su završena rezultatom 2:2. PSV nije dobio Kopljanike na poslednjih pet mečeva Eredivizije (dva poraza i tri remija). Filipsovci nisu pobedili Ajaks na Johan Krojf areni od 6. novembra 2022. godine. U poslednja tri duela - pobeda Ajaksa pretprošle sezone sa 3:2 i dva remija.

EREDIVIZIJA – 5. KOLO

Petak

Sparta – Zvole 2:2 (1:1)

/Zonevald 24, Babadi 69 – Sisoko 21, Kostons 80/

Subota

16.30: (3,05) NEC Najmehen (3,60) Fajenord (2,25)

18.45: (2,10) Utreht (3,50) Go Ahed Igls (3,40)

20.00: (2,65) Ajaks (3,60) PSV (2,50)

21.00: (3,00) Vilem Drugi (3,50) Ekscelzior (2,30)

Nedelja

12.15: (3,10) Groningen (3,80) Tvente (2,05)

14.30: (1,65) Telstar (4,00) Kambur (5,10)

14.30: (4,00) Herenven (4,15) AZ Alkmar (1,75)

16.45: (2,10) ADO Den Hag (3,60) Fortuna Sitard (3,35)

***kvote su podložne promenama