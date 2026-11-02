Ni traga onom Virtusu s početka sezone: Starteri Trsta pokorili Bolonju
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 22:47
Marko Gudurić postigao 12 poena u pobedi Olimpije Milano na gostovanju Kantuu
Virtus je sezonu otvorio daleko bolje nego što se očekivalo. Bolonjski tim u jednom trenutku imao je skor 4:2 u Evroligi, dok je u domaćem prvenstvu sve do večeras bio neporažen. Ipak, čini se da je forma ekipe ozbiljno krenula silaznom putanjom. Posle tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju, usledio je novi udarac, ovoga puta na domaćem parketu, gde je Virtus neočekivano izgubio od Trsta - 100:93.
Malo ko je očekivao da će prvi poraz u domaćem prvenstvu doći baš od Trsta. Ipak, čini se da je bolan poraz od Bešiktaša u petak, kada je Virtus ispustio praktično dobijenu utakmicu, ostavio traga na samopouzdanju ekipe, koja nije uspela da se oporavi.
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Bolonjezi su bolje otvorili utakmicu i tokom prve deonice delovali kao bolji rival, a pred kraj prvog poluvremena imali su čak 14 poena prednosti. Ipak, kako je vreme odmicalo, prednost domaćina počela je da se topi, a ni šira rotacija i raspodela minutaže nisu pomogle evroligašu da izađe na kraj sa raspoloženim gostima.
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Trst je, s druge strane, odlučio da najveći teret iznesu starteri, koji su veći deo utakmice proveli na parketu. Takav pristup na kraju se i te kako isplatio. Koliko je kratka rotacija gostiju bila uspešna, najbolje govori podatak da su samo četvorica igrača postigla čak 86 od ukupno 100 poena tima, što je bilo dovoljno da potpuno slome otpor Virtusa i odnesu veliku pobedu iz Bolonje.
Najefikasniji među njima bio je Lengston Galovej sa 24 poena, Šon Mekdermont dodao je 23, Lažej Džons 21, dok je Kolbi Ros utakmicu završio sa 18. U redovima Virtusa istakao se Derik Alston sa 16 poena, dok je Kesler Edvards ubacio jedan manje.
Za razliku od Virtusa, drugi italijanski evroligaš nije dozvolio iznenađenje. Olimpija Milano je na gostovanju savladala Kantu rezultatom 95:82 i tako stigla do nove pobede u domaćem prvenstvu, iako početak utakmice nije nagoveštavao tako siguran trijumf ekipe Etorea Mesine.
Domaćini su bolje otvorili susret i prvu deonicu završili sa četiri poena prednosti, ali je Olimpija već do odlaska na veliki odmor uspela da preokrene rezultat. Gosti su u nastavku nastavili da uvećavaju prednost, pa su u poslednjih deset minuta ušli sa osam poena viška, da bi u završnici rutinski priveli utakmicu kraju.
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Leandro Bolmaro i Redži Kol sa po 14, dok je Marko Gudurić dodao 12. Dvocifren učinak imali su i Đampaolo Riči i Dejvid Tompson sa po deset poena. Na drugoj strani istakao se Sejion Flag sa 17, dok je Davide Moreti ubacio 16.