Bizarno: Igrač Foresta dao gol rukom kako bi sprečio da ga Tonali napuca u glavu (VIDEO)

I tu je nastao jedan od bizarnijih razloga za poništavanje gola.

Vilijams je u pokušaju da se zaštiti dok je Sandro Tonali pokušavao da izbaci loptu sa gol-linije, držao obe ruke podignute iznad glave. Lopta je u tom trenutku pogodila upravo njegove ruke i njima je praktično prebačena preko gol-linije. Mreža iza Kinskog se zatresla, ali je gol morao da bude poništen.

Sudija Krejg Poson dobio je jasnu instrukciju nakon VAR provere i saopštio odluku: "Nakon pregleda, lopta je dodirnula ruku igrača Notingem Foresta sa brojem tri pre nego što je postignut pogodak. Konačna odluka je slobodan udarac za Totenhem".

Dakle, nema govora o tome da je Vilijams namerno pokušao da postigne gol rukom. Naprotiv, čitava situacija bila je posledica njegovog pokušaja da zaštiti glavu dok je Tonali uklanjao loptu. Ipak, pravila su u ovakvim situacijama neumoljiva: Ako igrač rukom ili šakom postigne pogodak, gol se ne može priznati, bez obzira na to da li je kontakt bio nameran.

Zbog toga je Totenhem dobio svojevrsni VAR poklon, a Forest ostao u neverici. Lopta je završila u mreži, akcija je izgledala kao regularan pogodak, ali je način na koji je do njega došlo bio toliko bizaran da je jedino što je preostalo bilo - poništavanje.

I upravo je u tome ironija čitave situacije. VAR nije pronašao neku milimetarsku ofsajd poziciju, niti je satima tražio razlog da poništi gol. Ovoga puta razlog je bio gotovo filmski: igrač je loptu "poslao“ preko gol-linije rukama, dok ih je držao preko glave kako bi izbegao da bude povređen.