Jakšić u Surdulici kao bos po trnju! Čukarički pocepan na froncle - 1:12 na tri utakmice
Vreme čitanja: 12min | sub. 05.09.26. | 20:05
Furiozno prvo poluvreme Radnika, dva gola Bogdanovića, pogodak i asistencija Novakovića - 3:1 na kraju
Obeležio je pre neko veče Čukarički vrlo svečano veliki jubilej - pun vek postojanja, ali rezultatski gledano, njegov prvi tim proživljava najtežih par nedelja poslednjih godina. Tri uzastopna poraza, uz gol-razliku 1:12, pitanje je kada se to poslednji put dogodilo klubu sa Banovog brda. I to nakon što su se, pre te negativne serije, nalazili na liderskoj poziciji nekompletne tabele Mozzart Bet Superlige, uz samo jedan primljen gol, a da nije posle prekida, za 450 minuta igre!
Cepanje na froncle nastavljeno je u Surdulici, gde je Radnik u meču osmog kola i duelu dva “petardirana” tima iz prethodne runde slavio sa 3:1. Ne znamo da li je Marko Jakšić izlazeći na teren iz navike pomešao klupe, jer dugo je odlazio na onu koja pripada domaćem timu, ali svakako je teren napustio onako kako nije navikao za vreme svog mandata na jugu Srbije - pognute glave. Između ostalog, upravo je protiv Čukaričkog pre otprilike godinu dana Radnik odigrao jedno ovakvo prvo poluvreme (ta je utakmica završena istom rezultatom), onda nešto kasnije i protiv Vojvodine, mada onih 3:0 pri odlasku na veliki odmor od večeras nije toliko bilo posledica neke ubedljive, koliko precizne i konkretne igre domaćih, a svakako užasne partije gostiju uz Beograda.
Izabrane vesti
Junaci su bili Martin Novaković i Vukašin Bogdanović. Prvi je zabeležio po gol i asistenciju, drugi postigao dva pogotka, jedan iz penala koji je sam iznudio. Upravo tada, kada je pogodio sa bele tačke, prekinuo je dva ovosezonska niza Radnika. Do tog momenta, sedam golova za Surduličane postiglo je sedam različitih igrača, a sva četiri na domaćem terenu zabijena su dalekometnom paljbom - šutevima van kaznenog prostora.
Nešto slično onome što je Aleksandar Pejović uradio protiv Mačve, sada je izveo Martin Novaković, i to već u osmom minutu. Sa nekih 20 metara, bukvalno iz koraka - neodbranjivo za Đorđa Nikolića, koji se vratio na gol Čukaričkog umesto mladog Čarapića. Mesto u startnoj postavi izgubio je i kapiten Docić. Traku je oko ruke stavio Uroš Miladinović, ali je i on pomeren više ka krilu u odnosu na početak sezone, kada je igrao iza špica. Sada je to mesto zauzeo Uroš Nikolić, iza Đorđa Jovanovića, koji je odmah par dana nakon transfera ubeležio povratnički debi u startnoj postavi Brđana.
Previše grešaka gostiju, potpuno nepovezana igra, a i energija je potpuno bila na strani ekipe koju sa klupe predvodi Zoran Rendulić. Domaći su brzom razenom pasova lako prenosili loptu i dolazili u fazu napada, a tamo je Vukašin Bogdanović bio ogromna opasnost. Nasamario je oba protivnička štopera. Đokovića u prvoj situaciji, nateravši ga da ga sruši u kaznenom prostoru, a onda je i Maigu poslao po burek na savršeno dodavanje Novakovića i lako poentirao za 3:0 nakon tek nešto više od pola sata igre. U toj akciji imao je višestruku ulogu, pošto je najpre oduzeo rivalu na sopstvenoj polovini, pa onda sa još dva poteza doprineo brzom razvoju napada.
Sada je već i obraz bio na talonu, pa je Čukarički u nastavak meča ušao sa potpuno drugačijom energijom i doslovno za pet minuta uradio više nego za čitavo prvo poluvreme. Za to su najznačajnija bila dvojica igrača koja su ušla sa klupe. Plavokosi Estonac Karel Mustma na debiju je uneo veliku živost u redove svog tima, inicirao nekoliko ozbiljnijih napada, iznudio prekršaj na manje od dvadeset metara od gola - idealna pozicija za Marka Docića, koji je takođe ušao u igru i iz slobodnog udarca skinuo paučinu ispod prečke gola domaćih.
Jeste Mustma posle toga još jednom tukao u Ranđelovića, ali je Radnik nekako primirio taj prvi talas protivnika, a on na svom terenu ume da igra na rezultat i sačuva i minimalnu, kamoli ovako kapitalnu prednost. U poslednjih 15 minuta morao je bez svog prvog golmana, pošto je Ranđelović stradao u jednom sudaru, ali ga je Lazar Radojičić zamenio više nego dostojno, pošto je u 12. minutu sudijske nadoknade odbranio penal Dociću! Prethodno je Kosija laktom razneo Mustminu glavu i posle reakcije iz VAR sobe dobio je crveni karton. Probudio se Miladinović u finišu, imao jedan šut tik iznad prečke i jedan centaršut za Đorđevića, ali je Radnik svakako ubeležio treći vezani trijumf u Surdulici. Posle Mačve i Novog Pazara, savladan je i Čukarički. A, na redu je - Crvena zvezda!
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. KOLO
RADNIK - ČUKARIČKI 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
Surdulica. Gradski stadion.
Sudija: Lazar Lukić (Beograd).
Žuti kartoni: Darko Stojanović, David Stojanović, Sonja (Radnik), Šehović, Miladinović (Čukarički).
Crveni karton: Ajuba Kosija (Radnik) u 90+10. minutu.
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6,5 (od 77. Radojičić 7) - Lazić 7, Abubakar 6,5, David Stojanović 6,5, Sonja 6,5 - Pejović 6 (od 63. Darko Stojanović 6), Popović 6,5 - Đ. Jovanović 6, Novaković 7,5, L. Jovanović 6,5 - Bogdanović 7,5 (od 70. Kosia).
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Nikolić 5,5 - Miletić 6, Maiga 5,5, Đoković 5,5, Šehović 5,5 - Sisoko 6, Bajović 5 (od 46. Docić 6,5) - Anđelić 5 (od 46. Đorđević 6), Miladinović 6, Nikolić 5 (od 46. Mustma 7) - Jovanović 5,5 (od 63. Sise 5,5).
Igrač utakmice: Vukašin Bogdanović (Radnik) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
20.00: (4,10) Mačva (3,45) Radnički 1923 (1,92
20.00: (2,70) Mladost (3,05) Radnički Niš (2,80)
19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)
21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)
Ponedeljak
20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)
***Kvote su podložne promenama