Atomski fudbal u derbiju na Meaci: Preko 40 šuteva, pet golova i Lautarova presuda Napolitancima

Kao besan pas delovao je kapiten Intera. Kidisao je na gol rivala od početka meča, ljutio se na sudiju, na saigrače, a onda prvo smanjio zaostatak, pa u nadoknadi doneo pobedu svom timu. Strpljivo je pratio razvoj situaciji u gužvi pred golom Napolija i kao da je od sajle istegao se na loptu koju mu je doturio Akanđi.

Za fotografiju (pogledaj gore) koja će se verovatno naći uramljena u njegovom stanu.

Svih pet golova večeras viđeno je u drugom poluvremenu, ali iako su mreže mirovale u prvom delu, gledali smo sjajnih 45 minuta, završenih uzdasima gledalaca. Posle odličnih pokušaja Biseka, Angise (u dva navrata), Pia Espozita i Endija Dijufa, proključalo je u nadoknadi.

Pred golom Intera obrukao se Hejlund, slabim udarcem iz odlične pozicije posle kornera, a na suprotnoj strani prvo je Meret zaustavio snažan šut Lautara Martineza, da bi u poslednjoj situaciji pred odlazak na odmor Federiko Dimarko pogodio prečku iz slobodnjaka. Moguće da se još trese okvir gola na stadionu u Milanu...

Gde su stali u prvom, i jedni i drugi nastavili su u drugom delu meča. Kao na traci ređala su se uzbuđenja pred oba gola, da bi se u razmaku od šest minuta triput zatresla mreža. Jednom više na Interovom golu, pošto su za goste bili precizni Politano u 50. i Hejlund u 53. minutu, dok je nadu domaćinima vratio Lautaro Martinez u 56.

Drugo poluvreme, inače, počelo je spornom situacijom. Lobotka je pod pritiskom Barele igrao rukom u kaznenom prostoru Napolija, ali se nije začula pištaljka Simonea Soce. A onda, samo minut kasnije, izgubljena lopta Barele na drugoj strani posle rizičnog dodavanja Dijufa. Uspeo je vezista Intera u prvi mah da se iskupi i blokira šut Politana, ali je iz odbitka krilni fudbaler gostiju bio precizniji. Otključao je iskusni napadač (svojevremeno i Intera) goleadu. Ubrzo potom se Hejlund iskupio za slabu reakciju iz prvog poluvremena. Uspeo je posle karambola pred golom Intera da pronađe put lopti do mete ispod noge Zjelinskog, s tim da velike zasluge za pogodak ima kapiten Napolija Di Lorenco, koji je jedini osetio da lopta neće izaći u aut. Stigao ju je dok je stajala pored linije i odigrao za Danca...

Brzo je usledio odgovor upornog Lautara. Sjajno se ubacio ispred Rahmanija na još bolje ubačenu loptu Dimarka. Koji trenutak kasnije izveli su njih dvojica sličnu akciju, ali ovaj put je lopta bila nešto jače upućena. Ljutio se Argentinac na saigrača, ali nije mu to poremetilo koncentraciju.

Posle Interovog gola usledio je period nešto mirnije igre. Delovalo je da će Napoli uspeti da zaključa prilaze golu, međutim, kako je vreme odmicalo, Inter je sve jače dodavao gas. Isplatilo se to u 82. minutu kada je Markus Tiram odlično skočio na centaršut Karlosa Augusta, a kulminacija je bio već opisani pogodak Lautara Martineza u prvom minutu nadoknade.

Ali nije to sve, pošto je između drugog i trećeg gola Intera bilo još nekoliko sjajnih šansi na obe strane. Delovala je u pojedinim momentima ova utakmica kao da je u pitanju košarka. Svaki napad bio je opasan, a žaliće gosti za promašajem Angise koji je mogao da im donese tri boda pre nego što im se po treći put zatresla mreža.