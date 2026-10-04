Dubai se zagrejao za Zvezdu

Imao je jednu šetnjicu tim Ćavija Paskvala kroz Sloveniju, gde su više otišli turistički nego da se nadmeću sa iole pristojnim rivalom. Videlo se već posle prve četvrtine kada su imali dvocifreni višak od deset poena da će ovo biti jedna lagana pobeda, samo pitanje kojom razlikom, koliko će moći španski trener da rotira igrača i da li će svi dobiti taman minutažu da malo i odmore posle napornog duplog kola i pred nove izazove u elitnom takmičenju.

Nisu stajali ni u drugoj deonici, već su duplirali prednost i na veliki odmor otišli sa +20, pa je već tada bilo jasno da se samo čeka koja će razlika biti na kraju. I u trećoj četvrtini su povećavali prednost, koja je bila +24 pred poslednjih deset minuta, gde je bilo očigledno da svi koji su došli na utakmicu mogu polako kući, a da se poslednji kvartal odigra neobavezno.

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Uspela je Ilirija da odigra sjajnu četvrtinu i da umanji debakl i težak poraz, ali su svakako izgubili ubedljivo i bez ikakvih šansi da nešto naprave protiv tima iz Evrolige.

Do trijumfa su ih predvodili Minc sa 20, Kenan Kamenjaš sa 11 poena i osam skokova, Toko Šengelija sa 11 i Kondić sa deset poena. Okobo je dodao osam, dok su od srpskih igrača Petrušev i Dangubić bili ne baš efikasni. Petrušev je dao pet poena za 20 minuta, Dangubić tri poena za 30 minuta.

Kod Ilirije su se istakli Edo Murić sa 15 i mladi Vit Hrabar sa 11 poena. Todorović je upisao osam poena.

ABA LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost 72:77

/Rebec 16 - Ferel 17/

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

FMP - Crvena zvezda 90:89

/Nil 27 - Džons 19/

Ilirija - Dubai 70:85

/Murić 15 - Minc 20/

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama