Lids kao u najboljim danima! Za spas časti domaćina

Fantastičan meč odigrali su Njukasl i Lids početkom godine, kada su Svrake kao domaćini slavile sa 4:3. Triput je Lids vodio, ali se praznih šaka vratio na Eland Roud. Njukasl je sa dva gola u nadoknadi poslao goste kući u neverici. Osveta, i to sa ozbiljnom kamatom, servirana je večeras. Ovaj put Lidsovi igrači pobrinuli su se da protivnički igrači ne stignu ni da pomisle na preokret. Od prve sekunde krenuli su u juriš, sa tri brza pogotka već u prvom poluvremenu najavili pobedu, da bi potom uvećali razliku po povratku sa odmora. Ipak, u finišu su spustili gas i omogućili mladom Bazumani Tureu utešni pogodak za konačnih 4:1.

I jedni i drugi u meč su ušli neporaženi ove sezone, ali se crno-beli na sever Engleske vraćaju ozbiljno uzdrmani, dok će se nešto niže, u Zapadnom Jorkširu, slaviti do duboko u noć. Lids je odigrao kao u najboljim danima, kao kada je u tri navrata stizao do šampionskog pehara u najjačem rangu engleskog fudbala. Sa ova tri boda probio se na treće mesto Premijer lige.