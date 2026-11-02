Ni traga onom Virtusu s početka sezone: Starteri Trsta pokorili Bolonju

Bolonjezi su bolje otvorili utakmicu i tokom prve deonice delovali kao bolji rival, a pred kraj prvog poluvremena imali su čak 14 poena prednosti. Ipak, kako je vreme odmicalo, prednost domaćina počela je da se topi, a ni šira rotacija i raspodela minutaže nisu pomogle evroligašu da izađe na kraj sa raspoloženim gostima.

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Trst je, s druge strane, odlučio da najveći teret iznesu starteri, koji su veći deo utakmice proveli na parketu. Takav pristup na kraju se i te kako isplatio. Koliko je kratka rotacija gostiju bila uspešna, najbolje govori podatak da su samo četvorica igrača postigla čak 86 od ukupno 100 poena tima, što je bilo dovoljno da potpuno slome otpor Virtusa i odnesu veliku pobedu iz Bolonje.

Najefikasniji među njima bio je Lengston Galovej sa 24 poena, Šon Mekdermont dodao je 23, Lažej Džons 21, dok je Kolbi Ros utakmicu završio sa 18. U redovima Virtusa istakao se Derik Alston sa 16 poena, dok je Kesler Edvards ubacio jedan manje.