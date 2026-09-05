Jakšić u Surdulici kao bos po trnju! Čukarički pocepan na froncle - 1:12 na tri utakmice

Obeležio je pre neko veče Čukarički vrlo svečano veliki jubilej - pun vek postojanja, ali rezultatski gledano, njegov prvi tim proživljava najtežih par nedelja poslednjih godina. Tri uzastopna poraza, uz gol-razliku 1:12, pitanje je kada se to poslednji put dogodilo klubu sa Banovog brda. I to nakon što su se, pre te negativne serije, nalazili na liderskoj poziciji nekompletne tabele Mozzart Bet Superlige, uz samo jedan primljen gol, a da nije posle prekida, za 450 minuta igre!

Cepanje na froncle nastavljeno je u Surdulici, gde je Radnik u meču osmog kola i duelu dva “petardirana” tima iz prethodne runde slavio sa 3:1. Ne znamo da li je Marko Jakšić izlazeći na teren iz navike pomešao klupe, jer dugo je odlazio na onu koja pripada domaćem timu, ali svakako je teren napustio onako kako nije navikao za vreme svog mandata na jugu Srbije - pognute glave. Između ostalog, upravo je protiv Čukaričkog pre otprilike godinu dana Radnik odigrao jedno ovakvo prvo poluvreme (ta je utakmica završena istom rezultatom), onda nešto kasnije i protiv Vojvodine, mada onih 3:0 pri odlasku na veliki odmor od večeras nije toliko bilo posledica neke ubedljive, koliko precizne i konkretne igre domaćih, a svakako užasne partije gostiju uz Beograda.