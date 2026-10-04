Nemci s primesama Klopovog hevi metala, ali Grčka herojski sačuvala gol (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | ned. 04.10.26. | 22:52
Četa Ivana Jovanovića na deobi prvog mesta posle četiri kola u Grupi 2 elitne divizije Lige nacija
Grci mogu da budu ponosni - Nemci im gol nisu dali ni posle više od 180 minuta igre, što će reći da je četi Ivana Jovanovića dovoljno da u preostala dva meča osvoji tri od mogućih šest bodova i plasiraće se u četvrtinale Lige nacija. U Augzburgu pobeda (1:0), kod kuće remi (0:0), sasvim dovoljno za opstanak na deobi prvog mesta Grupe 2, zajedno sa Holandijom, koja je bila bolja od Srbije.
Nemci ne mogu da budu zadovoljni s bodom iz dve utakmice protiv Grka, ali i dalje imaju sve u svojim rukama. U slučaju dve pobede do kraja (Srbija i Holandija) plasman u narednu fazu biće zagarantovan. To su činjenice ako gledamo s rezultatske strane. Što se utiska i igre tiče, oni su sveukupno obećavajući. Dosta pozitivnih aspekata i problem u najavi koji bi mogao da postane hroničan - neefikasnost.
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Izgledala je Nemačka superiorno u Minhenu protiv Srbije pre tri dana, dominirala od početka do kraja, no mora se priznati da je u ozbiljnoj meri takvom utisku doprinela naša nedorasla selekcija. Ni igrački ni taktički Orlovi nisu bili na nivou A divizije Lige nacije, lako su mogli da prime još tri-četiri gola, tako da je zapravo Grčka mnogo bolji reper napretka i uspešnosti implementacije Klopovih ideja.
A pomaka definitivno ima. Na stranu rezultat, Nemačka je noćas na stadionu Tumba u Solunu odigrala možda i najboljih 90 minuta pod novim selektorom. Zahvaljujući vrlo dobrom protoku lopte, izuzetnoj kombinatorici Virca, Pavlovića, Bišofa i Karla, te defanzivnoj stabilnosti, odnosno delotvornom presingu u većem delu susreta, možemo da konstatujemo kako smo napokon na delu videli primese 'hevi metal fudbala' koji forsira Jirgen Klop.
Daleko su Nemci još od posloženih kockica, mnogo je nepoznanica i oko sastava, startnih 11, kako iskusni stručnjak zapravo razmišlja (tek ćemo videti ko je položio test u ovom prozoru), međutim nema sumnje da tamošnja javnost ima razloga za optimizam. Između ostalog i zbog toga što je Florijan Virc nastavio da daje 'znake života. Posle majstorije protiv Srbije noćas se postavio kao pravi vođa i s trakom oko ruke vodio ekipu; Lenart Karl dobro se dopunjavao sa njim, dok je Aleksandar Pavlović na uobičajeno dobro obavljene defanzivne zadatke pokazao koliko može da doprinese u kreaciji.
Zamerano je Klopu puno što stavlja 'pod lupu' uticaj Jozue Kimiha na vezni red nacionalnog tima i testira ga, to su najčešće činili novinari i pojedini analitičari, da bi na ovom meču u Solunu jasno pokazalo kako Nemačka ne mora da pati bez veziste Bajerna. Ili u prevodu: može to sasvim pristojno da izgleda i bez njega.
Mada se u ranoj fazi susreo s najboljom prilikom domaćina, kada je Jorgos Masuras sa pet-šest metara tukao glavom, a Jonas Urbig sjajno intervenisao, Manšaft je imao potpunu kontrolu u prvom poluvremenu. Grci u tom periodu nisu mogli da dišu i tek dva puta su dotakli loptu u protivničkom šesnaestercu. Nemačka je imala posed blizu 80 odsto, uspela i gol da postigne, ali francuski sudija Klemon Turpan ga je poništio na asistenciju kolega iz VAR sobe.
Igrao se 32. minutu, vrlo raspoloženi Deri Šerhant je probio po boku, lepo ubacio u srce šesnaesterca, Jonatan Burkart uspeo da ćušne loptu u mrežu, da bi se posle kraće pauze ispostavilo da je Bišof nehotice na sredini terena igrao rukom.
Ivan Jovanović poručio je dan pred utakmicu da klubovi ne mogu da utiču na njegov sastav tima (iz Dortmunda se navodno žalili zbog velike minutaže Kontantinosa Karecasa), međutim večeras je ipak odlučio da mladog krilnog napadača ostavi na klupi. Imajući u vidu da u startnih 11 nije bilo ni Haralamposa Kostulasa, odnosno da je Janis Konstantelijas povređen, Grčka jeste izgubila na napadačkom potencijalu.
Lepo se to videlo kad je Kareces ušao umesto Pavlidisa, pa i kad je Hristos Muzakitis kročio na teren na dvadesetak minuta do kraja. Imali su Nemci puno više problema da se odbrane. I dalje su gosti imali veći posed, prividnu kontrolu, pa ipak, Jovanovićev sastav postao je agilniji, prodorniji, bliži golu.
Ruku na srce, potrefilo se tako da Nemačkoj Klopove izmene 'nisu prijale'. Konkretno, ulazak Nika Voltemadea umesto daleko mobilnijeg Burkarta nije doprineo brzini pasa u poslednjoj trećini terena. Napadač Juventusa često se gubio u prostoru, izvlačio previše na bok... Ni ulazak Saida El Male nije mnogo doneo.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Nedelja
GRUPA 2
Grčka - Nemačka 0:0
Holandija - Srbija 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/