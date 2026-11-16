Australiji uslišen zahtev: Meč sa Jordanom premešten u Dohu

Posle intenzivnih razgovora i konsultacija, dogovor između Fudbalskog saveza Australije (FA) i Fudbalskog saveza Jordana (JFA) postignut je, čime je sprečeno da meč bude otkazan.

Sve je počelo još pre nego što je selekcija Australije doputovala na Bliski istok, pošto je u njeno ime reagovalo Udruženje profesionalnih fudbalera te zemlje, zahtevajući od Saveza da insistira na odigravanju meča u Dohi, umesto u Jordanu. Zatraženo je i mišljenje Savezne vlade Australije, koja preporučuje svojim državljanima da bez preke potrebe ne putuju u tu zemlju, koja se graniči sa Izraelom.

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Izvršni direktor australijskog saveza Martin Kugeler zahvalio se jordanskom savezu na razumevanju i brzoj reakciji, uz najavu da će Australija u budućnosti ugostiti Jordan u uzvratnom meču.

"Razumemo da je igranje ove utakmice u Kataru umesto u Amanu razočaralo mnoge u Jordanu i cenimo koliko bi jordanskim ljubiteljima fudbala značilo da ugoste Sokeruse. Ali, isto tako, iskreno smo zahvalni JFA na razumevanju i fleksibilnosti što su pristali na naš zahtev“, rekao je Kugeler, dodajući da je australijska reprezentacija jedna od selekcija sa najviše prevaljenih kilometara na putovanjima u svetskom fudbalu.

Ova promena ima ogroman značaj za stručni štab Australije, s obzirom na to da je Kup Azije pomeren sa januara na decembar 2027. godine, takođe zbog nestabilne situacije u Saudijskoj Arabiji. Selektor Toni Popović je naglasio da je od izuzetne važnosti bilo da se utakmica sa Jordanom po svaku cenu odigra umesto da doživi sudbinu nedavno otkazanog duela između Jordana i Indonezije.

"Ovo je poslednje okupljanje koje imamo za naredna četiri meseca i značaj odigravanje još jedne utakmice tokom turneje je nemerljiv“, istakao je Popović.

Australija inače dočekuje naredni meč u sjajnom raspoloženju, pošto je u petak lako savladala aktuelnog šampiona Azije, selekciju Katara sa 3:0. Bilo je to prvi put u poslednjih pet godina da su Sokerusi postigli tri gola na gostujućem terenu.

Koliko su bili nadmoćni svedoči podatak da je Katar prvi šut ka golu uputio tek u 72. minutu, a meč je završio bez ijednog udarca u okvir gola.

U odsustvu nekoliko standardnih igrača, među kojima i iskusnog veznog igrača Džeksona Irvajna, ključnu ulogu je preuzeo povratnik u tim Rajli Mekgri, koji je posle duže pauze zbog povrede odigrao meč za Australiju i postigao vodeći gol.

Selektor Popović je posle 3:0 na poluvremenu imao priliku da u nastavku pruži šansu mlađim snagama, pa su debitantske nastupe za reprezentaciju upisali Eli Adams, Sem Klajn, Kejsi Bos i Dizel Herington.

Očekuje se da će i u utorak protiv Jordana priliku za debi dobiti još trojica igrača koji do sada nisu upisali minute za državni tim - Tomas Vadingam iz Portsmuta, Kili Adamson iz Kvins Park Rendžersa i golman Tomas Glaver iz japanske Omije.



