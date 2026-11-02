Atalanta počela da se sramoti

Užasno je odigrala Atalanta još jedan meču nizu. Mada je sve moglo da bude drugačije. Zbog minimalnog ofsajda Zapakoste poništen je pogodak Nikole Krstovića. Kao da su posle toga domaći izgubili motiv.

Sve je počelo po zlu za Atalantu. Đovani Fabijen je doveo goste u vođstvo posle kornera Sijere. Očajno je reagovala odbrana Atalante.

Očajna je bila Atalanta, užasan je bio Zapakosta koji je smušenom reakcijom podebljao prednost Parme.

U 58. minutu je sve bilo jasno, pošto je Simone Lontani postigao prelep pogodak. Dao je sebi for, tom prilikom izbacio čuvara i pripremio sebi poziciju za udarac sa distance - koji je završio u donjem levom uglu Karnezekijevog gola.

Lazar Samardžić je igrao u finišu kada je sve bilo gotovo. Nije uspeo da popravi učinak.

SERIJA A - 10. KOLO

subota

Bolonja - Monca 2:1 (1:1)

/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/

Udineze - Roma 2:5 (0:4)

/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/

Milan - Inter 3:1 (3:1)

/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/

nedelja

Komo - Venecija 1:0 (1:0)

/Da Kunja 43pen/

Frozinone - Torino 2:0 (0:0)

/Gedžemis 48, Kalo 90+3/

Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)

/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/

Leče - Đenova 1:2 (1:2)

/Maleh 40 - Osmajić 11, Mesijas 28/

Juventus - Napoli 2:0 (0:0)

/Alajbegović 70, Boga 87/

ponedeljak

Sasuolo - Fjorentina 2:4 (1:1)

/Laurinete 25 i 65 - Pelegrino 45, Ndžije 50. Mastantuno 79, Valdapenjas 90+3/

Atalanta - Parma 0:3 (0:1)

/Fabijani 41, Zapakosta 47 pen, Lontani 58/