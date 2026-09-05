Dupli poraz Lansa – odoše bodovi Lorijanu, a Udol na bolovanje

Ipak, ono što je još gore od udarca po samopouzdanje je udarac koji je još u uvodnoj fazi pretrpeo najbolji defanzivac Lansa Matje Udol još u uvodnoj fazi meča. Sudario se sa Mamaduom Koneom u 14. minutu, dobio je jak udarac u butinu desne noge.

Probao je da nastavi sa bandažiranom nogom, ali bol je bio prejak. Zato, u 24. minutu je napustio teren uz namršten izraz lica, ostavio je navijačima i Topmeleru razlog za brigu.

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Jer, Lans već ima previše igrača koji neće moći da putuju u Češku. Samson Baidu i Maik Navrocki su obojica ozbiljno povređeni, ali i Žan Klar Todibo ima problema i nije večeras bio na terenu. Pitanje je da li će se oporaviti do četvrtka.

Interesantno, samo nekoliko sati pre utakmice procurela je informacija da su u finišu prelaznog roka u napad na potpis Udola ozbiljno krenuli Aston Vila i Sanderlend. Lans nije pristao da ga pusti, tako umesto da igra u Premijer ligi sad je udario na Konea i povredio se. To je život...