Nemci s primesama Klopovog hevi metala, ali Grčka herojski sačuvala gol (VIDEO)

Izgledala je Nemačka superiorno u Minhenu protiv Srbije pre tri dana, dominirala od početka do kraja, no mora se priznati da je u ozbiljnoj meri takvom utisku doprinela naša nedorasla selekcija. Ni igrački ni taktički Orlovi nisu bili na nivou A divizije Lige nacije, lako su mogli da prime još tri-četiri gola, tako da je zapravo Grčka mnogo bolji reper napretka i uspešnosti implementacije Klopovih ideja.

A pomaka definitivno ima. Na stranu rezultat, Nemačka je noćas na stadionu Tumba u Solunu odigrala možda i najboljih 90 minuta pod novim selektorom. Zahvaljujući vrlo dobrom protoku lopte, izuzetnoj kombinatorici Virca, Pavlovića, Bišofa i Karla, te defanzivnoj stabilnosti, odnosno delotvornom presingu u većem delu susreta, možemo da konstatujemo kako smo napokon na delu videli primese 'hevi metal fudbala' koji forsira Jirgen Klop.

Daleko su Nemci još od posloženih kockica, mnogo je nepoznanica i oko sastava, startnih 11, kako iskusni stručnjak zapravo razmišlja (tek ćemo videti ko je položio test u ovom prozoru), međutim nema sumnje da tamošnja javnost ima razloga za optimizam. Između ostalog i zbog toga što je Florijan Virc nastavio da daje 'znake života. Posle majstorije protiv Srbije noćas se postavio kao pravi vođa i s trakom oko ruke vodio ekipu; Lenart Karl dobro se dopunjavao sa njim, dok je Aleksandar Pavlović na uobičajeno dobro obavljene defanzivne zadatke pokazao koliko može da doprinese u kreaciji.

Zamerano je Klopu puno što stavlja 'pod lupu' uticaj Jozue Kimiha na vezni red nacionalnog tima i testira ga, to su najčešće činili novinari i pojedini analitičari, da bi na ovom meču u Solunu jasno pokazalo kako Nemačka ne mora da pati bez veziste Bajerna. Ili u prevodu: može to sasvim pristojno da izgleda i bez njega.