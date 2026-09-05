Dupli poraz Lansa – odoše bodovi Lorijanu, a Udol na bolovanje
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 19:44
Ozbiljan problem francuskog vicešampiona pred gostovanje Slaviji u Pragu (četvrtak, 21) u 1. kolu Ligi šampiona
Jeste Lans otvorio sezonu osvanjanjem Superkupa Francuske, ali teško da njegovi navijači mogu da budu zadovoljni početkom prvenstva. Posle tri kola Lige 1 aktuelni vicešampion već ima dva poraza, posle Strazbura (1:2) ove subote je od žuto-crvenih bio bolji i Lorijan – 1:0 (0:0).
Baš nije trebao izabranicima Dina Topmelera ovaj poraz. Došao je uoči 1. kola Lige šampiona i utakmice koja ih narednog četvrtka čeka u Pragu protiv Slavije. Sigurno će negativno uticati na samopouzdanje igrača.
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Ipak, ono što je još gore od udarca po samopouzdanje je udarac koji je još u uvodnoj fazi pretrpeo najbolji defanzivac Lansa Matje Udol još u uvodnoj fazi meča. Sudario se sa Mamaduom Koneom u 14. minutu, dobio je jak udarac u butinu desne noge.
Probao je da nastavi sa bandažiranom nogom, ali bol je bio prejak. Zato, u 24. minutu je napustio teren uz namršten izraz lica, ostavio je navijačima i Topmeleru razlog za brigu.
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Jer, Lans već ima previše igrača koji neće moći da putuju u Češku. Samson Baidu i Maik Navrocki su obojica ozbiljno povređeni, ali i Žan Klar Todibo ima problema i nije večeras bio na terenu. Pitanje je da li će se oporaviti do četvrtka.
Interesantno, samo nekoliko sati pre utakmice procurela je informacija da su u finišu prelaznog roka u napad na potpis Udola ozbiljno krenuli Aston Vila i Sanderlend. Lans nije pristao da ga pusti, tako umesto da igra u Premijer ligi sad je udario na Konea i povredio se. To je život...
Udola je zamenio Sulejman Sanjan, ali 21-godišnji Afrikanac neće po dobru pamtiti ovu utakmicu. U finišu utakmice, u razmaku od samo nekoliko minuta dobio je dva žuta kartona i sada će u narednom kolu protiv Le Mana morati da odsluži suspenziju.
A, Kone ne samo da je povredio 30-godišnjeg štopera, već je i postigao jedini gol na utakmici. U 54. minutu se našao na pravom mestu posle prodora Grka Panosa Kacerisa po desnoj strani i pravovremenog dodavanja.
Malo posle tog pogotka u igru je ušao i Andrija Bulatović. Dobio je 19-godišnji Crnogorac nešto više od pola sata na terenu, najviše od početka sezone. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da Lans izbegne poraz.
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FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/
Petak
Lion - Okser 3:1 (2:1)
/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/
PSŽ - Monako 1:2 (1:0)
/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/
Subota
Lans – Lorijan 0:1 (0:0)
/Kone 54/
20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Nedelja
15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)
17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)
20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)
***kvote su podložne promenama