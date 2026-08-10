Zvezda četiri puta nadoknađivala 0:1, Đurovski se seća Bazela: Tresla se Marakana!

Veliku ulogu u preokretima protiv Kajzera i Helsinkija imao je sadašnji trener crveno-belih, Dejan Stanković, koji je, iako još tinejdžer, u obe utakmice dao po dva gola.

Akter pobede nad Bazelom bio je Boško Đurovski, koji se u razgovoru za klupski sajt prisetio te utakmice iz 1980. godine.

"Bio sam mlad, a to mi je bila prva internacionalna utakmica. Кada sam izašao iz tunela, osetio sam kako Marakana podrhtava. Taj huk sa svih strana daje ti posebnu energiju i snagu, imaš osećaj da ne možeš da padneš. Bila je izuzetno napeta atmosfera, jer smo tamo izgubili 1:0, ali nas je energija publike podigla. Uspeli smo da pobedimo 2:0, a najveći utisak na mene je ostavila publika, osetili smo neverovatnu energiju sa tribina", rekao je Đurovski.

Utorak, 20.00: (1.33) Crvena zvezda (5.60) Hapoel Ber Ševa (8.50)

Nekadašnji Zvezdin as veruje da aktuelni tim može da ponovi podvig.

"Prva stvar je da pravi zvezdaši dođu da nas podrže. Mi smo bolja ekipa, ali moramo da budemo oprezni i maksimalno koncentrisani. Na nama je da igramo onako kako znamo, da napravimo pritisak kao što smo mi napravili protiv Bazela i da ne dozvolimo naivnu grešku. Verujem da možemo da postignemo dva ili tri gola i da prođemo dalje. Publika neka navija i neka nas podržava. Pravi navijači su oni koji podržavaju ekipu i kada su teški momenti tokom utakmice. Imamo toliko dobrih igrača da je Stanković na slatkim mukama da napravi jedan dobar, standardan tim", istakao je Đurovski.