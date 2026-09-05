Matje Udol (©AFP)
Matje Udol (©AFP)

Dupli poraz Lansa – odoše bodovi Lorijanu, a Udol na bolovanje

Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 19:44

Ozbiljan problem francuskog vicešampiona pred gostovanje Slaviji u Pragu (četvrtak, 21) u 1. kolu Ligi šampiona

Jeste Lans otvorio sezonu osvanjanjem Superkupa Francuske, ali teško da njegovi navijači mogu da budu zadovoljni početkom prvenstva. Posle tri kola Lige 1 aktuelni vicešampion već ima dva poraza, posle Strazbura (1:2) ove subote je od žuto-crvenih bio bolji i Lorijan – 1:0 (0:0).

Baš nije trebao izabranicima Dina Topmelera ovaj poraz. Došao je uoči 1. kola Lige šampiona i utakmice koja ih narednog četvrtka čeka u Pragu protiv Slavije. Sigurno će negativno uticati na samopouzdanje igrača.

Izabrane vesti

Ipak, ono što je još gore od udarca po samopouzdanje je udarac koji je još u uvodnoj fazi pretrpeo najbolji defanzivac Lansa Matje Udol još u uvodnoj fazi meča. Sudario se sa Mamaduom Koneom u 14. minutu, dobio je jak udarac u butinu desne noge.

Probao je da nastavi sa bandažiranom nogom, ali bol je bio prejak. Zato, u 24. minutu je napustio teren uz namršten izraz lica, ostavio je navijačima i Topmeleru razlog za brigu.

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Jer, Lans već ima previše igrača koji neće moći da putuju u Češku. Samson Baidu i Maik Navrocki su obojica ozbiljno povređeni, ali i Žan Klar Todibo ima problema i nije večeras bio na terenu. Pitanje je da li će se oporaviti do četvrtka.

Interesantno, samo nekoliko sati pre utakmice procurela je informacija da su u finišu prelaznog roka u napad na potpis Udola ozbiljno krenuli Aston Vila i Sanderlend. Lans nije pristao da ga pusti, tako umesto da igra u Premijer ligi sad je udario na Konea i povredio se. To je život...

Udola je zamenio Sulejman Sanjan, ali 21-godišnji Afrikanac neće po dobru pamtiti ovu utakmicu. U finišu utakmice, u razmaku od samo nekoliko minuta dobio je dva žuta kartona i sada će u narednom kolu protiv Le Mana morati da odsluži suspenziju.

A, Kone ne samo da je povredio 30-godišnjeg štopera, već je i postigao jedini gol na utakmici. U 54. minutu se našao na pravom mestu posle prodora Grka Panosa Kacerisa po desnoj strani i pravovremenog dodavanja.

Malo posle tog pogotka u igru je ušao i Andrija Bulatović. Dobio je 19-godišnji Crnogorac nešto više od pola sata na terenu, najviše od početka sezone. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da Lans izbegne poraz.

*****

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

*****

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/

Petak

Lion - Okser 3:1 (2:1)
/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/

PSŽ - Monako 1:2 (1:0)
/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/

Subota

Lans – Lorijan 0:1 (0:0)
/Kone 54/

20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Nedelja

15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama

tagovi

LansLorijanLiga 1Slavija PragLiga šampiona
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest