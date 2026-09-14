Inter daje rivalima po dva gola fore i pobeđuje: Biće ’bombona’ derbi na Olimpiku
Vreme čitanja: 14min | pon. 14.09.26. | 22:38
Gosti već u 16. minutu imali 2:0, ali su na kraju popili petardu, pa ćemo u subotu gledati okršaj dve jesine ekipe sa stopstotnim učinkom iz četiri kola
Možda da se Inter sa svojim protivnicima u Seriji A dogovori da na semaforu pred početak utakmice već stoji napisano 2:0 u njihovu korist, čisto da se ne muče da daju te golove, pa se onda razočaraju. Ono što su uradili pre devet dana protiv Napolija, Nerazuri su ponovili ove večeri protiv Udinezea na zatvaranju četvrtog kola – vratili su se iz duplog deficita i osvojili sva tri boda, pa ćemo iduće subote protiv Rome na Olimpiku gledati derbi već u najavi prste da poližeš: duel jedina dva tima koja imaju maksimalan učinak na startu sezone.
Što bi rekao veliki Balašević u pesmi o onom strašnom petlu: princip je isti, sve su ostalo nijanse. U prošlom kolu svi golovi pali su u drugom poluvremenu, odlučujući u sudijskoj nadoknadi i završilo se 3:2, sada je minus dva bilo već u 16. minutu, egal do velikog odmora, a onda je Inter dodao još tri laka komada u nastavku za petardu na „Meaci“ – 5:3!
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Uspeo je Kristijan Kivu da odmori junaka meča sa Napopilem i svog kapitena Lautara Martineza – sve tri preostale opcije u napadu, Tiram, Pio Espozito i Boni, dale su po gol - da poštedi povređenog Čalhanoglua, da posle pauze u finišu meča vrati na teren sveže oporavljenog Dimarka – baš njegova alternativa Karlos Augusto bio je vesnik preokreta, neodbranjivim udarcem u 26. minutu.
Uspeo je i da prvi put u sezoni sklopi odbrambeni trio za koji se verovalo da će biti prvi izbor ove sezone – Stouns, Akanđi, Bastoni – ali, imaće dosta tu da se poradi na njihovoj sinhronizacji. U devetom minutu dvojica protivničkih štopera ostala su sama na petercu – Abankva i Kabasele, a ovaj prvi je glavom poslao loptu u mrežu. I kod drugog se Ekelenkamp ušetao u golmanov prostor kao kroz korzo, da dodavanje Dejvisa posle mekane reakcije Dijufa skrene u mrežu pored statičnog golmana Martineza.
Prvi put još od oktobra 2020. godine Inter je primio dva gola tako brzo u utakmici domaćeg šampionata – tada je mu ih je postigao Zlatan Ibrahimović u gradskom derbiju.
A, onda se pali šampionski karakter. Augusto je pokrenuo preokret svojim projektilom, ali je u njemu vrlo važnu ulogu odigrao Markus Tiram. Jednom polunehotičnom asistecnijom za Barelu, kome je ipak zagradio prostor da ovaj uđe poludesno i pogodi suprotan ugao. A, onda i pogotkom za 3:2 u 57. minutu posle lepog prodora i povratne lopte Dijufa.
Jagoda na šlagu bila je akcija kod četvrtog gola. U velikoj meri i na dušu odbrane tima Koste Runjaića koja je nemo posmatrala kako se na malom prostoru, sve u šesnaest metara, dodaju Džouns, Zielinski i Pio Espozito, kome će ovaj pogodak takođe mnogo značiti na samopouzdanju pred utakmicu koja će ukrastiti odlazak na višenedeljnu reprezentatvinu pauzu. Tačku je stavio rezervista Boni, a u poslednjih desetak minuta za domaće je zaigrao i Aleksandar Stanković i stigao da pogodi stativu iz slobodnog udarca, dok Lazara Jovanovića očekivano nije bilo prostora da ove večeri debituje u dresu Zebri. Aleksandar Kolarov dobio je direktan crveni karton zbog protesta u 19. minutu.
Subota, 19. septembar, 18 časova – podesite taj termin u svojim kalendarima. Samo, neće tada Inter imati luksuz da prima ovoliko golova. Kapitulirao je i treći put u sudijskoj nadoknadi, konačan rezultat postavio je Idrisa Gej.
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)
/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/
Nedelja
Leče - Monca 3:2 (3:1)
/Kulubali 3, 21, Gabrijel 10 - Mangas 20, Sebaljos 89/
Napoli - Bolonja 1:0 (0:0)
/Lobotka 66/
Sasuolo - Juventus 3:2 (0:0)
/Espozito 65, Bouvi 89, Adžić 90+4 - Žegrova 82, 90+1/
Ponedeljak
Komo - Parma 2:1 (1:0)
/Ramon 23, Kaiki 83 - Romero 90+2/
Torino - Roma 0:2 (0:1)
/Malen 40, Pisili 90+3/
Inter - Udineze 5:3 (2:2)
/Augusto 26, Barela 35, Tiram 57, Espozito 67, Boni 79 - Abankva 9, Ekelenkamp 16, Idrisa Gej 90+1/