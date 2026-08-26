Atomski mrav se vratio u Srbiju: Srđan Plavšić u Železničaru

Tu priliku je iskoristio da trenira sa Železničarom. Na prvu, prioritet mu je bio novi inostrani angažman, ali je sportski direktor Bojan Šaranov opipavao puls krilnog napadača i razmatrao opciju njegovog dovođenja. Pored interesovanje Dizelke, Plavšić je imao još nekoiko ponuda klubova iz Mozzart Bet Superlige, finansijski jačih od one koju mu je ponudio Železničar. Na kraju je potpisao ugovor na godinu dana.

"Železničar je od prvog kontakta bio korektan i pružio mi šansu da treniram sa njima i uđem u ritam bez ikakve obaveze, i kasnije, kada sam prelomio da ostanem u Srbiji, Železničar je bio nekako najprirodnija opcija, i zbog fudbalske strane i zbog nekih drugih stvari koje su meni bile bitne", rekao je Plavšić u razgovoru za klupski sajt.

Sa nekim igračima Železničara se vrlo dobro poznaje. Protiv kapitena Zorana Popovića je igrao dok je bio u Crvenoj zvezdi, a iskusni golman bio član Voždovca. Sa Lukom Adžićem je delio svlačionicu u klubu iz Ljutice Bogdana.

"Popa znam još iz perioda kada sam bio u Crvenoj zvezdi, a on branio u Voždovcu. Pamtiću dok sam živ onu utakmicu na krovu, kada je branio jako dobro i kada smo ostali bez titule te godine… Luku Adžića znam još bolje, igrali smo zajedno u Zvezdi, posle i bili na odmoru zajedno sa porodicama, tako da svakako znači kada već nekog znaš, ali ja sam takva osoba da me svuda svi lepo prihvate i nisam do sada u karijeri imao problem oko toga da budem lepo prihvaćen", jasan je Plavšić.