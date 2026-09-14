Inter daje rivalima po dva gola fore i pobeđuje: Biće ’bombona’ derbi na Olimpiku

Možda da se Inter sa svojim protivnicima u Seriji A dogovori da na semaforu pred početak utakmice već stoji napisano 2:0 u njihovu korist, čisto da se ne muče da daju te golove, pa se onda razočaraju. Ono što su uradili pre devet dana protiv Napolija, Nerazuri su ponovili ove večeri protiv Udinezea na zatvaranju četvrtog kola – vratili su se iz duplog deficita i osvojili sva tri boda, pa ćemo iduće subote protiv Rome na Olimpiku gledati derbi već u najavi prste da poližeš: duel jedina dva tima koja imaju maksimalan učinak na startu sezone.

Što bi rekao veliki Balašević u pesmi o onom strašnom petlu: princip je isti, sve su ostalo nijanse. U prošlom kolu svi golovi pali su u drugom poluvremenu, odlučujući u sudijskoj nadoknadi i završilo se 3:2, sada je minus dva bilo već u 16. minutu, egal do velikog odmora, a onda je Inter dodao još tri laka komada u nastavku za petardu na „Meaci“ – 5:3!