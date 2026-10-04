Tadić: Cvetković i Gudelj za svetlu budućnost srpskog fudbala

„Mislim da smo pružili jako dobru partiju, pogotovo u prvom poluvremenu. Zaslužili smo više. Ali i da smo pobedili ili igrali nerešeno, bitnije je kako smo odigrali. A, igrali smo timski jako dobro, branili se i napadali zajedno, nismo stajali nisko kao protiv Nemačke i tako smo im i napravili probleme“, rekao je Tadić za Arenu sport posle utakmice.

Iako je Srbija upisala i četvrti poraz u Ligi nacija, sada se novembar čeka sa malo više optimizma.

„Ove utakmice treba da nam posluže za uigravanje. A, dobro je što smo najbolje odigrali ovu poslednju utakmicu, protiv najjačeg tima u grupi. Holandija je velesila, nema šta. Rekao sam momcima pre utakmice da smo Portugaliju dobili tako što smo izašli na teren bez straha, a tako smo i sada pokazali karakter, nismo se uplašili, imali smo dosta lepih stvari“.

Posebno se Tadić osvrnuo na dvojicu mladih igrača, koji su večeras bili sjajni.

„Jako sam srećan zbog Cvetkovića i Gudelja, mladića koji su počeli utakmicu i igrali fenomenalno. I ponašali se fenomenalno. Žao mi je što Cvetković nije dao gol kada je Gudelj sjajno izneo loptu. To je lepa stvar za srpski fudbal, baš bi mi bilo milo da je bio gol. Jako mi je drago zbog njih, pred njima je svetla budućnost“, poručio je Tadić.