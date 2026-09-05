Stuparević stupio na scenu i vratio Napredak na pobedničku stazu

Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 19:53
Kruševljani se mučili sa „fenjerašem“ Jedinstvom – 2:1
Kada Filip Stuparević stupi na scenu događa se neverovatna promena.
Na Napretkovom kontu je posle sedmog kola 13 bodova, a šest, gotovo polovinu, direktno je doneo Stuparević. U prvoj rundi je pogodio za pobedu protiv Grafičara (1:0), dok je večeras takođe postigao gol za trijumf protiv Jedinstva – 2:1.
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Posle tri početne pobede, Napredak je upao u krizu rezultata i kao da ga je to opteretilo pred sudar sa „fenjerašem“ s Uba. Čak ni brzometno vođstvo koje je doneo Mateja Zuvić u 4. minutu, udarcem sa roglja šesnaesterca, nije razvilo krila domaćem timu. Loše je reagovao i golman Ganić, moglo je Jedinstvo da ne ode u taj rani minus...
Nekada se desi da rani gol otvori utakmica da sve „puca“, a nekad je potpuno ubije, a baš ovaj scenario „broj dva“ se dogodio u Kruševcu. Slab fudbal se igrao u prvih 45 minuta, Napredak je imao inicijativu bez nekih velikih šansi, dok Jedinstvo nije čestito ni zapretilo.
Sve se promenilo u ranoj fazi nastavka, kada je Denzel, malo i srećno, uz „rikošet“, doneo izjednačenje. Otvorila se utakmica, a pogotovo je počelo da „seva“ nakon 70. minuta. Jedinstvo je promašilo kolosalnu šansu za potpuni preokret, a onda je Napredak dobio penal. Stuparević je izborio jedanaesterac, ušao je u šesnaesterac s loptom, pokošen je s leđa u zakasnelom startu. Loptu je uzeo Srećković i nije bilo nimalo srećković – golman Ganić ga je pročitao i odbranio.
Ipak, samo dva minuta kasnije Stuparević je ponovo stupio na scenu, dočekao je na petercu centaršut s boka i poslao ga u mrežu za 2:1.
Nije prošlo bez uzbuđenja do kraja, imalo je Jedinstvo dobru priliku za gol u 85. minutu, Denzel je glavom sa tri metra promašio, mada je šutnuo u neprirodnoj pozi, lopta mu je išla iza leđa...
NAPREDAK – JEDINSTVO 2:1 (1:0)
/Zuvić 4, Stuparević 78 – Denzel 51/
Stadion: Mladost
Sudija: Dejan Petrović
NAPREDAK: Balević, Andrejević, Stevanović (od 61. Novaković), Ristić, Milošević, Bukumira, V. Bogdanović (od 61. Miladinović), Zuvić (od 46. P. Bogdanović), Srećković, Luković (od 78. Krstović), Gigić (od 61. Stuparević).
JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Đurđević, Vesković, Fol (od 73. Okain), Krefl, Kesić (od 73. Paunović), Savković, Aćimović, Denzel, Terzić (od 82. Lišanin).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO
Subota
Proleter 023 – Metalac 0:0
Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)
/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/
Napredak – Jedinstvo 2:1 (1:0)
/Zuvić 4, Stuparević 78 – Denzel 51/
20.00: (1,82) Borac 1926 (3,40) Grafičar (4,20)
20.00: (1,53) Spartak (3,80) OFK Vršac (6,00)
Nedelja
17.00: Dubočica – Bor 1919
20.00: Loznica – Teleoptik
Ponedeljak
18.00: Voždovac – TSC
***Kvote su podložne promenama