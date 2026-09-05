Bizarno: Igrač Foresta dao gol rukom kako bi sprečio da ga Tonali napuca u glavu (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sub. 05.09.26. | 19:00
Na kraju je pogodak opravdano poništen, da nema tehnologije teško da bi neko na licu mesta uspeo da raščivija šta se dogodilo u 67. minutu utakmice na Siti Graundu
Ima dosta načina u fudbalu da se postigne gol koji izgleda toliko neverovatno da počinje da deluje tragikomično, ali je pitanje da li je na ovako visokom nivou fudbala viđen baš ovakav gol. Totenhem je u 67. minutu imao ogromnu sreću, mada ne zato što je VAR pogrešio, već upravo zato što je tehnologija pronašla ono što na prvi pogled nije moglo da se primeti.
Posle udarca Morgana Gibs Vajta, koji je Antonjin Kinski uspeo da odbrani, lopta je ostala praktično na gol-liniji. Forest je nastavio akciju, a Neko Vilijams je krenuo da se bori za odbijenu loptu. Delovalo je da je Velšanin glavom uspeo da je pošalje u mrežu, Totenhemovi igrači su protestovali, a onda je usledio VAR pregled.
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I tu je nastao jedan od bizarnijih razloga za poništavanje gola.
Vilijams je u pokušaju da se zaštiti dok je Sandro Tonali pokušavao da izbaci loptu sa gol-linije, držao obe ruke podignute iznad glave. Lopta je u tom trenutku pogodila upravo njegove ruke i njima je praktično prebačena preko gol-linije. Mreža iza Kinskog se zatresla, ali je gol morao da bude poništen.
Sudija Krejg Poson dobio je jasnu instrukciju nakon VAR provere i saopštio odluku: "Nakon pregleda, lopta je dodirnula ruku igrača Notingem Foresta sa brojem tri pre nego što je postignut pogodak. Konačna odluka je slobodan udarac za Totenhem".
Dakle, nema govora o tome da je Vilijams namerno pokušao da postigne gol rukom. Naprotiv, čitava situacija bila je posledica njegovog pokušaja da zaštiti glavu dok je Tonali uklanjao loptu. Ipak, pravila su u ovakvim situacijama neumoljiva: Ako igrač rukom ili šakom postigne pogodak, gol se ne može priznati, bez obzira na to da li je kontakt bio nameran.
Zbog toga je Totenhem dobio svojevrsni VAR poklon, a Forest ostao u neverici. Lopta je završila u mreži, akcija je izgledala kao regularan pogodak, ali je način na koji je do njega došlo bio toliko bizaran da je jedino što je preostalo bilo - poništavanje.
I upravo je u tome ironija čitave situacije. VAR nije pronašao neku milimetarsku ofsajd poziciju, niti je satima tražio razlog da poništi gol. Ovoga puta razlog je bio gotovo filmski: igrač je loptu "poslao“ preko gol-linije rukama, dok ih je držao preko glave kako bi izbegao da bude povređen.