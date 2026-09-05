Stuparević stupio na scenu i vratio Napredak na pobedničku stazu

Posle tri početne pobede, Napredak je upao u krizu rezultata i kao da ga je to opteretilo pred sudar sa „fenjerašem“ s Uba. Čak ni brzometno vođstvo koje je doneo Mateja Zuvić u 4. minutu, udarcem sa roglja šesnaesterca, nije razvilo krila domaćem timu. Loše je reagovao i golman Ganić, moglo je Jedinstvo da ne ode u taj rani minus...

Nekada se desi da rani gol otvori utakmica da sve „puca“, a nekad je potpuno ubije, a baš ovaj scenario „broj dva“ se dogodio u Kruševcu. Slab fudbal se igrao u prvih 45 minuta, Napredak je imao inicijativu bez nekih velikih šansi, dok Jedinstvo nije čestito ni zapretilo.

Sve se promenilo u ranoj fazi nastavka, kada je Denzel, malo i srećno, uz „rikošet“, doneo izjednačenje. Otvorila se utakmica, a pogotovo je počelo da „seva“ nakon 70. minuta. Jedinstvo je promašilo kolosalnu šansu za potpuni preokret, a onda je Napredak dobio penal. Stuparević je izborio jedanaesterac, ušao je u šesnaesterac s loptom, pokošen je s leđa u zakasnelom startu. Loptu je uzeo Srećković i nije bilo nimalo srećković – golman Ganić ga je pročitao i odbranio.

Ipak, samo dva minuta kasnije Stuparević je ponovo stupio na scenu, dočekao je na petercu centaršut s boka i poslao ga u mrežu za 2:1.

Nije prošlo bez uzbuđenja do kraja, imalo je Jedinstvo dobru priliku za gol u 85. minutu, Denzel je glavom sa tri metra promašio, mada je šutnuo u neprirodnoj pozi, lopta mu je išla iza leđa...

NAPREDAK – JEDINSTVO 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 78 – Denzel 51/

Stadion: Mladost

Sudija: Dejan Petrović

NAPREDAK: Balević, Andrejević, Stevanović (od 61. Novaković), Ristić, Milošević, Bukumira, V. Bogdanović (od 61. Miladinović), Zuvić (od 46. P. Bogdanović), Srećković, Luković (od 78. Krstović), Gigić (od 61. Stuparević).

JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Đurđević, Vesković, Fol (od 73. Okain), Krefl, Kesić (od 73. Paunović), Savković, Aćimović, Denzel, Terzić (od 82. Lišanin).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 78 – Denzel 51/

20.00: (1,82) Borac 1926 (3,40) Grafičar (4,20)

20.00: (1,53) Spartak (3,80) OFK Vršac (6,00)

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC

***Kvote su podložne promenama